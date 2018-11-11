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Аршавин в «Кайрате» - как это было, и что будет дальше

14:31
Аршавин в «Кайрате» - как это было, и что будет дальше
Андрей Аршавин / Фото: © ФК «Кайрат»
Сегодня в Алма-Ате прощальный матч за «Кайрат» провел самый яркий российский футболист. Аршавин отыграл 40 минут. Матч закончился нулевой ничьей, а сезон казахстанской премьер-лиги для «Кайрата» - серебряными медалями. «Матч ТВ» - о карьере россиянина в соседнем государстве.

Как он попал в Казахстан?

27 июня 2013 года Андрей Аршавин в статусе свободного агента вернулся в родной «Зенит» из лондонского «Арсенала». Тренер - Лучано Спаллетти. Контракт - на два сезона.

Однако в феврале 2014-го Спаллетти был отправлен в отставку. Новый тренер - Андре Вилаш-Боаш - Аршавина в составе команды не видел. Полузащитник лишь изредка выходил на замену. Контракт тем не менее честно отработал. Однако продевать его с игроком «Зенит» не стал.

- Никаких обид. Тренер сделал свой выбор, это его право. Рано или поздно я все равно, наверное, ушел бы из «Зенита», - коротко, но емко сформулировал тогда Аршавин.

30 июня 2015 года он стал свободным агентом. А вскоре после этого — игроком тогда еще существовавшей краснодарской «Кубани».

- Что это было? Пригласили играть – согласился. Но пришел в тот момент, когда хозяина нет, а игроки, тренеры, руководство – все врозь. И непонятно, для чего вообще существует команда. Да еще и без денег. Хозяин клуба Олег Мкртчан сказал, что будет платить вне зависимости от обстоятельств. Не платил. Но перед уходом со мной полностью рассчитались, человек слово сдержал, - так сам футболист охарактеризовал свой кубанский период в интервью «Матч ТВ».

Ушел Аршавин из «Кубани» в начале 2016-го. И почти сразу заявил: если не будет достойного предложения, он завершит карьеру. Однако в марте такое предложение поступило — из алма-атинского «Кайрата», тренером которого в то время был хорошо знакомый Андрею по сборной России Александр Бородюк.

3 апреля 2016 года Аршавин сыграл первый матч за «Кайрат» под 28-м номером.

— Президент клуба предлагал 23-й, но я говорю: «Хотите, чтобы выдал карьеру, как в «Арсенале»? Давайте что-нибудь свеженькое». Можно было выбирать до 30-го, а так я что-нибудь побольше взял бы. Какой-нибудь 81-й, - признавался Аршавин «Матч ТВ».

Спустя 20 дней после перехода он забил первый гол за «Кайрат». К ноябрю 2018-го их оказалось 30...

Лидера «не включал», но им остался

Впрочем, первые месяцы в «Кайрате» стали для Аршавина не самыми простыми.

- Где-то с полгода он играл немного. Приехал после «Кубани» с лишним весом, и это было заметно, - вспоминал недавно в разговоре с «Матч ТВ» коллега-журналист из Казахстана. - Сначала выходил на замену, помаленьку через игры набирал форму, закрепился в стартовом составе. Пользу команде приносил всегда, но когда обрел кондиции, его помощь сделалась весьма ощутима. Андрей стал одним из лидеров «Кайрата». Хотя здесь надо учесть, что уровень чемпионата Казахстана и уровень соперников «Кайрата» намного слабее, чем даже в первой российской лиге. Что бы там ни говорил сам Андрей или российские журналисты, которые здесь бывают от случая к случаю, в Казахстане много слабых команд.

- В чемпионате Казахстана моего нынешнего стартового рывка вполне хватает. Но даже правильным восстановлением резкость не вернуть. Физиология, - констатировал Аршавин, у которого действительно побывал в гостях в прошлом году наш корреспондент Евгений Дзичковский.

Само собой, в большом разговоре речь зашла и о роли россиянина в команде.

- Даже без вице-капитанства был бы лидером, - рассказал тогда футболист. - Где бы ни играл, всегда им становился. Я лидер по натуре, не могу быть не лидером. Другое дело, что иногда команда это воспринимает, а иногда нет. В «Кайрате», надеюсь, именно так относятся. Возможно, не все, но в целом так и есть.

- Пока Андрей набирал форму, скидывал лишний вес, он молчал. Но как только стал регулярно выходить на поле, с первого же такого дня, сразу начал подсказывать. Я часто слышал, например, как во время подачи Аршавин говорил партнеру: почему правой не подал или левой? Или кричал: «Отскочи!» - вспоминает тот же коллега-журналист из Алма-Аты. - Да, в чем-то он напрягал партнеров, но этот напряг шел на пользу команде. Где-то даже «пихал» по-футбольному, когда, скажем, давал рывок метров на 50-60, мяч не получал и, выходит, бежал вхолостую. Но так Аршавин и должен был делать. Как Тимощук. Хотя Толя даже меньше подсказывал в «Кайрате», чем Андрей.

При этом сам Аршавин, по его словам, специально лидера «не включал» никогда. В том числе в Казахстане.

- Поступаю в любой ситуации так, как чувствую. Не задумываюсь, лидерство это или нет. Часто подсказываю партнерам на тренировках и в игре. Они порой обижаются. И даже чаще обижаются, чем слушаются. Но по-другому не могу, - признавался Аршавин в Алма-Ате Евгению Дзичковскому.

По одной только этой фразе нетрудно догадаться, что и в «Кайрате» экс-зенитовец остался прежним. То есть человеком с острым языком, независимым умом и чувством самоиронии. И при этом — искренним. Достаточно вспомнить другие его высказывания алма-атинского периода. В том числе для «Матч ТВ».

«Как оцениваю собственную игру в этом матче? Ну, не знаю. Возможно, она была яркой, но недостаточно эффективной. А лучше бы наоборот».

Или:

«На сколько я стал жителем Казахстана? На ноль процентов. Хотя стал часто есть конину, если говорить о кухне. Она и раньше нравилась, но везде считается деликатесом, дорогая, — а здесь доступная. Летом часто езжу на «Восемь озер» — комфортный отель с бассейнами в степи. Люди купаются, загорают. На Чимбулак, естественно, — горный курорт совсем рядом с городом. К лыжным спускам равнодушен, но красиво».

Или ответ на вопрос, в каждом ли матче трибуны скандируют фамилию «Аршавин»:

«Чаще такое случается в еврокубках. Может, другие болельщики приходят. Или больше платят за билет, вот и хочется покричать».

Кумир для публики, пример для мальчишек

Каким же запомнят Андрея Аршавина «Кайрат» и Казахстан?

- Во многих городах его встречали как настоящего кумира, - поделился с «Матч ТВ» местный коллега-журналист. - Одно из моих самых сильных воспоминаний - как «Кайрат» приехал в город Уральск, что на западе страны. Так дети буквально облепили Андрея сначала в аэропорту, потом в гостинице до матча, а затем на стадионе — после. Все пришли с фотографиями Аршавина. А многие с футболками времен «Арсенала» - где они их только взяли? И Андрей на них расписывался до последнего. Для мальчишек он был живой легендой.

Кстати, по рассказам коллег, многие ребята, кто в силу возраста не видел, как Аршавин выступал в Лондоне или за «Зенит», полюбили его именно за игру в «Кайрате». Во всяком случае футболки алма-атинского клуба с 28-м номером у детворы в столице Казахстана пользуются огромным спросом.

- Сейчас благодаря Аршавину юные футболисты по-другому смотрят на футбол. Он часто приходил в академию «Кайрата» и ни одному пацану не отказал в совете. Они к нему подходили, спрашивали, как делать то, как это, а он всегда подсказывал. Одно это уже большая помощь. Неоценимая, - продолжает делиться воспоминаниями об Аршавине коллега из Алма-Аты.

- В Академии я его не так уж часто видел, но ФК «Кайрат» проводит много совместных акций. И Аршавин в них регулярно участвовал, - отмемечает в свою очередь российский специалист Дмитрий Галямин, который возглавляет академию «Кайрата». - Андрей - достаточно открытый человек. Так он и вел себя что по отношению к болельщикам, что к детям, занимающимся футболом. «Звездной болезни», которая иногда посещает некоторых наших футболистов, за ним в Казахстане точно не водилось.

При этом, по словам Галямина, Казахстан запомнит Аршавина игроком, показывавшим футбол, который до этого здесь не видели.

- С точки зрения исполнения во всяком случае, - полагает Галямин. - Понятно, что Аршавин уже не мальчик, что его лучшие годы позади. Но при этом он демонстрировал футбол креативный, игру, в которой есть мысль и очень хорошая техника. Такие футболисты не часто приезжают в чемпионат Казахстана. Вот Егор Титов в свое время был... Но их можно на пальцах одной руки пересчитать.

Закончит? Продолжит? Вернется в «Зенит»?

Если все было так хорошо, почему Аршавин и «Кайрат» сегодня попрощались?

- У Андрея очень хорошие отношения с главой наблюдательного совета «Кайрата» Кайратом Боранбаевым. Думаю, они пришли к такому решению совместно, - предполагает коллега из Казахстана. - Я же считаю, что лучше Андрею сейчас закончить карьеру и уйти с высоко поднятой головой. Потому что в следующем году он станет еще старше и ему будет труднее.

- Понятно, что я Аршавину не советчик, - замечает Дмитрий Галямин, - но скажу так: пока играл за «Кайрат», он очень профессионально готовил себя к матчам, отдавался тренировочному процессу и игре полностью. Так что если у него есть силы и желание, Андрей обязательно найдет себе команду, пусть и не в топ-чемпионате. Тем более что уровень мастерства Аршавина не обсуждается. Кстати, когда он приехал сюда, у руководителей клуба были сомнения, но своим отношением к делу Андрей показал, что он, наверное, один из самых профессиональных футболистов в «Кайрате». И думаю, рано или поздно Аршавин вернется в Питер и каким-то образом будет связан с «Зенитом».

Что ж, такое развитие событий видится весьма вероятным. Для начала Аршавин мог бы прийти в «Зенит-2», которым руководит Владислав Радимов. Играющим тренером, например, как в свое время Константин Зырянов. Заодно благодаря сквозной заявке с главной командой появился бы шанс на несколько минут выйти на поле за основу, скажем, в конце сезона. Ведь Петербург по большому счету свою легенду из «Зенита» не проводил.

- Аршавин всю жизнь был честным и говорил правду в глаза. Так вот, отвечая его языком на ваш вопрос «Что дальше?», я скажу — хватит. Пора заканчивать карьеру, - Владислав Радимов сентиментальничать не желает.

- То есть идея заявить зимой Аршавина за «Зенит-2», чтобы потом проводить в игре за основу, вам не нравится?

- Идея блестящая! Но боюсь, что я на поле Аршавина в «Зените»-2 не выпустил бы. А на вопрос «почему?» ответил бы: «Это ваши проблемы» (смеется). А если серьезно, проводить Аршавина в Петербурге, конечно, надо. Конечно, не мне решать такие вещи, но Андрей столько сделал для петербургского футбола! Плюс — он же свой воспитанник. Прошел школу «Смена» от начала до конца. В моем понимании, Аршавин лучший футболист в российской истории. Сколько мальчишек на него равнялись! Мне кажется, этот игрок заслужил прощальный матч на арене «Санкт-Петербург». Причем в форме «Зенита», а не «Кайрата»… Между прочим, дело проводов Андрея из большого футбола можно не откладывать в долгий ящик. Ведь совсем скоро — 18 ноября - на арене «Санкт-Петербург» пройдет товарищеский матч «Зенит» - «Шальке»…

Но это, добавим от себя, если Аршавин действительно захочет завершить карьеру. Ведь у него всегда на все было и остается свое особое мнение...

Аршавин уходит из «Кайрата». Что он сделал для команды?

Фото: ФК «Кайрат», ФК «Зенит»

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