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Константин Зырянов: «Зенит» - «Спартак» - это вам не игра в казино»

Сергей Циммерман
13:23
Константин Зырянов: «Зенит» - «Спартак» - это вам не игра в казино»
Ожиданиями от предстоящего в воскресенье центрального матча 6-го тура поделился один из самых ярких игроков в современной истории петербургского клуба.

- Какой матч «Зенита» со «Спартаком» с вашим участием помнится больше всего?

- В сезоне 2009 года, когда благодаря победе на «Петровском» мы завоевали третье место. Удаляют Хусти, «Зенит» остается вдесятером, в одном из эпизодов Зырянов берет мяч, исполняет штрафной -1:0. Потом Ломбертс - 2:0. Спартаковцы один гол отыгрывают, но двух мячей нам хватает, чтобы победить и стать бронзовыми!

- Чего ждать от нынешней игры?

- У «Зенита» есть хороший шанс оторваться от ближайшего преследователя на 5 очков. Я ни в коем случае не хочу даже упоминать о том, что, если так и произойдет, то для сине-бело-голубых откроется дорога к чемпионству. Так думать нельзя. Надо реально оценивать ситуацию — турнирная дорога еще очень длинная. Но если «Зенит» обыграет «Спартак» в воскресенье, отрыв уже будет неплохим. Если же три очка возьмут красно-белые, конечно, это очень плохо для наших болельщиков, для всего Петербурга. Однако с турнирной точки зрения трагедией поражение не станет. Впрочем, лично я очень хочу, чтобы сильнее оказался «Зенит» и получил задел в 5 очков.

- Подмечено, что «Спартак» в течение первых 65 минут буквально летит вперед и его соперникам в это время приходится непросто.

- Ну, матч-то все-таки из 90 минут состоит. И потом, вы посмотрите, как нынешний «Зенит» все сметает в заключительные 20-25 минут. С учетом того, что сказали вы и я, будет очень интересно.

- Владислав Радимов в свою очередь подметил — атакующие линии «Зенита» и «Спартака» сейчас сильнее оборонительных. Значит, снова будет много голов?

- Радимов, скорее всего, прав. Но все только сама игра покажет.

- Вам интересно будет наблюдать за тренерской дуэлью Семак — Каррера?

- Из контекста общего противостояния клубов тренеров, конечно же, не выкинешь. Думаю, они попытаются придумать что-нибудь этакое, чтобы перехитрить коллегу по цеху.

- В таких матчах тренерские хитрости работают или на первом плане у игроков все равно эмоции, самоотдача — а там как карта ляжет?

- Мы же с вами не про игру в казино говорим. Подобные матчи - это в том числе планомерная работа тренеров. К ним готовятся, изучают соперника, выискивают слабые места, обращают внимание на сильные, придумывают, как их нивелировать, а не просто так на поле выходят. Ну а, получилось исполнить задуманное или нет — уже другой вопрос. Но чтобы выбегать с шашками наголо — такого нет, конечно.

- «Спартак», в отличие от «Зенита», эту еврокубковую неделю пропускает. Красно-белые в связи с этим находятся в более выгодном положении?

- С точки зрения физического состояния — возможно. Но ведь из Лиги чемпионов москвичи вылетели, а это не самый приятный психологический момент. Правда, после этого «Спартак» уже побеждал в чемпионате. С трудом — но тем не менее. А то, что «Зенит» играет через три дня на четвертый - ребята в команде в этом смысле уже закаленные. Вот «Уфе» такой график непривычен. Видно, что ей очень и очень тяжело.

- Свое поле в столь принципиальных встречах играет большую роль?

- Наш 12-й игрок - петербургский болельщик - точно придет. Когда полный стадион «Санкт-Петербург» болеет, представляете, какая это поддержка для своих! У многих зенитовцев ноги сами побегут, даже если до этого вообще не бежали (смеется).

- У Дзюбы сейчас ноги не только бегут, но и продолжают забивать. Тем более в поединках с красно-белыми нападающий делает это регулярно.

- Он же воспитанник «Спартака» - знает его слабые стороны.

- Игры этих соперников в Петербурге в последнее время получаются результативными. В чем тут дело?

- Воздух у нас особый — на эту тему многие шутят. Вот «Спартак» приезжает, получает и уезжает (улыбается). Но если серьезно, то, мне кажется, дело здесь в сумасшедшей поддержке и в том, что на «Спартак» в «Зените» никого настраивать не надо. Поэтому искры на поле и летят.

- Вам интересно читать и смотреть, как перед матчем стороны подкалывают друг друга?

- Нет. Сама игра мне интереснее.

- После матча шпилек тоже бывает немало.

- Этим в основном занимаются те, кто выиграл. В прошлом году после 5:1 на арене «Санкт-Петербург» подколок от «Спартака» почему-то не читал. Или после поражения в Москве их не было от «Зенита». Но, на мой взгляд, и над уступившим подтрунивать неправильно. Надо уметь выигрывать и уважать проигравших — это первое. Второе — жизнь все возвращает. Впрочем, как бы ни сложилось на этот раз, матч, как всегда, никого не оставит равнодушным.

Фото: ФК «Зенит», РИА Новости/Григорий Сысоев

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