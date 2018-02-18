Алексей Червоткин: «Мне было очень плохо. Работал как мог. Всем спасибо»

Третий этап нашей серебряной мужской лыжной эстафеты получился самым проблемным. Бежавший на нем Алексей Червоткин рассказал «Матч ТВ», почему так вышло.

После пресс-конференции Червоткин был невесел. Один из тренеров его успокаивал: «Леха, что ты мог сделать? Отдал себя без остатка. Выложился на сто процентов. Не переживай!». В интервью «Матч ТВ» спортсмен рассказал, что произошло с ним на этапе.

– После финиша не могли встать, лежали минуты три, настолько тяжело далась гонка?

– Мне было очень плохо. Это у меня первый старт после «Тур де Ски». Были, конечно, скоростные тренировки, но это совсем не то. На соревнованиях, когда ты надеваешь номер, тем более в эстафете, нужно отдавать все. Я работал как мог, где-то на адреналине, который появлялся от поддержки болельщиков. Особенно тяжелым был последний круг, и большое спасибо всем, кто меня поддерживал.

– То, что вы проиграли свой этап лидерам, это «физика» или психология?

– Психологически я уже давно был готов, не мандражировал. Конечно, приехав сюда на Олимпиаду, я предполагал, что будет непросто, что состояние именно с точки зрения физической формы окажется вот таким. Все-таки три недели без тренировок и продолжительный курс антибиотиков не могли пройти бесследно. Рассчитывал, что будет непросто, но все оказалось даже хуже. Александр Большунов привез мне отрыв, и я думал, что, когда соперники меня догонят, то смогу за ними уцепиться, однако даже это не получилось сделать.

– Что за болезнь, расскажете подробнее?

– Не знаю, где именно я ее подхватил, но суть в том, что, когда я приехал домой в Киров после «Тур де Ски», то очень старательно избегал контактов с людьми, даже отказывая во встречах тем, кто хотел меня увидеть напоследок перед отъездом на Олимпиаду. И дома я был максимально изолирован. Затем отправился на сбор в Сочи через Москву. До Москвы ехал на поезде. И уже в столице начал чувствовать себя не очень хорошо, но списал это на плохой сон в поезде и сопутствующую усталость. В Сочи в первую ночь меня вырвало пару раз, а утром температура уже была 38 градусов. Занимался самолечением, меня курировал доктор юниорской сборной, но это не принесло успеха. И 22 января рано утром мы полетели в Москву вместе с также заболевшим Большуновым. Там выяснилось, что у меня начался гайморит, рентген показал жидкость в околоносовых пазухах. Быстро это решить можно было только проколом. На это ушла неделя.

– Когда вернулись к тренировкам?

– 30 января, болезнь отняла 18 дней.

– А когда прилетели в Корею?

– 14 февраля. Акклиматизацию не почувствовал, во всяком случае пока. В самолете почти не спал, затем как-то сумел избежать срывов на дневной сон, продержавшись до полуночи. В первую ночь проснулся один раз, на вторую – вообще беспробудно спал.

– Тяжело было ждать старта?

– Да, мы были еще на сборе в Зеефельде, я смотрел, как бежал Денис Спицов, и понимал, что мог бы быть там, рядом с ним.

– На этап имелся план по тактике и раскладке сил?

– Вообще я полагал, что организм отреагирует получше, и старался немного наращивать скорость и мощность работы под конец. Но это не получилось. Тренеры в какой-то момент стали давать неточные секунды по отрыву, я думал, что выигрываю больше, чем было на самом деле. Ну, а затем уже увидел достающую меня тройку и начал искать силы, чтобы удержаться с ними до конца. Но и этого не смог.

– Какие дистанции еще планируете здесь бежать?

– Надеялся на полтинник классикой, в этом году я достаточно сильно добавил этим ходом и ожидаю этой гонки. Если будет хорошее самочувствие, рассчитываю побороться.

– Вы из самого Кирова?

– Нет, я из деревни Зыково Котельнического района Кировской области. Но сейчас переехал в Киров, там есть квартира, где мы с моей девушкой делаем ремонт. Она ждет меня дома.

– Она и другие близкие вас уже поздравили?

– Не знаю, я не взял с собой телефон, он сейчас в олимпийской деревне.

– Какие планы до конца сезона?

– Хочу по итогам Кубка мира подняться в общем зачете как можно выше. Как минимум остаться в десятке. Такая возможность есть, это реально, главное сейчас – набрать нужную форму, чтобы она позволила этого добиться.

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