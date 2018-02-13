Анастасия Брызгалова: «Приятно, что нас считают красивыми, но за красоту медаль не дают»

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова, завоевавшая бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане в миксте с Александром Крушельницким, рассказала, как они настраивались на важную игру после обидного поражения накануне:

– Постарались заснуть, но не получалось. Я почти всю ночь не спала. Понимала, что предстоит важная игра – либо медаль, либо четвертое место и – пустота, – передает слова Брызгаловой корреспондент «Матч ТВ» Виталий Панов.

– Можете объяснить, что такого в Олимпиаде, ведь вы уже выигрывали чемпионат мира, почему здесь совсем другое напряжение, что щелкает у спортменов в голове?

– Медали чемпионата мира у нас были, а медалей Олимпиад не было. Наверное, в этом все дело. Теперь есть. Часто говорят, что мы такие опытные, а опыта у нас – всего два с половиной года. Та же канадская пара, составленная из олимпийских чемпионов, играет в керлинг больше, чем мы живем. Опыт приходит не только с победами, но и с поражениями тоже. Но у нас другое большое преимущество: мы семья, мы стоим друг за друга.

– У вас какие-то талисманы одинаковые.

– Да, у меня тут Саша, а у него – я. И дата свадьбы. Для нас вообще 13 – счастливое число. Мы начали встречаться 13-го, поженились – 13-го, у меня день рождения – 13-го. Вот и медаль 13-го выиграли.

– Женская сборная по керлингу часто обижается: «Все хвалят нас за нашу красоту, но никто не хвалит нас за наш керлинг». В вашу пару здесь все успели влюбиться. Насколько вам нравиться отношение, как к очень красивым ребятам?

– За красоту медаль не дают. Хотя приятно, что мы не страшненькие.

– Девочки из сборной сегодня за вас болели на трибунах. Вы останетесь в Пхенчхане за них болеть.

– Хотели бы остаться. Мы не были на открытии, тогда соревнования уже начались. Если еще и закрытия не будет, не успеем почувствовать, что мы на Олимпиаде.

Фото: Ronald Martinez / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Источник: Матч ТВ