Шанс для ЦСКА проиграть впервые в сезоне. Что нужно знать перед матчем в Краснодаре

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
14:25 Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Прямая трансляция из Финляндии. Россия - Чехия
14:25
Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Прямая трансляция из Финляндии. Россия - Чехия
16:55
Новости.
17:00
Все на Матч!.
17:25
Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Прямая трансляция. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - ЦСКА
19:25
Кибератлетика. [16+]
19:55
Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция.
22:15
"После футбола" с Георгием Черданцевым.
22:55
Футбол. Чемпионат Франции. Прямая трансляция. "Монако" - ПСЖ
00:55
Все на Матч!.
01:25
Гандбол. Лига Чемпионов. Женщины. "Сэвехов" (Швеция) - "Ростов-Дон" (Россия) [0+]
03:10
Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Фулхэм" [0+]
05:10
Десятка!. [16+]
05:30
Вся правда про.... [12+]
06:00
Заклятые соперники. [12+]
06:30
Жестокий спорт. [16+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Формула-1. Гран-при Бразилии. [0+]
11:30
Новости.
11:35
Все на Матч!.
12:05
Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Ювентус" [0+]
13:55
Новости.
14:00
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" [0+]
16:00
Новости.
16:05
Все на Матч!.
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Шанс для ЦСКА проиграть впервые в сезоне. Что нужно знать перед матчем в Краснодаре

15:42
Шанс для ЦСКА проиграть впервые в сезоне. Что нужно знать перед матчем в Краснодаре
Фото: © Ира Сомова / Единая лига ВТБ
В Единой лиге ВТБ – первая суперигра с участием чемпиона. Прямая трансляция матча «Локомотив» — ЦСКА – в 17:25 на «Матч ТВ».
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Локомотив-Кубань – ЦСКА

В Краснодаре есть свой Рауль Рианчо

В этом сезоне баскетбольный «Локомотив» похож на футбольный «Спартак». Только в Краснодаре главного тренера Сашу Обрадовича уволили быстрее – после двух домашних поражений подряд, а не после трех, как в Москве. Под руководством «кубанского Рианчо» — Владе Йовановича – «Локо» обыграл в Кубке Европы польскую «Гдыню», а в Единой лиге впервые сыграет сегодня.

Краснодарцы уже опустились на четвертое место, а если проиграют и ЦСКА – дело будет совсем швах. Но за поражение от сильнейшего клуба страны не увольняют, а вот фактор встряски после отставки Обрадовича – точно за хозяев.

Фридзон и Кулагин – против своих бывших

У «Локомотива» никогда не было проблем с мотивацией на игры с ЦСКА. Но сейчас, когда до Краснодара доехали капитан сборной России Виталий Фридзон и один из главных баскетбольных талантов страны – Дмитрий Кулагин, будет совсем жарко. Оба недавно играли в ЦСКА (Фридзон провел там пять сезонов, Кулагин – полтора) и в последнее время боролись за право быть на площадке то друг с другом, то с главным тренером Димитрисом Итудисом. Им точно есть что сказать своим бывшим.

Фридзон в свои 33 наконец дождался того, чего хотел больше всего, — время на площадке. Кулагин получил на Кубани еще больше: пятилетний контракт и звание капитана «Локо». Хотя Виталий и Дмитрий сейчас в очень разных точках своей карьеры, они находятся в одном месте. Там, где им хорошо.

У ЦСКА – свой Кулагин. И он тоже в порядке

Младший брат Дмитрия Михаил дождался своего шанса в ЦСКА и здорово его использовал. Пусть пока против слабых соперников, которых его команда громит в районе «+30». Он сыграл только в трех матчах Единой лиги из шести, но по средней результативности (14,3 очка) прямо сейчас – лучший в лучшей команде турнира. И это уже достижение.

Это первый реальный шанс ЦСКА проиграть

Три дня назад у москвичей уже были проблемы в Милане – они проигрывали «-13», но все-таки вытащили матч и остались непобежденными в Евролиге. Главное дело недели уже сделано, и хотя тренер ЦСКА Димитрис Итудис никогда не делит матчи на важные и проходные, в голову к игрокам не залезешь. «Локомотив» — в принципе сильный соперник.

«Локо» — единственный, кто побеждает ЦСКА каждый год. Уже шесть сезонов

В последнее время это чаще происходит в Москве, чем в Краснодаре. Как будто «Локо» боится своих болельщиков и играет более уверенно в гостях. Но суть не меняется. Все привыкли считать «Химки» вторым клубом России после ЦСКА, но даже они не побеждают красно-синих так часто. ЦСКА богаче. Стабильнее. Наконец, просто сильнее. И его победа – самый закономерный исход. Но если что-то пойдет не так, это не будет случайностью.

Смотреть на YouTube
О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+