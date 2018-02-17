«Сейчас мы с Виком скорее однокомандники, нежели супруги». Блог Алены Заварзиной и Вика Уайлда

В новом выпуске олимпийского блога Алена рассказывает о трудностях первых дней в Корее, олимпийской деревне и крутых парнях из борд-кросса. Блог Алене помогает вести ее муж, двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд.

Про первые дни в Корее

Мы прилетели в Корею во вторник. Четыре дня жили и тренировались на другом горнолыжном курорте. Питались только корейской едой, поэтому овощей я вообще здесь не получила. Завтрак у меня стандартный: яйца и рис.

С акклиматизацией сейчас, надеюсь, будет полегче, но до сих пор хочется есть в разные промежутки времени. Когда будильник звенит в 7:30 утра, то я бы еще часа четыре, наверное, поспала. Потому что в Корее просыпаешься, когда в Москве 2 ночи. Утром друзьям пишу сообщения, а они в это время еще спать даже не ложились.

Интересно было грузиться со всеми нашими вещами в маленькие корейские легковые такси с нераскладывающимися сиденьями. У нас три больших чехла с досками, плюс у каждого сумки. Нас трое человек. Мы просто впихивали невпихуемое. Таксисты были в шоке.

Про олимпийскую деревню

В деревню переехали в пятницу. Не знаю, на что все жалуются? Нормальные условия. Это же олимпийская деревня, а не пятизвездный отель. На всех Играх, где я участвовала, было точно так же. Достаточно компактная деревня по сравнению с предыдущими. Мы сразу получили аккредитацию и пошли в дом.

Есть небольшая проблема с общественными зонами, где можно пообщаться со спортсменами из других стран. Для этого только одно место – игровая комната. После теракта на Олимпиаде в Мюнхене попасть в другие дома нельзя. Американцы вообще к себе не пускают, и русские, насколько я знаю, тоже. Хотя здесь особо не проверяют.

Тут очень ветрено и холодно по сравнению с тем, откуда мы приехали. Везде висят плакаты, что ходит норавирус, поэтому мы очень часто пользуемся антисептиком. В принципе нас встретили достаточно хорошо. Все люди приветливые. Единственное, я до сих пор не поняла, что мне нужно отвечать, когда спрашивают: откуда ты? Нельзя же говорить, что из России, или как? Надо этот момент уточнить.

Про главную дисциплину на Олимпиаде

Сердце разрывалось смотреть соревнования по борд-кроссу. Столько людей переломалось. Я не знаю другой олимпийской дисциплины, где такое же количество травм. Ты стоишь на старте и думаешь: либо окажешься в большом финале, либо в больнице. Перед твоим заездом трассу могут закрыть на 20 минут. Мерзнешь, ждешь, когда тебя выпустят, затем встегиваешься в крепления, а тебе говорят: «Еще подожди». Ты выстегиваешься и видишь, что человека с трассы увозят на носилках в больницу. Не знаю, как ребята, которые выступают в борд-кроссе, это переживают.

Наша дисциплина достаточно безопасная. Конечно, бывают травмы и несчастные случаи, но не так часто, как в борд-кроссе. Люди, которые в нем выступают, заслуживают большого уважения. Здесь скорость в два раза меньше, чем в даунхилле. Но по сравнению с ним в борд-кроссе просто какое-то мясо.

На Олимпиаде два человека сломали ноги, один – шею. И это все в одном заезде! Насколько знаю, трассу построили некорректно. Спортсмены заявляли об этом судьям и тем, кто эту трассу строил. Они не изменили ничего. Сказали: «Ну, а куда вы приехали? Это же Олимпиада!» В итоге в малом финале у мужчин из шести человек на старт вышли четверо, причем один со сломанной рукой.

Коля (Олюнин) выступал отлично. Он летел по трассе. Хорошо прошел квалификацию, был первым в четвертьфинале. Ему просто не повезло. В полуфинале он достойно и по-мужски боролся, но в итоге сиганул с высоты трехэтажного дома на прямые ноги. Я не общалась с ним после произошедшего, но узнаю все новости от других. У человека серьезнейший перелом. Ему сейчас не до общения. Это нужно понимать.

Если для мужчин трасса такая жесткая, то представьте, как страшно выступать женщинам. На первой тренировке всю трассу проехали 8 девочек из 25. На второй – 13. Это Олимпиада. Все идут на максимальных скоростях и на пределе возможностей. Люди делают нечеловеческие усилия. Они все - крутые. Для меня борд-кросс – это главная дисциплина на всей Олимпиаде.

Про настрой

Обычно нас всегда селят с Виком в одну комнату, но так как мы заехали в олимпийскую деревню немного раньше запланированного, будем жить раздельно. Ничего страшного. Я даже немного рада. Побуду в одиночестве, сосредоточусь на себе.

В прошлом выпуске блога я рассказывала про то, как спортсмены становятся нелюдимыми и раздражительными перед Олимпиадой. У нас с Виком этот период проходит по-разному. Бывает, что мы чувствуем себя неуверенно и начинаем нервничать. Из-за этого возникают небольшие трения. Но мы оба понимаем, почему это происходит, и не принимаем все близко к сердцу. Сейчас мы скорее однокомандники, нежели супруги. Разделяем личное и профессиональное. Для меня важны одни моменты для успешного выступления. Для него – другие. Каждый замкнут немного на себе.

После того как Шон Уайт выиграл свою третью золотую медаль, Вик, наверное, еще больше захотел победить. Всегда тяжело отстаивать свой титул. Ты очень многого от себя ожидаешь, и это морально давит. Нужно подходить к этим соревнованиям с легким сердцем. Выполнить то, что умеешь делать. Ничего придумывать не надо. Мир не кончится, если ты окажешься без медали. Гораздо важнее вернуться целым и невредимым. Естественно, выиграть очень хочется. На прошлой Олимпиаде я считала заезд в финал хорошим результатом. Теперь хороший результат – только победа.

Фото: Тимофей Колесников; Алена Заварзина; Cameron Spencer / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru