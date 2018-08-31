Промес уехал. Все правильно

Квинси Промес – это герой, с именем которого связан чемпионский титул «Спартака». Но с его же именем увязана провальная попытка сохранить звание в следующем сезоне. Куинси – это победа над «Севильей» и провал с «Ливерпулем». Он отвечал в этой команде за все. Почему только он? Потому что Куинси Промес – герой.

Он планомерно работал над образом, он каждый раз подчеркивал собственную штучность. Фирменное празднование с маской, фирменный стиль с логотипом qp, все это – части продуманного плана. Он яркий парень, но таких в футболе десятки. Но он еще и смышленый, поэтому вовремя понял, или в нужный момент подсказали, как сделать себе имя. Такие футболисты, выделяющиеся из общей, даже очень пестрой, массы, заставляют себя заметить. Они могут и должны получать хорошие рекламные контракты. Однако Куинси в этом смысле был послом рок-н-ролла в неритмичной стране. По уровню решаемых в России задач он рисковал задержаться в роли супергероя, который ловит по крышам бельевых жуликов.

Кстати, возможно, его геройская слава несколько опережает его способности. От него часто ждали чуда, спасения команды в одиночку. Но Куинси не всегда был способен на трюк по заказу, хотя, вне всякого сомнения, являлся настоящим лидером «Спартака» и образцовым профессионалом. Не было ни одной глупой выходки на поле и за его пределами, всегда были улыбки и автографы для болельщиков, а для прессы – безотказные интервью.

Именно благодаря своему старанию, умению поставить самому себе высокую планку и ни в коем случае не растворяться в периферийном по западноевропейским меркам турнире Промес вошел в чемпионат России игроком, интересным для клубов с именем, и вышел из чемпионата России, нисколько не потеряв своей привлекательности для них.

Но это сохранение себя как раз и обусловлено отъездом из России. Его миссия здесь завершена. Он покидает «Спартак» не принудительно, в этом нет резки мяса. Это бескровное прощание. Куинси завершил карьеру в Москве незабитым пенальти в ворота ПАОК, и лазерная указка тут очень даже кстати: она скользила по его лицу в попытках указать ему дорогу на выход.

Требование оставить Куинси, удержать его против естества противоречило бы здоровью нашей футбольной экономики, за которую мы же постоянно и бьемся. Все просто. Ответ на вопрос: «Сколько стоит непопадание в Лигу чемпионов?» - «Один Куинси Промес». Платить, пока твой свободно конвертируемый актив не будет съеден инфляцией, - правильно.

Футбол – не пожизненный марьяж, поэтому уместно сформулировать так: у «Спартака» и Куинси вместе получилось, но нет никаких оснований мечтать о вечном союзе. Здесь теперь на какое-то время станет пусто, но не в спортивном смысле, а в сугубо имиджевом. До появления следующего игрока, который и на поле будет выше среднего, и которого можно будет поместить в какой-то параллельный контекст. Который мог бы записать рэп-альбом или стать прообразом персонажа комикса. Пробежать светлым бликом по лицам умирающих глянцевых журналов либо, на худой конец, стать голосом в навигаторе. В общем, вот вам Артем Дзюба, любите и жалуйте.

А для «Спартака» продажа Куинси – всесторонне удачный шаг. Это деньги в кассу и прочерк в ведомости платежей. Это шанс проветрить лавочку, где засиделись Ханни и Попов, а Луис Адриано выходит на поле с нервирующей его нерегулярностью. Это возможность постоянно играть Ташаеву и спокойно, с пользой для команды доигрывать Самедову. Зависимость от Промеса была не у «Спартака» - от нее страдал Каррера, особенно в те дни, когда героя не выпустить нельзя, но герой не тянул.

Куинси уехал? Куинси – спасибо. Дальше будет интересно. Чемпионат России не прекратился после Видича и Халка, не упал после Вагнера Лав и Самюэля Это`О. В футболе одинаково в цене искусство пригласить и искусство отпустить.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

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