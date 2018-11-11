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Усик сломал Белью. Беленький - о шоу в Манчестере

11:01
Усик сломал Белью. Беленький - о шоу в Манчестере
Александр Усик против Тони Белью / Фото: © Richard Heathcote / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Все самое интересное о боксерском шоу в Манчестере.

Вчера, когда в Москве уже было сегодня, украинец Александр Усик в Манчестере отстоял титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), нокаутировав местного героя Тони Белью в 8 раунде.

Вечер в Манчестере медленно подходил к концу. Оставался последний бой, и он оправдал все ожидания.

Первым на ринг вышел Тони Белью. Он был уверен в себе, он был смел, он был готов, в общем, я видел человека, нацеленного на бой с Усиком, хотя и несколько взвинченного. Вторым вышел Усик. В нем, в отличие от Белью, не чувствовалось никакой нервозности, просто спокойная уверенность.

Потом пошли всякие подготовительные мероприятия в виде рэпера со спущенными подтяжками. Я не знаю, о чем он поведал миру, слишком велик был ажиотаж, но о чем-то взволнованно поведал, а я вспоминал костюмы его предшественников 18 лет назад на бое Кости Цзю с Чавесом: тогда меня поразили штаны с полуметровой ширинкой. Сегодня - подтяжки. Все время что-то интересное.

Рэпер между тем, наконец, неуверенным голосом закончил песню и, по-моему, к собственному облегчению ушел. Потом выступил Майкл Баффер, сказал все от “Let's get this party started!” до “Let's get ready to rumble!!!” и, полный достоинства, уплыл с ринга, как линкор. Теперь на ринге остались только боксеры и рефери. И тогда началось.

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Началось не так, как ожидалось. В первых трех раундах Белью не выигрывал, но по крайней мере знал, что ему делать. Он все время встречал Усика справа, что естественно против левши, и если не разбираться в тонкостях, то могло сложиться впечатление, что он выигрывает раунды. Но Усик пока просто присматривался и стремился не пропускать.

С четвертого раунда Усик, по-моему, понял все, что ему было нужно, и не спеша стал ждать момента. В это время Белью, кажется, слегка загрустил. В шестом раунде преимущество Усика возросло, и стало ясно, что бой не пройдет всю дистанцию. Лично я ставил на то, что он продлится восемь или больше раундов, но глядя на Белью в шестом, у меня возникли сомнения в моем прогнозе.

В седьмом сомнения укрепились. Белью хватал удары слева, и его штормило. В восьмом раунде дело запахло паленым. Казалось, что Белью достоит до конца, но только казалось. Удары Усика прошивали оборону англичанина, и тот ничего не мог с этим сделать. Александр попробовал достать его жестким правым джебом, а потом двумя двойками правый-левый – достал (Усик левша). Белью, по-моему, не видел последнего удара. Он упал, и голова его вылетела под канатами за пределы ринга.

Белью попытался встать, он даже успел. Но рефери принял единственно верное решение – остановил бой.

Дальше все было драматично: в какой-то момент Белью сломался и заплакал. Однако он быстро овладел собой, воздал Усику должное, сказал, что сделал все, что мог, и расцеловал своего соперника. Саша тоже выглядел очень достойно, сказал, что Белью молодец, и неожиданно на вопрос, готов ли он драться с чемпионом в тяжелом весе, сказал, что - да, готов, но сейчас ему нужно отдохнуть.

После такого выступления отдохнуть не грех.

Из других боев.

Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис против Ноэля Гевора. Максим Власов против Кшиштофа Гловацки

Майрис Бриедис (Латвия) победил по очкам Ноэля Гевора, в миру Микаэляна (Армения)

Бой выглядел так, как будто Бриедис что-то забыл взять в ринг. Видимо, удар. На самом деле так оно и было. Правая рука была травмирована, и это все время чувствовалось. Ноэль пытался переработать противника, но это не получалось. Бриедис был активнее. После окончания поединка обратились к судьям. Они мучили нас недолго. Все трое отдали свои голоса Бриедису: 114-112, 115-111 и 116-110. Претензий к ним нет, только хочется надеяться, что врачи сумеют "починить" Бриедиса. В таком виде он не опасен, а так бы хотелось увидеть его прежним, с ударом. В противном случае ему вряд ли светит победа в турнире восьми сильнейших в весовой категории до 90,7 кг.

Кшиштоф Гловацки (Польша) победил по очкам Максима Власова (Россия)

Еще один бой из той же серии (турнир восьми сильнейших). Весовая категория до 90,7 кг в последнее время популярна.

Кшиштоф Гловацки относится к числу неприятных польских боксеров. Если тебе не хватает техники, ты проиграешь. Если не хватает характера - тоже проиграешь. Если хватает техники, тоже можешь проиграть по причине большой мотивированности данного субъекта. Те, кто верил во Власова так, как я, полагали что у Власова всего этого хватит. К сожалению, не хватило. Может быть, теперь, после поражения, хватит, но поезд уже ушел. Судья в ринге отсчитал не существующий нокдаун Власову в третьем раунде, но признаемся, это не сыграло в поединке решающей роли. Гловацки передавил. Его удары слева (он левша) все время находили тропу к лицу Власова. Стоило Максиму активизироваться, Гловацки включал форсаж и тут же отыгрывался. Судейские записки не погрешили против истины: 115-112, 117-110 и 118-110. Разве что последние две – самую малость, но принципиально этот грех ничего не изменил.

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