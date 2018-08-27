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Луиш Нету: «Хочу остаться в «Зените», чтобы снова стать чемпионом»

Сергей Циммерман
27 августа 23:22
Луиш Нету: «Хочу остаться в «Зените», чтобы снова стать чемпионом»
Для португальского защитника сине-бело-голубых матч с «Уфой» стал первым после возвращения из аренды в «Фенербахче». И 155-м за петербургский клуб. На обратном пути из столицы Башкирии игрок ответил на вопросы «Матч ТВ».

– Соскучились по матчам в футболке «Зенита»?

– Конечно, рад, что наконец-то сыграл, смог помочь команде. Особое настроение из-за того, что мы победили и завоевали очередные три очка. Теперь у «Зенита» пять побед в пяти матчах чемпионата. Однако надо помнить, что впереди у нас очень сложные встречи. И ближайшая на внутренней арене – в воскресенье со «Спартаком». Ну, а пока как защитнику приятно и то, что в Уфе мы не только выиграли, но и не пропустили.

– Отсутствие игровой практики не мешало в Уфе?

– Нет. Хотя бы потому, что все предсезонную подготовку я прошел вместе с командой. В какой-то момент уже был готов выходить на поле, но получил небольшую травму. На тренировке после матча с «Арсеналом». Ногу пришлось зашивать. Из-за этого выбыл на три-четыре игры. Но теперь, как видите, все в порядке. Другое дело, что «Уфа» – хорошая команда. Играет, прессингует на всех участках поля. В концовке мы даже подустали. Хотя, возможно, это связано с плотным графиком игр.

– Иван Пауревич высказался в том духе, что в одном из эпизодов мяч в штрафной «Зенита» попал вам в руку и надо было назначать пенальти. Прокомментируете?

– Сначала мяча коснулся соперник, а потом, он, возможно, попал мне в руку. Так что будь я на месте судьи, конечно, такой 11-метровый не поставил бы. К тому же можно вспомнить момент, когда пенальти в ворота «Уфы» мог быть на Ивановиче. Что касается Пауревича, поймите: проигравший всегда начинает на что-то жаловаться. Это абсолютно нормальная ситуация.

– Знаете, что матч с «Уфой» стал для вас 155-м за «Зенит»?

– Официальный? Отлично! Когда я пять лет назад переходил в петербургский клуб из итальянской «Сиены», был уверен, что это наилучший вариант продолжения карьеры. В итоге вместе мы выиграли 5 трофеев. И очень надеюсь на то, что по итогам этого сезона их станет больше.

– Когда вы только-только вернулись из аренды в «Фенербахче», то сказали, что еще неизвестно, останетесь ли в «Зените». Ясность наступила?

– У меня еще год контракта. Но трансферное окно пока не закрыто, а в футболе может случиться все что угодно. Однако сам я хочу остаться. Надеюсь, тренер решит так же.

– Перед «Спартаком» в ближайший четверг у вас ответная игра с «Мельде».

– Непростой выезд. Норвежская команда много двигается, она показала нам в первом матче, что с ней необходимо считаться. Но само собой, «Зенит» полон желания пройти в основной турнир Лиги Европы.

– Два мяча преимущества после игры в Петербурге (3:1) – как оцените этот факт?

– Как то, что в нашем противостоянии не все закончено. Сейчас надо быстро восстановиться, и физически, и ментально, чтобы потом в Норвегии хорошо поработать.

– Вы, конечно же, помните Сергея Семака в роли ассистента главного тренера…

– Вообще-то когда я пришел в «Зенит», он еще играл, и мы вместе выходили на поле. Кстати, до сих пор считаю, что Семак рано закончил – еще года два-три точно мог бы выступать. Форма у него была очень хорошая. Поэтому, когда он завершил карьеру игрока, мы все были немного удивлены. На поле Сергей всегда нас подстегивал, старался делать так, чтобы команда шла вперед, давила на соперника, побеждала.

– Игрок – помощник главного тренера – главный тренер. Семак при этом меняется?

– Нельзя сказать, что в нем произошли какие-то глобальные перемены. Желание побеждать – точно такое же. Как тренер он старается мотивировать нас так, чтобы мы не расслаблялись. То есть, если ведем по ходу игры 2:0 или 3:0, тренер требует, чтобы «Зенит» не отдавал мяч сопернику и стремился увеличить счет. Семак хочет, чтобы мы всегда были готовы на сто процентов. Пожалуй, это его главные качества. Поэтому еще раз выражаю уверенность в том, что в этом году мы сможем вернуть титул чемпионов России и успешно выступить в остальных турнирах. 

Фото: ФК «Зенит»

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