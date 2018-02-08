«Буду плакать после каждой медали, которую завоюют российские спортсмены». Блог Алены Заварзиной и Вика Уайлда

В третьем выпуске олимпийского блога бронзовый призер Игр Алена Заварзина отвечает на вопросы подписчиков «Матч ТВ» в социальных сетях. Блог Алене помогает вести ее муж, двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд.

Мне кажется, что Олимпиаду придумали проводить раз в четыре года, чтобы люди забыли, как это делается. Сейчас я не помню, с каким настроем нужно к ней подходить. Наверное, так у всех остальных спортсменов. Люди переживают большой стресс и сильно меняются в олимпийский сезон.

Для нас Олимпиада – это самое большое событие. Во-первых, туда нужно отобраться. Во-вторых, не облажаться. Поэтому на многих это откладывает серьезный отпечаток. Во время сезона спортсмены становятся нелюдимыми, невыносимыми и раздражительными. Я в том числе. Конечно, я не впадаю в такую крайность, как некоторые. Учитывая, что во всех остальных странах не такая жесткая ситуация, как у нас в России. Тем не менее все очень переживают, ощущается большой накал.

Сейчас мы находимся в Италии и тренируемся вместе с местной сборной и командой Германии. Многим из этих спортсменов приходится очень тяжело. По ним это видно. Сказываются стресс и давление. Если я становлюсь раздражительной, то они закрываются в себе и ни с кем не разговаривают. Просто перестают общаться - настолько сфокусированы на себе и на том, что происходит в их жизни, что даже не здороваются.

Перейдем к вашим вопросам:

1. Как сделать так, чтобы нынешняя ситуация с Олимпиадой не повторилась через два года перед летними Играми? Как защитить спортсменов?

У спортсменов нет особых прав, профсоюза. Нет защиты. Могу дать совет нашим спортсменам: быть максимально прозрачными, не отворачиваться от зарубежных коллег, идти на контакт, а не ограничивать себя. Чтобы никто не говорил: «Опять русские что-то непонятное затевают» Нужно общаться с другими спортсменами, со своими федерациями.

Необходимо стараться пробиваться нашим людям на ответственные позиции в международных организациях, чтобы русский голос был слышен. В МОК очень мало россиян. По-моему, мы не так давно стали входить в атлетские комиссии. Важно иметь наш голос на высшем международном уровне. Чтобы не думали, что мы нелюдимые твари, которые закрываются у себя в спортзалах и едят допинг. Нужно развенчивать это представление о нас, бороться с такой репутацией.

2. Почему вы перестали выступать за Новосибирскую область?

Я бы с удовольствием за нее выступала, если бы она меня поддерживала. В 16 лет, когда я была начинающей сноубордисткой, мне кажется, делалось все, чтобы я закончила со спортом. Пришлось делать выбор. Я решила выступать за Красноярский край, который на тот момент поддерживал молодых спортсменов. Считаю, что это очень важно.

Как бы сейчас Новосибирская область ни плакала и ни говорила, что я ее бросила, ничего подобного. Нужно вспомнить те времена, когда мне обрезали сметы, не давали развиваться. Из-за этого я и перестала за нее выступать.

3. Сможете ли вы выиграть Олимпийские игры?

Олимпийские медали не раздают по спискам. Все 32 человека, которые отобрались на Игры, хотят выиграть золото. Смогут ли они? Не знает никто. Любой спортсмен из топ-16 может попасть на подиум. Однако если ты третий раз едешь на Олимпийские игры, то ты явно не просто так на них едешь.

4. Какие нестандартные ситуации происходили с вами на Олимпийских играх?

На прошлой Олимпиаде у нас не пришла рейсовая маршрутка, которая должна была отвезти на канатную дорогу. Когда такое происходит, это может сильно выбить из колеи в соревновательный день. Особенно, когда соревнования в твоей главной дисциплине, к которой ты готовился четыре года. Можно просто опоздать и не выйти на старт.

В Ванкувере (не знаю, насколько можно назвать эту ситуацию нестандартной) была такая погода, на которую никто не рассчитывал. Дождь, туман. Очень много воды лилось с неба. Наверное, в этом году будет абсолютно другая погода – 20 градусов мороза.

5. Существует ли задача ОКР по медалям нашей сборной на этой Олимпиаде?

Обратитесь в ОКР. Наверное, там ответят на этот вопрос. Мне тяжело сказать, какие задачи они ставят в этом году, потому что создалась ситуация, абсолютно неприспособленная для подготовки к Олимпиаде. Учитывая все нынешние проблемы, нужно просто благодарить Вселенную, что у нас вообще будут награды. Мне кажется, что я буду плакать после каждой медали, которую завоюют российские спортсмены в Пхенчхане.

Р.S. В комментариях было несколько вопросов про участие Алены и Вика в церемонии открытия Игр, а также про их отношение к нейтральному статусу российских спортсменов. Ответы вы можете найти в предыдущих выпусках блога.

Фото: личный архив Алены Заварзиной, РИА Новости/Рамиль Ситдиков