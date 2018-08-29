Дзюбу называли столбом и деревянным, но на самом деле он очень техничен. Разрушаем миф

Перед матчем «Зенита» - «Спартак» разрушаем миф о главном нападающем страны прямо сейчас.

Во-первых, надо конкретизировать, что такое техничный футболист. Это не навык быстро крутить ногами вокруг мяча, не редкие и неповторимые финты - это все полезно и красиво, но только если приносит пользу. Бонус, скажем так. Техника – прежде всего умение находить решения в максимально сложных ситуациях. И в этом плане Дзюба очень техничный игрок, а для РФ вообще топ.

В юности Артем выглядел менее мощно, поэтому его техничность не вызывала вопросов. Взять, например, гол в Кубке УЕФА в 2008 году - «Тоттенхэму» (за него тогда играли Модрич, Бэйл). Резкий уход в сторону – раз, сильный рывок на 30 метров, сделавший из защиты англичан наблюдателей на выборах, – два, уверенный обыгрыш вратаря – три.

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Еще более показателен гол «Порту» в 2011-м, когда Артем создал момент просто из ничего. В окружении пяти человек сохранил мяч, прокинул между ног одному защитнику, эффектно подловил другого на противоходе и грамотно завершил ударом. Такие трюки невозможно провернуть, будучи просто столбом.

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Да, нынешний Дзюба и выглядит раза в два шире, и чаще используется в другом формате – силовом и более простом футболе. Поэтому появился стереотип, что он всего лишь высокорослый форвард, компенсирующий недостатки техники большим желанием. Как-то вступаться за игрока приходилось даже Черчесову, который знает Артема еще молодым - по «Спартаку». Главный тренер сборной справедливо заметил, что Дзюба далеко не деревянный футболист, а напротив - достаточно координированный.

Но, очевидно, что на какой-то стадии карьеры Артемом и тренерами был сделан крен в сторону тренировок силы, выносливости и введения единоборств. По этим компонентам Дзюба топ не только в России, но и в мире – ЧМ доказал. Но и техника Артема никуда не делась, просто теперь она используется дозированно и, как правило, в сочетании с мощными габаритами.

Ключевое качество Дзюбы сейчас – умение выиграть любой верховой мяч и, что важно, скинуть его партнеру. На этом была построена почти вся атакующая игра сборной России на ЧМ. Так вот, именно техника позволяет Дзюбе не только выигрывать верх, но и сохранять мяч. Что в клубе, что в сборной он дикий процент банальных выносов в борьбу превращает в позиционную атаку у штрафной соперника.

Вот только самые запоминающие моменты, созданные сборной России после длинных передач на Дзюбу:

1. Второй гол Черышева сборной Саудовской Аравии

2. Гол Египту. Это вообще шедевр – великолепное сочетание мощи (растолкал защитников), техники (удобно обработал на грудь, ударил мяч о землю, благодаря чему обыграл второго защитника) и четкости реализации

3. Опасный удар того же Черышева в матче с Уругваем

4. Почти вся контригра в матче с Испанией строилась на скидках Артема

И это только явные ситуации. А были еще десятки мелких и не выстреливших моментов, в которых Дзюба сыграл все на том же топ-уровне. На самом деле это выдающийся технический показатель. Да, он не так ярок, редко попадает в хайлайты и не захватывает дух. Вроде просто вынос, просто борьба и банальная скидка – и все. Но это (бороться за ничейный верховой мяч с защитниками на плечах и при этом не только найти вариант продолжения, но еще и исполнить – преимущественно в одно касание) гораздо сложнее, чем получать мяч лицом к воротам и идти накручивать финты.

Дзюба достаточно разносторонний форвард. Убежать так, как в игре с «Тоттенхэмом», он сейчас вряд ли может. Но обыграть один в один в штрафной – легко. Вот, например, моменты только из последних матчей – против «Мольде» и «Урала».

Здесь Дзюба на замахе уверенно убирает защитника, а затем с левой ноги закручивает в дальний угол - штанга. После чего Заболотный играет на добивании:

Дзюба качнул защитника корпусом – показал, что идет на передачу Смольникова, а сам пропустил мяч и рванул к лицевой линии. Защитнику оставалось разглядывать номер на спине форварда:

Похожий прием был сделан в игре с «Уралом» - против Дзюбы остался один защитник. Форвард его обыграл, а после входа в штрафную эффектно подработал мяч под пас на дальнюю штангу – Мак должен был забивать

Это визуальные примеры, которых на самом деле гораздо больше. Теперь – к цифрам.

Дзюбы второй в лиге по острым пасам – 8 точных из 15. Впереди только Промес – 10 из 19. Для форварда формации и задач Дзюбы, который не так активно участвует в розыгрыше мяча в полузащите, как тот же Куинси, – это очень мощные цифры, еще раз подтверждающие наличие хорошей школы паса у Артема

2,3 удачных обводки за матч совершает Дзюба (с процентом успешности 48%) – это 18-й показатель в лиге среди всех игроков. А из тех центрфорвардов, которые сыграли больше 250 минут в этом сезоне РПЛ, лучше с дриблингом только у троих – у Игбуна из «Уфы» (4,4 обводки за матч), Маркелова из «Анжи» (3,6), Луценко из «Динамо» (2,8)

За пять туров Дзюба принял участие в 5 голевых атаках. Больше нет ни у кого

И это не говоря о единоборствах в атаке, по которым Дзюбы, очевидно, лучший в лиге – 59 выигранных за пять туров. Ближайший преследователь из атакующих футболистов – Луценко (45)

Итог: Дзюба, конечно, стал менее быстрым и резким, чем был в юности. Но он, прибавив в мощи, сохранил при этом технику – в штрафной может и обыграть, и отдать пас, и побороться за любой сложности верховой мяч. В России давно не было столь разносторонних нападающих.

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев