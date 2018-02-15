Анастасия Кузьмина: «Из-за моей гонки у сына в школе отменили занятия»

Очередной успех экс-россиянки — серебро на самой длинной олимпийской дистанции.

За событиями на трассе следилось хуже, чем за родителями Насти. Владимир и Алла Шипулины являли собой концентрированное волнение и беспокойство. Перемещались по всей зрительской трибуне в компании откуда-то взявшихся Деда Мороза и Снегурочки, фотографировались, потрясали флагом и не отводили взгляд от табло. После финиша дочки рванули поближе в ней, крикнули «Даня!» зятю — Даниэлю Кузьмину, подтянувшемуся туда же. И, оттанцевав что-то нервное, умчались в новое место. Боление за детей не сочетается с оседлостью.

– После кошмара в спринте меня отпустило. 13-е место - как ведро холодной воды, - рассказала Кузьмина после финиша. - Получилось собраться эмоционально на пасьют, после этого стало легче. Условия в четверг стали комфортнее, не такой сильный ветер, работалось намного приятнее.

– Ваши родители присутствуют здесь. Помогает это или отвлекает?

– Поддержка родителей очень важна, потому что мы видимся редко. И то, что они сюда приехали, дает мне много сил.

- Ваш конек — спринт. А тут «индивидуалка». Удивлены?

- Не верила в то, что удастся взять медаль в индивидуальной гонке. Но Пхенхан, видимо, творит чудеса. Ведь именно здесь я выиграла в 2009 году свою первую медаль чемпионатов мира. И тоже серебряную — в масс-старте. А сегодня концентрировалась на каждом выстреле, думала о стране, о болельщиках, о семье, слышала крики «Настя!». Это все очень помогло. Ну и, конечно, связь с братом. Он очень сильный стрелок, мы много общались в последние дни. Сказала ему: «Антон, если выиграю еще одну медаль в Корее — она твоя». Именно брату и посвящаю сегодняшний успех.

- Словачка Паулина Фиалкова стала пятой. Это заявка на эстафету?

- Да, Паулина молодец. Мы сделаем максимум, чтобы попасть в топ-6. При этом в Сочи, если помните, наша команда в смешанной эстафете была пятой.

- Анна Эберг сенсационно выиграла золото. Что вы думаете об этом?

- Подросло очень сильное поколение. Анна действительно классно и энергично стреляла, ей хватило скорости, чтобы удержать первое место. Она удивила всех, но победила заслуженно. Это новое поколение бросает вызов нам, более возрастным.

- Хватит сил на другие гонки?

- Для этого перед Олимпиадой была разработана специальная программа восстановления. Она охватывает весь период стартов в Корее. С физическим состоянием все должно быть нормально.

- Вы прекрасно говорите по-словацки, общаясь с прессой вашей второй родины. Долго учились?

- Когда выиграла медаль чемпионата мира в 2009 году, очень многие словацикие СМИ просили об интервью. И удивлялись: как это, наша спортсменка, а языка не знает. Словацкий и русский в принципе похожи, хотя звучат по-разному. В общем, специально язык не учила, освоила экспресс-способом. Девчонки из команды сильно помогали, по вечерам смотрела с ними фильмы на словацком. Муж освоил язык раньше меня, он дольше живет в Словакии. Со временем и я стала говорить свободно.

- Что делают сейчас ваш сын Елисей и дочь Оливия?

- Сын ходит в школу, за дочкой присматривают родители мужа. Маленькая Оливия смотрела маму по телевизору, сын, думаю, тоже. Вместо одного из уроков, которые им отменили.

- Серьезно?

- Да, в школе сына по случаю моего выступления отменили уроки.

- Правда, что это вы уговорили родителей сюда приехать?

- Очень сложная ситуация, о которой не хочется рассказывать. Из-за того, что случилось, родители очень сомневались, нужно им ехать на Олимпиаду. Благодарна им, что все-таки решились. Для меня это огромная поддержка. Правда, мама говорит: «Вот хожу здесь, а Антошки не хватает. Больно сердцу».

- Когда вы стреляли, папа держал в зубах крестик, который у него на цепочке. Знали про традицию? Помогает примета?

- Он научился этому у Юрая Санитра, бывшего моего тренера по стрельбе. Не знаю, насколько давно папа так делает, но помогает, наверное, если медали завоевываю.

- А у вас какие приметы?

- Считаю, спортсмену не нужны приметы, потому что он должен верить в себя.

- Вы сейчас в такой прекрасной форме. Стоит ли заканчивать? Может, еще годик-другой?

- Как раз на такой хорошей ноте и нужно заканчивать. Если остаться и перестанет получаться, будет очень больно. 33 года и двое детей, согласитесь, - достаточно веские основания задуматься, что важнее в жизни, спорт или семья.

- Какие планы на оставшиеся гонки?

- Основную задачу я выполнила в преследовании — взяла первую медаль. Все остальное, что есть и будет, — уже бонус.

- Вы сказали, что поборетесь за топ-6 в смешанной эстафете. Не низковата планка при такой женской части словацкой команды?

- Мы с Паулиной - да, но есть еще и ребята. Они неплохо выступили в спринте и пасьюте, попали в топ-30. Но это Олимпиада, здесь все выдают максимум. Есть у нас один член команды, часто не справляется с эмоциями, когда близок хороший результат. Если создадим с Фиалковой задел, будем сильно переживать за него.

- Вы реально или фигурально отдадите брату вторую серебряную медаль этих Игр?

- Это мы с Антоном решим. Да и есть разница между словами «посвятить медаль» и «отдать медаль».

- Иностранные спортсмены критикуют решение оставить в календаре тюменский этап Кубка мира. По делу?

- Каждый должен решить, что для него важнее: протестовать или приехать и закончить сезон, как он должен. Меня решение оставить Тюмень обрадовало. Если у кого-то есть претензии и нет доверия, пусть решают внутри себя, а не агитируют остальных и подписывать протестные бумаги. В последнее время вообще много неясных вопросов по поводу допинга. И постоянная ассоциация его с Россией очень неприятна.

Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Алексей Филиппов