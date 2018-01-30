«Вик спросил: «Если меня не пустят, ты – поедешь?» Блог Алены Заварзиной и Вика Вайлда

С сегодняшнего дня бронзовый призер Олимпиады будет делиться с читателями сайта «Матч ТВ» всем, что окружает зимние Игры в Пхенчхане. В своем первом посте Алена рассказала о том, из-за чего у нее не получился старт сезона, почему закрыла доступ к комментариям в инстаграме и чем прохождение допинг-контроля российских спортсменов отличается от иностранных. Блог Алена будет вести вместе со своим мужем, двукратным олимпийским чемпионом Виком Вайлдом.

Про приглашение на Олимпиаду

Конечно, я переживала, что не получу приглашение. Потому что не знала и не знаю до сих пор, по каким причинам их не дают многим другим спортсменам. От нас абсолютно ничего не зависит. Мы находимся в состоянии неизвестности. Единственное, что мы могли делать – это добросовестно следовать антидопинговому кодексу: ежедневно заполнять свое местонахождение в системе ADAMS, не пропускать тестирования и ничего плохого ни про кого не говорить.

Нам посоветовали воздержаться от негативных высказываний по поводу этой ситуации. Сказали, что если вы хотите поехать, то лучше не использовать хештег #NoRussiaNoGames. Хотя я с этим хештегом не согласна в корне. Это значит, поставить себя в роль жертвы, и, мол, смотрите - мы вам угрожаем. Он несет агрессию. Нельзя с таким посылом жить. Это плохо для кармы.

Только на прошлой неделе смотрела выступление Шипулина, и как он готовится к Олимпиаде. И когда не включили в список приглашенных его, Виктора Ана и других, то мне стало страшно. В понедельник мы как раз улетели на Кубок мира и узнали об этом в аэропорту по прилету. Вокруг нас спортсмены не особо прислушались к этой истории, не обратили внимания. Но нам с Виком было очень тяжело. Тяжело видеть наших друзей и коллег в такой ситуации.

Вик спросил: «Если меня не пустят, ты - поедешь?» Я сначала сказала: «Да». Но потом, подумав, ответила: «Нет. Конечно, откажусь». Если бы кого-то из нас исключили, то это было бы очень тяжелое решение.

Нам сказали, что должны отправить приглашения с 1 по 28 января. Мне на почту до сих пор ничего не пришло. Не знаю, с кем общается МОК, но точно не со спортсменами. Я считаю, что Олимпийскому комитету стоит больше коммуницировать с нами напрямую.

Про старт сезона и нейтральный статус

Новость о том, что Россию допускают до Олимпиады в нейтральном статусе, не упала нам как снег на голову. На самом деле мы думали, что нас вообще не пустят. Я с трудом сейчас вспоминаю декабрь, потому что мне было очень тяжело. У меня, помимо всей этой истерии от того, как нечестно с нами поступают, произошла большая утрата в семье – умерла мама. Я была в конкретной депрессии и даже обращалась за помощью к специалистам. Поэтому мне было совсем не до призовых мест на Кубке мира. Я старалась, но иногда было просто сложно сфокусироваться. Вера в себя была не такая сильная, как раньше.

Я отписалась от всех новостных каналов и специально ничего не ищу. Потому что каждый раз, когда заходишь на какой-нибудь ВВС и краем глаза видишь, что очередной канадский атлет предлагает всю Россию изрезать-искромсать-запретить, то мне становится очень плохо.

Думала ли я: eхать или не ехать в нейтральном статусе? Я русская. У меня на лице написано, что я русская. Мне очень обидно, что не будет гимна и флага. Мне кажется, что это нечестно. Но я хочу туда поехать, чтобы показать всем, что нельзя так с нами поступать, что, несмотря ни на что, мы вас порвем.

Я только сегодня получила правила нахождения на Олимпиаде. Нам постоянно присылают какие-то бумажки на подпись. Там нет прав, а одни обязанности. Это уже моя третья Олимпиада, но такого еще не видела. «Я подтверждаю, что не употребляла допинг», «Я подтверждаю, что против меня не ведутся расследования». Это что за атмосфера вообще? Смотрю на эти бумажки и все еще в шоке.

Думаю, что в Корее мы даже не будем жить в олимпийской деревне. Слышала, что сноубордисты, которые выступают в горном кластере, поселятся на другом курорте. Ну, и слава богу. Чтобы ходить в столовую и ловить косые взгляды? Пошли они на фиг. На церемонию открытия мы не поедем. Да и на закрытия - тоже. Нам нужно приехать в Корею, отработать и улететь обратно.

У меня на форме, в которой я катаюсь, написано Russia Snowboard Team. Я пока не получила инструкцию, что с этим делать. Мы сначала поедем тренироваться в другом месте. Это не олимпийский объект, поэтому там никто не запрещает. Но я не хочу попадаться на крючок и каким-то образом подставлять себя. Мы только прилетели со сборов. Думаю, что нам все расскажут.

Не знаю, как звучит олимпийский гимн. Не думала о том, что выиграю и буду его слушать. Я представляла, что побеждаю на Олимпиаде, и все – жизнь заканчивается, свет меркнет. Что будет дальше – мне неважно.

Про хейтеров

Думаю, что не буду восстанавливать открытый доступ к комментариям на своей странице в инстаграме на время Олимпиады и, скорее всего, поменяю номер телефона. Я знаю, что меня поддерживают мои болельщики, которые понимают меня. Но в сотнях хороших комментариев попадаются один-два, где пишут, что я шкура и тварь, ничего не заслуживаю и лучше бы меня не пустили. Мне просто это не надо. Я в шоке, что люди в России могут такое писать. Вы не понимаете, что нам всем тяжело? Вы своих же травите. Это просто идиотизм.

У меня есть один сумасшедший болельщик, который пишет мне с декабря. Я обычно никому ничего не отвечаю. В этот раз долго терпела. И тут – у меня было такое состояние, что меня немного перекрыло от всего происходящего. Поняла, что пришел момент, когда я хочу ответить. Написала. Комментарий растиражировали. Может, он и сам это сделал.

Причем он меня не ненавидит и, судя по всему, за меня болеет. Но ему неинтересно, что думаю я и другие спортсмены. У него есть свое альтернативное мнение, что мы должны объединиться, не поехать и нас будут чествовать на ТВ. Я не знаю, где он взял такую идею. Может, все забыли Рио? Когда перед Играми был большой ажиотаж, во время Олимпиады все муссировалось – отстранение легкоатлетов, свист в адрес Юлии Ефимовой, а через два дня после соревнований ничего уже не было. Проходит неделя – у людей появляются совсем другие картинки в инстаграме.

Про отношения с иностранными спортсменами

Была ситуация, когда одна спортсменка, которая знает меня лично очень давно, начала говорить, что Россию надо запретить, что мы все доперы. Я сначала просто не обращала внимания. Потом ко мне стали подходить люди и говорить, что она открывает рот на меня. Я подошла к ней и сказала, что если она еще раз скажет что-то про нашу команду, про нашу страну, то у нее будут проблемы лично со мной. После этого я распереживалась, и мне приснился сон, что я ее избила. В итоге она извинилась. Сейчас у нас нейтральные отношения.

Поначалу были косые взгляды. Но сейчас уже со всеми хорошее общение. Вокруг нас нормальные люди, и всех нынешняя ситуация бесит. Говорят, что это нечестно. Мы тоже не ходим и не смотрим на представителей других стран, как на врагов. Со многими тренируемся и живем вместе. Они видят, что мы едим на завтрак, обед и ужин. Мы абсолютно прозрачно себя ведем. Вопросов, что мы нарушаем антидопинговые правила, не возникает. Они понимают, что нам гораздо тяжелее, чем им.

Многих наших зарубежных коллег не проверяли на допинг уже очень давно. К слову, у нас не было ни одного допинг-контроля на соревнованиях в этом году. Зато вне соревнований у меня взяли пробу семь раз.

Была ситуация в гостинице в Мюнхене. Мы сидели в лобби-баре с другими иностранными спортсменами, выпивали по кружке пива в конце сборов. Подходит ко мне мадам: «Это вы Алена Заварзина?» Я говорю: «Да». Она: «Я из допинг-контроля. Да-да, я пришла не в тайм-слот. Но, слава богу, я вас нашла. Меня не пустили к вам в номер, поэтому я погуглила, посмотрела, как вы выглядите, и опознала вас». Вокруг нас сидели канадцы, немцы, американцы. На их лицах было выражение, говорящее: «Это что, реально происходит?» С ними так никто не поступает.

Фото: Личный архив Алены Заварзиной