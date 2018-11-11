Загорски/Гуррейро сорвали блюз и отдали верное золото. Гран-при Японии позади, курс на Москву

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
10:25 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетико" - "Атлетик" (Бильбао) [0+]
10:25
Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетико" - "Атлетик" (Бильбао) [0+]
12:15
Ген победы. [12+]
12:45
Новости.
12:50
Все на Матч!.
13:35
"Спартак" - "Рейнджерс". Live. [12+]
13:55
Все на хоккей!.
14:25
Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Прямая трансляция из Финляндии. Россия - Чехия
16:55
Новости.
17:00
Все на Матч!.
17:25
Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Прямая трансляция. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - ЦСКА
19:25
Кибератлетика. [16+]
19:55
Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция.
22:15
"После футбола" с Георгием Черданцевым.
22:55
Футбол. Чемпионат Франции. Прямая трансляция. "Монако" - ПСЖ
00:55
Все на Матч!.
01:25
Гандбол. Лига Чемпионов. Женщины. "Сэвехов" (Швеция) - "Ростов-Дон" (Россия) [0+]
03:10
Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Фулхэм" [0+]
05:10
Десятка!. [16+]
05:30
Вся правда про.... [12+]
06:00
Заклятые соперники. [12+]
06:30
Жестокий спорт. [16+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Формула-1. Гран-при Бразилии. [0+]
11:30
Новости.
11:35
Все на Матч!.
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Загорски/Гуррейро сорвали блюз и отдали верное золото. Гран-при Японии позади, курс на Москву

11:39
Загорски/Гуррейро сорвали блюз и отдали верное золото. Гран-при Японии позади, курс на Москву
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро / Фото: © Lindsey Wasson / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Итог последнего дня турнира в Хиросиме.

После того как с японского этапа снялись по травме серебряные призеры ОИ-2018 французы Пападакис – Сизерон, конкуренция на турнире резко возросла. Если раньше можно было претендовать лишь на 2-е и 3-е места, потому что 1-е было негласно забронировано французами, то без их участия список кандидатов на золото расширился как минимум до трех пар: россиян Загорски – Гуррейро и двух американских дуэтов Парсонс – Парсонс и Хавайек – Бейкер. 

Открыть видео

Короткий танец уверенно выиграли Тиффани Загорски – Джонатан Гуррейро, получив нестыдные для мировой элиты танцев на льду 75,49 балла. Отрадно, что во многом это произошло за счет высокой оценки за технику. Они пока единственные в сезоне, кто получил 4 уровень за обе секции паттерна (обязательная дорожка шагов). 

Первенство россиян могли бы оспорить Хавайек – Бейкер, и оценивали их как лидеров до того момента, пока партнер не споткнулся на все том же паттерне. Они получили за него базовый, самый низкий уровень и потеряли на этом баллов 5-6. 

Отрыв Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер от первого места величиной в 4,78 балла не то чтобы автоматически клал золото в карман Загорски – Гуррейро, но давал последним возможность не выходить на прокат произвольного танца как на последний бой. Такая разница в баллах у равных по классу пар отыгрывается только в случае срыва элементов, и россиянам нужно было грубо ошибиться, чтобы отдать золото. 

Кто знает, может быть, именно ощущения последнего боя не хватило Тиффани Загорски и Джонатану Гуррейро для чистого исполнения своего блюза. А может быть, в день произвольного их накрыла акклиматизация от перелета в Японию, и они не смогли справиться с этим физическим дискомфортом. В любом случае свой яркий выигрышный танец пара исполнила тяжело, да еще и с серьезной ошибкой на твиззлах и дедакшеном за передержанную поддержку (более 6 секунд). 

Открыть видео

Загорски – Гуррейро вторые с общим результатом 183,05.

Несмотря на потерю уровней в ряде элементов произвольного танца, американцы Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер смогли опередить россиян по сумме двух программ примерно на балл. Получился приятный подарок на день рождения партнерши, который был накануне этапа в Хиросиме. 

Отдельно хочется сказать о сенсации, которая произошла в произвольном танце. Второй результат показала пара, которую не знали в лицо половина зрителей, проснувшихся ранним утром для просмотра танцевального турнира. Британцы Лила Фир и Льюис Гибсон в прошлый сезон заняли 24-е место на чемпионате мира, то есть  даже не отобрались в произвольный танец. А тут в Хиросиме им чуть больше балла не хватило, чтобы получить бронзовые медали этапа Гран-при.

Что это, индивидуальный прогресс пары или попытка ИСУ внести разнообразие в соревнованиях танцоров на европейском уровне? Вероятно, сочетание двух факторов.

С точки зрения отбора в финал Гран-при этап Хиросимы в танцах оставил больше вопросов, чем ответов. Состав в танцах на московском Гран-при слабоват, так что ответы на эти вопросы мы получим только в Гренобле, на последнем этапе серии.

Зато в Москве уже в следующие выходные будет аншлаг в других дисциплинах: Алина Загитова, Юдзуру Ханю, Степанова/Букин и, наконец, Тарасова/Морозов. Увидим мы и призера ОИ-2014 в командном турнире Грейси Голд, которая возвращается после лечения булимии и депрессии.

Расписание трансляций московского этапа на сайте и канале «Матч! Арена»:

16 ноября

14:00 Мужчины. Короткая программа

16:00 Танцы на льду. Ритм-танец

18:30 Пары. Короткая программа

20:00 Женщины. Короткая программа

17 ноября

13:30 Мужчины. Произвольная программа

15:40 Танцы. Произвольный танец

17:30 Пары. Произвольная программа

19:10 Женщины. Произвольная программа

18 ноября

15:00 Показательные выступления

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+