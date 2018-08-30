«Спартак» победит в Петербурге - 2:1». Рейнгольд спрогнозировал успех красно-белых без Промеса

Бывший нападающий красно-белых Валерий Рейнгольд – о переходе голландца в «Севилью» и воскресном дерби двух столиц.

- В РПЛ сыграно пять туров. Кто в паре «Зенит» - «Спартак» выглядит лучше прямо сейчас?

- Команды смотрятся по-разному, но прибавляют с каждым туром. И «Спартак», и «Зенит» предпочитают атакующий футбол, но у петербуржцев в ближайшем матче есть преимущество только по одному показателю: они играют дома. Игра будет интересная, «Спартак» готов дать хороший бой «Зениту» на его территории.

- Стоит ждать много голов?

- Я не люблю давать прогнозы о счете, но для вас сделаю исключение. Думаю, «Спартак» победит – 2:1. Но это только мое мнение, дай Бог, чтобы все сбылось. Победит тот, кто больше будет этого хотеть.

- В тренерской карьере Семака это первое дерби двух столиц. Справится?

- Мне очень нравится Семак, но пока слишком рано анализировать его работу в «Зените». Его путь в одном из лучших российских клубов только начался. Сейчас у него все получается, но посмотрим, что будет дальше. Сами понимаете, работа тренера - дело такое: сегодня ты выиграл и всеми любим, а завтра проиграл и – все, любовь кончилась. Сережа был хорошим футболистом и стал таким же тренером. Я от всей души желаю ему успехов. Могу вас заверить, в воскресенье мы точно не увидим оборонительного футбола. По составу «Спартак» ничем не хуже «Зенита». Конечно, есть некоторые «но»: Промес, например, не сыграет, потому что уходит в «Севилью». Уходит так уходит...

- Промес – лучший бомбардир минувшего сезона. Без него шансы «Спартака» на успех в премьер-лиге уменьшатся?

- А почему он лучшим стал? На Промеса играла вся команда! Поэтому мне и странно, что он решил покинуть такую хорошую компанию. В «Севилье» футбол совсем другой, там на него вся команда работать не будет. Риск потеряться очень велик. А у нас его есть кем заменить: Зе Луиш, Адриано... Эти ребята или другие спокойно займут его место. Промес – хороший футболист, и это футбольное имя ему дал «Спартак».

- С начала сезона он забил всего один гол. Берег силы для новой команды или просто не везло?

- Видимо, он уже настроился уходить из «Спартака», боялся получить травму и поэтому не очень-то лез в борьбу. Хотя все, что с ним происходит, – его право. Каждый сам выбирает, что лучше. Могу заявить однозначно: мы потеряли хорошего игрока. Дай Бог, ребята компенсируют эту потерю за счет продуктивной коллективной игры.

Фото: globallookpress.com

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