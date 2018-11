«Карпин с Карповой рыбачат, а я снимаю их на видео». Уморительное интервью Кэтэлина Карпа

Полузащитник сборной Молдавии получил награду лучшему футболисту «Уфы» в октябре. Через несколько часов Кэтэлин Карп вернулся с тренировки, немного отдохнул и уже готовился ко сну, как вдруг зазвонил телефон. Это был корреспондент «Матч ТВ». «Я думал, вы наберете в 19:00 по местному времени», — рассмеялся Карп. Журналист понимал: а) что заставил человека ждать два часа (некрасиво, однако); б) зарубил хрупкий сон спортсмена. Но интервью все-таки состоялось. Получилось весело и страшно.

— Награду вручал юный поклонник «Уфы» вместе со своей мамой. Поругали вас за текущие результаты команды?

— Чтобы ругать, есть другие люди. От встречи с болельщиками и самого приза получил только положительные эмоции. Но любую личную награду считаю заслугой всей команды. Поэтому благодарю ребят из «Уфы».

— Впереди «Спартак». Как он вам?

— На теории разберемся. Тренер скажет, какие слабые стороны соперника нам предстоит вскрыть. В целом – надеемся на положительный результат.

— Это вы после матча «Спартака» с «Рейнджерс» на такое надеетесь?

— Нет, эту игру даже не смотрел.

— Удивительно.

— Что?

— Мельгарехо тоже говорил, что не смотрел матчи «Уфы» с «Рейнджерс». Вы взаимно друг другом не интересуетесь?

— Да нет, просто будем разбирать соперника ближе к делу. Мало ли что поменяется.

— Вас уже предупреждали насчет Ранчо?

— Мне известно, что он был вторым тренером при Каррере. Я что-то еще должен знать?

— Он общительный.

— В смысле?

— Может дать пресс-конференцию на 45 минут.

— Серьезно? О чем можно говорить столько времени?

— О генералах, русском народе, солнечной активности…

–?

— Это просто так. На заметку. Кстати, если вдруг встретите Рианчо, а он захочет поговорить, у вас есть универсальный метод прервать нежелательную беседу?

— Скажу, что в нашей профессии обычно говорят на поле и делают это при помощи языка футбола.

***

— Дмитрий Кириченко сказал, что «Спартак» для него – непонятная команда. А для вас?

— «Спартак» может проиграть «Уралу», а следом трижды отыграться в матче «Рейнджерс». Исходя из этого, согласен с нашим тренером. Опять же, если судить исключительно по результатам.

— По результатам «Спартак» — непонятная команда. А по игре?

— Из того что я видел, есть вопросы по обороне. Защитники бегут в атаку, из-за этого возникают проблемы «дома».

— Вот что называется футбольная аналитика. Давайте так же разберем «Уфу». Ваше место в таблице РПЛ закономерное, как считаете?

— Мы там, где заслуживаем быть. По игре – у нас есть моменты, но хромает реализация. Если это исправить, добавить хладнокровности в завершающей стадии – все будет хорошо. А еще бы хотелось, чтобы нам побольше сопутствовала удача.

— Некоторые болельщики «Уфы» в интернете называют игру команды трусливой. Есть что ответить?

— Давайте по порядку. О каких именно играх идет речь?

— В частности – о кампании в Лиге Европы.

— Слушайте, ну, в квалификации ЛЕ порой надо быть осторожными. Все решается по двум матчам, поэтому сразу открываться нельзя. Если же говорить про РПЛ – посмотрите матч с «Рубином»; с «Уралом» под конец у нас были очень хорошие моменты, там просто не повезло. Второй тайм с «Крыльями» — тоже вполне показательный. Поэтому «автобусной» нашу игру точно не назовешь.

***

— В «Уфе» перемены. Томарова сменил Кириченко. Как это восприняла команда?

— За всех ребят говорить не стану. Я слушаю нового тренера, стараюсь понять его видение игры. Тренируюсь, как и раньше, с полной отдачей.

— Обычно, когда по ходу сезона меняется тренер, считается, что это добавит команде эмоций. Вы как думаете, «Уфе» не хватало исключительно эмоций?

— Знаете, мы же видим свое место в турнирной таблице, и поэтому кто бы ни был тренером и какие бы нас ни переполняли эмоции, мы должны выходить и набирать очки. Относительно перемен у руля команды – согласен, это добавляет мотивации, хочется показаться себя перед новым наставником в лучшем свете.

— Каким было прощание со старым тренером?

— Собрались в раздевалке, Томаров поблагодарил за работу, сказал, что так сложились обстоятельства.

— Что он будет делать дальше, не сообщил?

— Официально – нет, но, как я слышал, с нового года будет опять задействован в структуре.

— Логично.

— Сергей Александрович уже столько лет здесь, очень любит «Уфу», если он останется – это хорошо.

— Давайте про Кириченко. Помните его в качестве футболиста?

— Да, был тогда маленьким, но до сих пор перед глазами голы за ЦСКА и «Москву». Классный был форвард.

— А еще Кириченко десять лет не промахивался с пенальти. Кто из игроков «Уфы» так сможет?

— Сложно сказать. Даже не вспомню, когда специально отрабатывали на тренировках пенальти. Но теперь, наверное, будем!

***

— Мне сказали, что вы учились в русской школе в Молдавии. Это как?

— Учился в обычной школе, просто нормально относился к изучению русского. У нас за 12 классов четыре года посвящается языкам.

— Основательно?

— Ну, смотрите: на русском могу писать и читать. Учить его мне нравилось. А еще выучил румынский, французский, английский.

— Может быть, и литературу на великом и могучем почитываете?

— Предпочитаю на родном молдавском или румынском. Кстати, очень советую Иона Крянгэ и Михая Эминеску, если вы увлекаетесь литературой.

Рубрика Кэтэлин Карп рекомендует: Михай Эминеску «Лучафэрул»

Отывок (перевод Александра Бродского)

«Меж тем лукавый Каталин,

Известный нравом дерзким,

Придворный пробователь вин

В застолье королевском,

Без роду-племени юнец

При шлейфе королевы,

Тайком решился наконец

Похитить сердце девы»

— Вопрос про французский язык. Сколько ругательств знаете?

— Только одно…

— Если поедете во Францию, тяжело вам придется.

— Язык в целом сложный, мне дался нелегко. Но если ехать во Францию – признаться в любви местной девушке смогу, так что скучать не буду (смеется).

— Вопрос про английский. Оказавшись перед Елизаветой II, что ей скажете?

— Ха-ха! Скажу: You are so beautiful!

***

— В 2009-м по Кишиневу прокатилась волна массовых беспорядков. Что помните из того времени?

— Что сильно переживал. У отца были знакомые в парламенте, а рядом с тем зданием происходили столкновения. Но это в какой-то степени объяснимо: у граждан накипело. Они были недовольны политической и экономической ситуацией, а также действиями президента.

— Вам было страшно, когда люди бунтовали? Чувствовали близость угрозы жизни?

— На тот момент в Кишиневе – нет. Но так было в Киеве. Это, кажется, был 2014 год, а я играл за местное «Динамо». Еду с тренировки и глазам не верю: на улицах танки, военные, армия. Вообще не понимаю, что происходит. С того момента пять дней просто сидел дома в ужасе. В магазинах не было еды, банкоматы не выдавали деньги, на заправках не было бензина. Очень страшно, очень.

— В продолжение темы Кишинева-2009. В СМИ тот период называли «Революций твиттера», потому что протестующие активно использовали для организации и координации своих действий социальные сети. Скажите, насколько ваше государство прогрессивно в карательном плане?

— Что вы имеете в виду?

— За репосты случались сроки?

— Такого в Молдавии не было.

***

— Вы упомянули вашего отца. Знаю только, что его зовут Илие Карп. Расскажите о нем поподробнее.

— Он – первый молдавский тренер, поработавший в высших лигах Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Со слов отца, иностранному специалисту в этих странах всегда тяжело, потому что обычно упор делается на своих. Но, насколько я знаю, к папе относились хорошо, потому что футболисты его всегда слушали.

— Он привозил из Казахстана конину? Или из Белоруссии что-нибудь эдакое?

— Из этих стран – не помню. А из Азербайджана привозил чай и маленькие такие чашечки.

— Нашел вашу страницу «Вконтакте». Там есть цитата: «Хороший футболист должен одновременно видеть мяч, 10 своих партнеров, 11 противников и любимую на трибуне в седьмом ряду». Вы хороший футболист?

— Ха-ха-ха. Я тот аккаунт создал еще в году в 2010-м, когда играл в академии «Шахтера». Хороший я футболист или нет – не мне судить. Но с цитатой согласен.

— А любимую-то в седьмом ряду разглядели?

— Пока нет. Но присматриваюсь к VIP-трибунам!

— Тогда расскажите, как играли в футбол с участницами конкурса «Мисс «Уфа»? Девушки стелились в подкатах ради вас?

— Н-е-е-е-е-т. Просто поиграли, было прикольно, сфоткались на прощание. Никакой завораживающей концовки не было, если вы об этом.

— Печально. Давайте шутить. «Уфа» представила нового маскота – пчелу. На ваш взгляд, что он (или она) символизирует?

— Слышал, что с трибун кричат: «Уфа» – столица меда». Может быть, это призыв, и люди хотят, чтобы наша игра была сладкой, как мед? Ха-ха! Точно не знаю! (Смеется.)

— Окей. И последнее. Продолжите, пожалуйста, фразу: пошли на рыбалку Каталин Карп, Валерий Карпин и Надежда Карпова…

— Если честно, не люблю рыбалку, хотя фамилия с ней связана. Давайте продолжим так: «Карпин и Карпова рыбачат, а Карп снимает их на видео». Наверное, это примерно то, что я бы сделал в такой ситуации.





