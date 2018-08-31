Как это будет: прогнозы Генича на главные матчи тура

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич – о главных событиях уик-энда, которые нельзя пропустить.

«Ростов» – «Рубин»

Предыстория противостояния хорошо известно. Курбан Бердыев редко развешивает кому-либо комплименты, тем не менее, публично высказался, что Валерий Карпин сбалансировал игру своей команды, и сейчас «Ростов» на хороших оборотах. При этом, ростовчанам пока сильно везет – за пять туров ни одной ничьей, хотя ни в одном матче соперника серьезно не превосходил, даже «Енисей».

Бердыевский «Рубин» всегда был надежен в обороне, но сейчас команда в каждом матче пропускает. Плюс не хватает какой-то целостности, что оборачивается пропущенными мячами в концовках. «Ростов», несмотря на домашний матч, раскрываться не будет. По схеме в три центральных защитника играют и те, и другие. Можно уже запутаться, где выступают Полоз, Байрамян, Азмун, Навас. Сейчас – в «Рубине». Рано или поздно казанцы сыграют свой матч на ноль, а ростовчане – вничью. Думаю, лучшего случая, чем на этих выходных, не найти. Оборона намного превзойдет атаку. Ничья – 0:0.

«Краснодар» – «Локомотив»

Суперафиша – Федор Смолов возвращается в Краснодар! Начинал сезон капитаном «Краснодара», сейчас уже в «Локо», причем успел забить победный гол в Черкизове. Если вспомнить прошлый год, когда железнодорожники могли стать в Краснодаре чемпионами, привезя серьезную армию болельщиков, тогда ведь тоже дважды отличился не кто иной, как Смолов. Интересно, как его встретят трибуны и как сам Федор отнесется к этой игре.

«Локомотив» теперь знает своих соперников по Лиге чемпионов, с этими командами можно играть и иметь неплохие шансы на выход из группы. Коллектив Семина постепенно понемногу добирает, но все 90 минут в хорошем темпе правильно провести не получается. Тренер отмечает желание и самоотдачу футболистов, но стройности командных взаимодействий не хватает.

У «Краснодара» свои проблемы: и с атакой (пусть хороши Иван Игнатьев и Магомет-Шапи Сулейманов), и с недоигрыванием эпизодов в обороне. Тем не менее, хозяева на чемпиона настроятся. Сейчас между этими командами получится скупая игра. Соперники обменяются голами – 1:1.

«Зенит» – «Спартак»

Петербуржцы помучались в Мельде на искусственном поле в Лиге Европы, решив задачу. Но кому это сейчас интересно? Перед таким матчем расклады совершенно неважны. В прошлом году Манчини «убил» Карреру высоким КПД, в ответной встрече «Спартак», в свою очередь, «размазал» соперника по полю. Есть смысл вспоминать эти матчи?..

Интерес и без истории сумасшедший. «Зенит» без поражений в чемпионате, «Спартак» без своей главной звезды Квинси Промеса. Игра на три результата, но мне кажется, будет результативная ничья. Красно-белые на свои пропущенные мячи в чемпионате наиграли, и «Зенит» может создать проблемы. Особой игры у петербуржцев нет, но есть характер, есть борьба. При этом, пара Джикия – Жиго тоже не робкого десятка.

Ждем яркого футбола с голами и тактическими дуэлями. Мне в целом кажется этот тур ничейным, поэтому и здесь поставлю на то, что команды поделят очки – 2:2.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

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