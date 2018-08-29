«После матча сказал сыну: «Ты зря пошел бить пенальти». Ринат Билялетдинов – об историческом поражении «Спартака» в Петербурге

Шесть лет назад красно-белые потерпели крупнейшее в современной истории поражение от «Зенита» – 0:5. При счете 0:2 одиннадцатиметровый удар не реализовал вернувшийся из АПЛ Динияр Билялетдинов.

- Помните тот матч?

- Конечно, помню. Динияр хорошо начал в «Спартаке». В СМИ много писали о его возвращении в Россию, ждали чего-то особенного. В той встрече было сложно предсказать такой счет. Но бывают игры, когда одна команда бьет-бьет, и гола все нет, а у другой залетает все подряд. Другое дело, что к везению нужно мастерство...

- Что сказали сыну после матча?

- «Ты зря пошел быть этот пенальти». Тут дело даже не в уверенности игрока или в ее отсутствии. Очень многие бодро идут к точке, но не забивают. Свежий пример - Смолов на чемпионате мира. Наверняка он уверенно шел бить пенальти хорватам, выбирал вариант: «Я тебе сейчас и так, и сяк забью»... Но не вышло. Я сказал Динияру, что на его месте никогда бы не пошел бить пенальти, ведь он совсем недавно пришел в «Спартак». В случае неудачи риск слишком велик, такие обиды радикально настроенные болельщики не прощают. После той встречи один специалист, в древнем прошлом не самый заметный игрок «Спартака», тезка Карпина и любитель всех облаять, начал приклеивать к Динияру ярлыки. И их с большим удовольствие подхватили недовольные. С того момента у сына и не пошло в «Спартаке».

- Тогда и Эмери досталось.

- Он свою состоятельность давно всем доказал. Но у нас до сих пор все почему-то вспоминают комментарии в его адрес от игрока, которого сегодня возвели в ранг звезды. Сгоряча это было или нет – теперь неважно. Дай бог каждому трижды выиграть Лигу Европы и поработать главным тренером в «ПСЖ». Коуч без мастерства и харизмы такого никогда не добьется. В «Спартаке» испанский взгляд Эмери на тренерский процесс был очень близок Динияру. Кстати, он сейчас не хочет уходить из «Тракая». Конечно, не потому что в Литве какой-то высокий уровень чемпионата, а именно из-за того, что команду тренирует испанец. У них полное взаимопонимание. Сын, как опытный игрок, знает, чего стоит доверие и хороший контакт с наставником.

- В воскресенье «Зенит» принимает «Спартак». Ваши ожидания?

- Я жду интересной борьбы, и, прошу заметить, это совсем не дежурная фраза. А как иначе? Клубы идут на первом и втором месте. Кажется, новый сезон только что стартовал, но посмотрите, уже пятая часть турнира. И игра в Петербурге носит важнейший характер. И «Зенит», и «Спартак» - команды со своим лицом, с собственным рисунком игры. Каждая из них имеет основания для победы.

- На чьей стороне будет ваша симпатия?

- Я абсолютно нейтрально смотрю РПЛ. Интересен не результат, а содержание игры. Интересно наблюдать, какие положительные сдвиги в клубах и у конкретных игроков произошли после чемпионата мира. Есть футболисты в не самых титулованных командах, по которым видно, что они вдохновились ЧМ и что-то переняли у его участников. Это радует глаз! Такие ребята есть в «Арсенале», «Оренбурге», «Енисее», «Уфе» и, как ни странно, в «Анжи». Симпатия? Если только к «Локомотиву» по старой-старой памяти. И то в разумных пределах.

- Поговорим о противостоянии тренеров: Семак против Карреры. Кто прямо сейчас выглядит круче?

- Не берусь оценивать того или другого. Но при подготовке к матчам ключевую роль играет подбор исполнителей и принцип построения игры. Да и мало ли что хочет тренер. Важно найти людей, которые будут все это выполнять на поле. Соображают ли игроки так же, как тренер, или они на своей волне. В таких матча и опыт не на последнем месте. В «Зените», например, Иванович с большим багажом, в «Спартаке» - Глушаков. Это люди, которые перешагнули тридцатилетний рубеж и знают, что делать. Но даже молодой, без особого стажа специалист, обладая качественным набором футболистов, имеет гораздо больше шансов на победу, чем многоопытный. Сравнивать тренеров стоит, опираясь на их игроков.

- У Дзюбы непростое спартаковское прошлое и неоднозначные отношения с фанатами красно-белых. В воскресенье ему будут тяжело играть против бывшей команды?

- Его спартаковское прошлое не вчерашнее и даже не позавчерашнее. У него большой набор: и томское, и тульское, и ростовское... Но он выходец из «Спартака» и, наверное, станет испытывать какие-то особые чувства. Вероятно, на трибунах будут провокации, всегда найдутся люди, которые захотят его вывести из равновесия. Но Артему уже 30 лет, думаю, он освободился от каких-то эмоциональных перехлестываний.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, РИА Новости/Алексей Даничев, ФК «Зенит»