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Аршавин завершил карьеру, Веа - завершил бы эпоху Месси и Роналду. Лучшие тексты дня на «Матч ТВ»

00:45
Аршавин завершил карьеру, Веа - завершил бы эпоху Месси и Роналду. Лучшие тексты дня на «Матч ТВ»
Андрей Аршавин / Фото: © ФК «Кайрат»
Лучшие тексты воскресенья на «Матч ТВ».

Как технологии изменили футбол за последние 10 лет

Новшества, которые уже изменили или совсем скоро изменять футбол.

В 2000 году бразильский изобретатель Гейне Аллеманье придумал спрей, который назвал Spuny. После нанесения вещества на поле оно исчезало уже через минуту. Спустя год приспособление опробовали в профессиональных лигах Бразилии – и в дальнейшем оно стало незаменимым атрибутом местного чемпионата.

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«Карпин с Карповой рыбачат, а я снимаю их на видео». Уморительное интервью Кэтэлина Карпа

Интервью-превью к матчу «Уфы» и «Спартака»

Полузащитник сборной Молдавии получил награду лучшему футболисту «Уфы» в октябре. Через несколько часов Кэтэлин Карп вернулся с тренировки, немного отдохнул и уже готовился ко сну, как вдруг зазвонил телефон. Это был корреспондент «Матч ТВ». «Я думал, вы наберете в 19:00 по местному времени», — рассмеялся Карп. Журналист понимал: а) что заставил человека ждать два часа (некрасиво, однако); б) зарубил хрупкий сон спортсмена. Но интервью все-таки состоялось. Получилось весело и страшно.

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Усик сломал Белью. Беленький – о шоу в Манчестере

Вчера, когда в Москве уже было сегодня, украинец Александр Усик в Манчестере отстоял титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), нокаутировав местного героя Тони Белью в 8 раунде.

Вечер в Манчестере медленно подходил к концу. Оставался последний бой, и он оправдал все ожидания. Первым на ринг вышел Тони Белью. Он был уверен в себе, он был смел, он был готов, в общем, я видел человека, нацеленного на бой с Усиком, хотя и несколько взвинченного. Вторым вышел Усик. В нем, в отличие от Белью, не чувствовалось никакой нервозности, просто спокойная уверенность.

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Загорски/Гуррейро сорвали блюз и отдали верное золото. Гран-при Японии позади, курс на Москву

Итог последнего дня турнира в Хиросиме.

После того как с японского этапа снялись по травме серебряные призеры ОИ-2018 французы Пападакис – Сизерон, конкуренция на турнире резко возросла. Если раньше можно было претендовать лишь на 2-е и 3-е места, потому что 1-е было негласно забронировано французами, то без их участия список кандидатов на золото расширился как минимум до трех пар: россиян Загорски – Гуррейро и двух американских дуэтов Парсонс – Парсонс и Хавайек – Бейкер.

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Что будет, если перед боем в ММА назвать соперника петухом. Видео драки есть

Георгий Караханян и Тимур Нагибин должны были провести бой по правилам ММА, но с успехом провели его и без правил ММА.

5-го мая этого года Георгий Караханян дрался с Алексеем Полпудниковым. Это был первый бой в России для Караханяна, который до этого жил и выступал в США, хотя родился и до подросткового возраста рос в Москве. Караханян рос очень подвижным: занимался футболом и одновременно дрался и вместе с фанатами, и против скинхедов, потом тренировался в системе «Барселоны» и в США выступал в промоушене Bellator. На всякий случай на груди у бойца выбито «только Бог мне судья».

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«Зенит» столкнется с лучшим прессингом в РПЛ. Помочь может только Дзюба

ЦСКА доставит петербуржцам много проблем.

Главная проблема нынешнего «Зенита» та же, что и при Манчини – отсутствие качественного позиционного нападения. Питерцы с трудом вскрывают команды, защищающиеся низким блоком. Яркий пример – домашний матч с «Ахматом»: всего 15 входов в штрафную соперника 3 точных ключевых передачи и 5 ударов из пределов штрафной.

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Аршавин в «Кайрате» — как это было, и что будет дальше

Все, что нужно знать о последнем клубе Аршавина и их расставании.

Сегодня в Алма-Ате прощальный матч за «Кайрат» провел самый яркий российский футболист. Аршавин отыграл 40 минут. Матч закончился нулевой ничьей, а сезон казахстанской премьер-лиги для «Кайрата» — серебряными медалями. «Матч ТВ» — о карьере россиянина в соседнем государстве.

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«Он превзошел бы Месси и Роналду». Почему Джордж Веа уникален

Первый африканец, получивший «Золотой мяч». Первый футболист, ставший президентом своей страны.

В 2005 году он проиграл свои первые выборы лидеру «Партии единства» Элен Джонсон-Серлиф. Наутро пришло письмо из Италии. Открыв конверт и надев очки, Веа увидел инициалы SB. «Несмотря на поражение, ты остаешься примером для всех, — писал Сильвио Берлускони. — Не останавливайся и двигайся дальше».

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ЦСКА может проиграть впервые в сезоне. Что нужно знать перед матчем в Краснодаре

В Единой лиге ВТБ – первая суперигра с участием чемпиона.

В этом сезоне баскетбольный «Локомотив» похож на футбольный «Спартак». Только в Краснодаре главного тренера Сашу Обрадовича уволили быстрее – после двух домашних поражений подряд, а не после трех, как в Москве. Под руководством «кубанского Рианчо» — Владе Йовановича – «Локо» обыграл в Кубке Европы польскую «Гдыню», а в Единой лиге впервые сыграет сегодня.

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Фото: globallookpress.com, ФК «Уфа», Richard Heathcote / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Lindsey Wasson / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, ФК «Кайрат», Chris Hondros / Staff / Getty Images News / Gettyimages.ru, БК ЦСКА

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