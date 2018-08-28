Бердыев нашел нового таланта. Скоро он будет в сборной России

Три главных мысли по туру.

В «Рубине» появился будущий игрок сборной России

Игорю Коновалову 22 году, за плечами у него три сезона в ФНЛ и ПФЛ за «Кубань» и один в РПЛ в качестве игрока ротации (7 матчей) в «Рубине». Если в прошлом сезоне его позиция была надежно занята сильным Нобоа, то теперь, когда эквадорец вернулся в «Зенит», Бердыев строит игру через Коновалова.

В 5-м туре он стал лучшим среди полузащитников:

по отборам 10 (5 – на чужой половине)

по выигранным единоборствам – 16

по подборам – 10 (4 – на чужой половине)

по перехватам – 8 (3 – на чужой половине)

и заработал 3 фола на себе – больше из полузащитников только Зобнин (4)

Причем такие оборонительные цифры вынужденные. ЦСКА, пропустив мяч, начал мощно давить «Рубин». Но вообще Коновалов – пасующий, техничный игрок. Вот цифры за 5 туров:

По ключевым (на гол) передачам он 11-й в лиге – 5 точных из 11

По передачам в штрафную 5-й – 34 паса (13 точных). Для понимания: впереди только Паредес, Фернандеш, Промес, Бистрович и Стоцкий. Неплохая компания

Коновалов шестой по подборам, что говорит о качественном выборе позиции – 53 подбора (21 – на чужой половине)

Восьмой по навесам в штрафную – 7 точных из 13

Конечно, до Нобоа еще далеко – и по цифрам (эквадорец вторую часть прошлого сезона провел божественно), и по общему влиянию на игру, но если Коновалов продолжит развиваться такими же темпами, скоро будет в сборной.

В чем надо прибавлять? Банально – в качестве, в проценте успешных действий. Объем он уже дает неплохой – минимум в 20-ке по почти всем важным показателям.

«Оренбург» в лидерах не благодаря вратарю

После того как был озвучен состав сборной России на матчи против Турции и Чехии, одним из самых частых комментариев было: «Где Фролов из «Оренбурга», который тащит команду в лидеры?» Он действительно провел мощные 5 туров:

Больше всех отбитых ударов в лиге – 26. Это 90% всех ударов – выше процент только у Лунева (93) и Максименко (92)

Сделал больше всех сейвов – 10

Входит в 5-ку лучших по игре на выходе – 17 удачных из 18

Но игра вратаря лишь одна из деталей успеха «Оренбурга». Команда Владимира Федотова очень качественно сдерживает соперника. И это не «Краснодар» был плох в последнем матче, а «Оренбург» очень грамотно сковал соперника. «Быки» чаще всех в туре били по воротам, больше всех пасовали, стабильно мало теряли мяч (реже ошибался только сам «Оренбург»), но это был мнимый контроль. Все важные зоны «Оренбург» перекрыл, поэтому «Краснодар» по острым передачам стал только 12-м в туре и создал всего 4 момента.

«Оренбург» за счет грамотной структуры раз за разом ловил «Краснодар» на контратаках, став лучшим в туре по голевым шансам – 7, вторым (после «Рубина») по острым передачам – 17 (9 – точных). Сильно. И что самое главное: команда Федотова действует современно. Об этом говорит роль крайних защитников – Сутормина и Терехова, которые принимают участие почти во всех атаках и оказываются в чужой штрафной чаще многих полузащитников. Тот же Терехов стал вместе с Промесом вторым по острым передачам в туре – 3. Это не автобус, а здорово прессингующая и бегущая команда.

Влашич и ЦСКА набирают форму

Матч с «Рубином» еще раз доказал – ЦСКА играет все лучше и лучше. Особенно важно, что армейцы смогли переломить игру против команды Бердыева, для которой счет 1:0 – очень комфортная ситуация. Команда Гончаренко не только смогла захватить мяч, но и контролировала соперника.

Важную роль в новом ЦСКА будет играть Влашич – это видно уже сейчас. В Казани он:

Создал два голевых момента для партнеров – больше в туре только у Поповича из «Оренбурга»

Стал лучшим по острым передачам – 4

Вторым по передачам в штрафную – 6

Третьим по единоборствам в атаке – 12 выигранных из 20

Вторым по обводкам (8 из 11) – после Поповича (9 из 10)

По содержанию игры ЦСКА уже сейчас один из лучших – не хватает сыгранности и качества исполнителей на некоторые позиции. Но, думается, как только появится Дзагоев, стоит ждать продолжительной серии побед.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Рамиль Ситдиков, РИА Новости/Владимир Астапкович