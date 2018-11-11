Шанс для ЦСКА проиграть впервые в сезоне. Что нужно знать перед матчем в Краснодаре

В Единой лиге ВТБ – первая суперигра с участием чемпиона. Прямая трансляция матча «Локомотив» — ЦСКА – в 17:25 на «Матч ТВ».

2018-11-11T15:42:17+03:00 В Единой лиге ВТБ – первая суперигра с участием чемпиона. Прямая трансляция матча «Локомотив» — ЦСКА – в 17:25 на «Матч ТВ».

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Локомотив-Кубань – ЦСКА

В Краснодаре есть свой Рауль Рианчо

В этом сезоне баскетбольный «Локомотив» похож на футбольный «Спартак». Только в Краснодаре главного тренера Сашу Обрадовича уволили быстрее – после двух домашних поражений подряд, а не после трех, как в Москве. Под руководством «кубанского Рианчо» — Владе Йовановича – «Локо» обыграл в Кубке Европы польскую «Гдыню», а в Единой лиге впервые сыграет сегодня.

Краснодарцы уже опустились на четвертое место, а если проиграют и ЦСКА – дело будет совсем швах. Но за поражение от сильнейшего клуба страны не увольняют, а вот фактор встряски после отставки Обрадовича – точно за хозяев.

Фридзон и Кулагин – против своих бывших

У «Локомотива» никогда не было проблем с мотивацией на игры с ЦСКА. Но сейчас, когда до Краснодара доехали капитан сборной России Виталий Фридзон и один из главных баскетбольных талантов страны – Дмитрий Кулагин, будет совсем жарко. Оба недавно играли в ЦСКА (Фридзон провел там пять сезонов, Кулагин – полтора) и в последнее время боролись за право быть на площадке то друг с другом, то с главным тренером Димитрисом Итудисом. Им точно есть что сказать своим бывшим.

Фридзон в свои 33 наконец дождался того, чего хотел больше всего, — время на площадке. Кулагин получил на Кубани еще больше: пятилетний контракт и звание капитана «Локо». Хотя Виталий и Дмитрий сейчас в очень разных точках своей карьеры, они находятся в одном месте. Там, где им хорошо.

У ЦСКА – свой Кулагин. И он тоже в порядке

Младший брат Дмитрия Михаил дождался своего шанса в ЦСКА и здорово его использовал. Пусть пока против слабых соперников, которых его команда громит в районе «+30». Он сыграл только в трех матчах Единой лиги из шести, но по средней результативности (14,3 очка) прямо сейчас – лучший в лучшей команде турнира. И это уже достижение.

Это первый реальный шанс ЦСКА проиграть

Три дня назад у москвичей уже были проблемы в Милане – они проигрывали «-13», но все-таки вытащили матч и остались непобежденными в Евролиге. Главное дело недели уже сделано, и хотя тренер ЦСКА Димитрис Итудис никогда не делит матчи на важные и проходные, в голову к игрокам не залезешь. «Локомотив» — в принципе сильный соперник.

«Локо» — единственный, кто побеждает ЦСКА каждый год. Уже шесть сезонов

В последнее время это чаще происходит в Москве, чем в Краснодаре. Как будто «Локо» боится своих болельщиков и играет более уверенно в гостях. Но суть не меняется. Все привыкли считать «Химки» вторым клубом России после ЦСКА, но даже они не побеждают красно-синих так часто. ЦСКА богаче. Стабильнее. Наконец, просто сильнее. И его победа – самый закономерный исход. Но если что-то пойдет не так, это не будет случайностью.