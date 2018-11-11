Загорски/Гуррейро сорвали блюз и отдали верное золото. Гран-при Японии позади, курс на Москву

Итог последнего дня турнира в Хиросиме.

2018-11-11T11:39:55+03:00 Итог последнего дня турнира в Хиросиме.

После того как с японского этапа снялись по травме серебряные призеры ОИ-2018 французы Пападакис – Сизерон, конкуренция на турнире резко возросла. Если раньше можно было претендовать лишь на 2-е и 3-е места, потому что 1-е было негласно забронировано французами, то без их участия список кандидатов на золото расширился как минимум до трех пар: россиян Загорски – Гуррейро и двух американских дуэтов Парсонс – Парсонс и Хавайек – Бейкер.

Короткий танец уверенно выиграли Тиффани Загорски – Джонатан Гуррейро, получив нестыдные для мировой элиты танцев на льду 75,49 балла. Отрадно, что во многом это произошло за счет высокой оценки за технику. Они пока единственные в сезоне, кто получил 4 уровень за обе секции паттерна (обязательная дорожка шагов).

Первенство россиян могли бы оспорить Хавайек – Бейкер, и оценивали их как лидеров до того момента, пока партнер не споткнулся на все том же паттерне. Они получили за него базовый, самый низкий уровень и потеряли на этом баллов 5-6.

Отрыв Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер от первого места величиной в 4,78 балла не то чтобы автоматически клал золото в карман Загорски – Гуррейро, но давал последним возможность не выходить на прокат произвольного танца как на последний бой. Такая разница в баллах у равных по классу пар отыгрывается только в случае срыва элементов, и россиянам нужно было грубо ошибиться, чтобы отдать золото.

Кто знает, может быть, именно ощущения последнего боя не хватило Тиффани Загорски и Джонатану Гуррейро для чистого исполнения своего блюза. А может быть, в день произвольного их накрыла акклиматизация от перелета в Японию, и они не смогли справиться с этим физическим дискомфортом. В любом случае свой яркий выигрышный танец пара исполнила тяжело, да еще и с серьезной ошибкой на твиззлах и дедакшеном за передержанную поддержку (более 6 секунд).

Загорски – Гуррейро вторые с общим результатом 183,05.

Несмотря на потерю уровней в ряде элементов произвольного танца, американцы Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер смогли опередить россиян по сумме двух программ примерно на балл. Получился приятный подарок на день рождения партнерши, который был накануне этапа в Хиросиме.

Отдельно хочется сказать о сенсации, которая произошла в произвольном танце. Второй результат показала пара, которую не знали в лицо половина зрителей, проснувшихся ранним утром для просмотра танцевального турнира. Британцы Лила Фир и Льюис Гибсон в прошлый сезон заняли 24-е место на чемпионате мира, то есть даже не отобрались в произвольный танец. А тут в Хиросиме им чуть больше балла не хватило, чтобы получить бронзовые медали этапа Гран-при.

Что это, индивидуальный прогресс пары или попытка ИСУ внести разнообразие в соревнованиях танцоров на европейском уровне? Вероятно, сочетание двух факторов.

С точки зрения отбора в финал Гран-при этап Хиросимы в танцах оставил больше вопросов, чем ответов. Состав в танцах на московском Гран-при слабоват, так что ответы на эти вопросы мы получим только в Гренобле, на последнем этапе серии.

Зато в Москве уже в следующие выходные будет аншлаг в других дисциплинах: Алина Загитова, Юдзуру Ханю, Степанова/Букин и, наконец, Тарасова/Морозов. Увидим мы и призера ОИ-2014 в командном турнире Грейси Голд, которая возвращается после лечения булимии и депрессии.

Расписание трансляций московского этапа на сайте и канале «Матч! Арена»:

16 ноября

14:00 Мужчины. Короткая программа

16:00 Танцы на льду. Ритм-танец

18:30 Пары. Короткая программа

20:00 Женщины. Короткая программа

17 ноября

13:30 Мужчины. Произвольная программа

15:40 Танцы. Произвольный танец

17:30 Пары. Произвольная программа

19:10 Женщины. Произвольная программа

18 ноября