МОК допустил в Корею 389 россиян. Почему поедут только 169?

Изначально ОКР подал в МОК список из 500 российских спортсменов, которые должны были быть приглашены или не приглашены на Игры. МОК вычеркнул 111 человек. В Корею едут 169. Где еще 220? Пытаемся разобраться в том, что произошло, используя заявления официальных лиц и собственные источники.

500, конечно, намного больше, чем российских квот в принципе. На Олимпиаде нас, даже при отсутствии каких-либо санкций, должны были представлять 215 спортсменов. Именно столько квот мы завоевали.

Квоты России

Биатлон: 11 человек, едут 4

Бобслей и скелетон: 18 человек, едут 12

Горнолыжный спорт: 5 человек, едут 5

Керлинг: 7 человек, едут 7

Конькобежный спорт: 18 человек, едут 4

Лыжные гонки: 20 человек, едут 12

Лыжное двоеборье: 2 человека, едет 1

Прыжки на лыжах: 9 человек, едут 8

Санный спорт: 10 человек, едут 8

Сноуборд: 17 человек, едут 16

Фигурное катание: 15 человек, едут 15

Фристайл: 25 человек, едут 22

Хоккей: 48 человек, едут 48

Шорт-трек: 10 человек, едут 7

Что произошло?

МОК вычеркнул из полутысячи 111 человек, оставив 389. Именно к этим атлетам Бах и компания не имеют претензий и разрешают им участвовать в Играх. Логично предположить, что все спортсмены, которые были поданы в первоначальном списке, выполнили олимпийские квалификационные нормы.

Но из заявления ОКР внезапно выяснилось, что в Корею едут только 169 человек. Но 389–169=220. Куда делись эти самые 220?

Последние новости заставляют предположить: их вычернули свои же. Но кто именно – ОКР или федерации?

Ряд заявлений свидетельствуют, что сделано это было без согласования с федерациями.

Наталья Гарт, президент федерации санного спорта:

- Екатерина Катникова и Олеся Михайленко находились в списках приглашенных МОК. Но в окончательных списках, сфомированных ОКР, их нет. Нам эта ситуация не совсем понятна, разбираемся. Потому что по принципам отбора нашей федерации мы окончательные списки формируем вечером 28 января, после завершения чемпионата Европы. Получается, нас опередили, что противоречит принципам внутреннего отбора.

По информации «Матч ТВ», подобные сокращения списков были произведены еще в ряде федераций. Даже, пожалуй, в большинстве. Например, в скелетоне МОК допустил Юлию Канакину, серебряного призера чемпионата мира среди юниоров, но в ОКР ее кандидатуру вычеркнули.

Безусловно, часть атлетов, допущенных МОК, могла быть травмирована или больна, как, скажем, Александра Прокопьева из горных лыж. Но заявление вице-президента ОКР подтверждает: финальное сокращение с 389 до 169 человек было произведено именно там.

Станислав Поздняков:

- При консультациях с федерациями мы исходили из того, что все ведущие спортсмены должны попасть в заявку. С нашей точки зрения и с точки зрения всех федераций в знак солидарности со спортсменами, которые не могут участвовать в соревнованиях, более слабые не станут занимать их места. Это общее решение. Потому наши квоты и не были выбраны.

При этом спортсменам часто не говорилось, что они находятся в списке 389 приглашенных МОК, а сообщалось только о том, что они не вошли в список 169, утвержденный ОКР. Следовательно, ряд атлетов, которые думают, что их отстранил МОК, на самом деле были вычеркнуты внутри страны. Более того, в некоторые федерации списки поступали уже отредактированные, то есть даже их руководство не знает, кого вычеркнул МОК, а кого ОКР.

«Матч ТВ» продолжает наблюдать за ситуацией.

Фото: globallookpress.com