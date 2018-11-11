2018-11-11T03:42:15+03:00 Что будет, если перед боем в ММА назвать соперника петухом. Видео драки есть

Георгий Караханян и Тимур Нагибин должны были провести бой по правилам ММА, но с успехом провели его и без правил ММА.

5-го мая этого года Георгий Караханян дрался с Алексеем Полпудниковым. Это был первый бой в России для Караханяна, который до этого жил и выступал в США, хотя родился и до подросткового возраста рос в Москве. Караханян рос очень подвижным: занимался футболом и одновременно дрался и вместе с фанатами, и против скинхедов, потом тренировался в системе «Барселоны» и в США выступал в промоушене Bellator. На всякий случай на груди у бойца выбито «только бог мне судья».



В бою в Москве Караханян три раунда переводил Полпудникова в партер и контролировал на земле, победив единогласным решением судей. Следующий бой Георгию предложили с одноклубником и другом Полпудникова Тимуром Нагибиным.

В одном из комментариев к предстоящему бою Нагибин неожиданно сказал: «Фетишист, снова готовится ноги хватать», намекая на стиль боя Караханяна, который действительно часто переводит в партер.

Георгий в ответ провел прямой эфир в инстаграме и расстрелял Нагибина очередями из оскорблений. Досталось и прошлому сопернику Полпудникову, были использованы самые неприемлемые слова, декоративная могила, вырытая якобы для Нагибина, была самым безобидным из сказанного и показанного. Достаточно сказать, что видео начиналось так: «следующий бой будет с петухом, Тимуром Нагибиным».

Нагибин, комментируя видео, предупредил о двух вещах: попросил организацию разводить их с Караханяном до боя, чтобы избежать драки, и сказал, что одного только боя им будет мало, чтобы выяснить отношения с Георгием.

Началась неделя перед турниром. На встречи бойцов было любопытно смотреть. Вот например дуэль взглядов во время медиа-дня и видно, что 25-летний Нагибин не очень понимает, как вести себя с 33-летним Караханяном.

Потом проходит официальная процедура взвешивания и Караханян окончательно понимает, что до боя ему ничего не грозит.

Тут надо понимать, что, несмотря на все оскорбления, выиграть Нагибину было очень непросто: у Караханяна в два раза больше боев, его возраст лучше подходит для побед в ММА, а Тимура еще никогда так не задевали перед боем.

«Мы действительно переживали, как Тимур себя поведет и как на нем это все отразится. Сдерживали его, и по сути из-за этого отдали победу, пусть и дисквалификацией. Я вообще боялся, что он его еще до боя ударит», — скажет после поединка Александр Шлеменко, готовивший Тимура Нагибина. Но первый и единственный раунд Нагибин провел хорошо. Был точнее и мощнее в стойке, один раз мог отправить Караханяна в нокдаун (поплыла нога, но Георгий устоял). В партере Нагибин сумел контратаковать, выйдя из опасного положения, и все самое острое случилось в последние 15 секунд. Смотрите их внимательно.

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Ровно за 10 секунд до конца Караханян выходит на удушающий прием гильотина. Далее Караханян говорит рефери Хербу Дину, что-то, что по губам можно прочитать как слово «tap» (с англ. — сдача), намекая, что Нагибин постучал левой рукой в знак сдачи. Дальше Херб Дин делает самое неопределенное движение в новейшей истории ММА. В такой ситуации у рефери есть только два варианта: проверить в сознании ли защищающийся спортсмен, либо остановить бой, уверенно похлопав или положив руки на каждого из соперников. Херб Дин не делает ни того, ни другого, но Караханян почему-то разжимает захват и по совпадению тут же звучит сигнал об окончании раунда. Тимур Нагибин смотрит на рефери, объясняет, что не сдавался и тут же наносит удар.

Если бы не удар, бойцы бы просто ушли на перерыв – рефери не сделал ничего, что определяло бы одного из них победителем. Но формально Тимур Нагибин нанес тяжелый удар после гонга.

Здесь правдоподобной выглядит версия будто Нагибин посчитал, что ему ошибочно засчитано поражение, терять больше нечего и пришло время поквитаться за оскорбления.





Караханян после пропущенного удара изображает тяжелый нокаут, который не позволяет ему продолжать бой, но есть две претензии. Сначала Георгий подносит руки к лицу и переворачивается на живот, то есть вроде бы контролирует свои движения. А потом – нападает на своего секунданта как человек, который пребывает в нокауте. За Караханяна может быть только вот этот стоп-кадр: Нагибин попадет в челюсть так, что соперник не видит этот удар. Против Тимура рациональный подход: можно было подождать ровно 60 секунд и ударить точно также, но абсолютно легально.

Дальше начинается шестиминутная пауза, по ходу которой Александр Шлеменко несколько раз пообщается с главой АСВ Майрбеком Хасиевым, а Караханяна признают победителем в виду дисквалификации Нагибина за запрещенный удар.

«Майрбеку Хасиеву я хотел объяснить нашу позицию: я понимаю, почему Тимур ударил Караханяна. - говорит Шлеменко, - Но тот задел его семью, сказал что-то про маму. Мама – это святое. Тимуру довольно много пришлось вытерпеть разговоров перед боем, что-то услышать в бою. Получилось так, что сначала он сказал про маму, потом сказал, что Тимур постучал. Но рефери бой не остановил, не показал, что Тимур сдался. А Тимур не слышал гонг, и не было сигнала остановки.

Я принес извинения как капитан команды за то, что случилось после».

До возле ЦСКА-арены стоит около шести автобусов ПАЗ и четырех полицейских грузовиков: росгвардии пришлось вмешиваться, когда команда Нагибина покидала площадку. Возникла потасовка, которую локализовали очень быстро.

— Когда мы выходили из зала, то там зрители… поклонники.

— Поклонники таланта Караханяна?

— Да. Пытались спровоцировать массовую драку, но сотрудники охраны сработали очень хорошо. — говорит менеджер Нагибина и Шлеменко, Алексей Жернаков.

— Что случилось в бою?

— Караханян прекрасно знал, что там нет такой гильотины, которая могла бы привести к сдаче, но он начал разговаривать с рефери, убеждать, что была сдача. Потом был гонг, рефери показал, что удушающий не засчитан, Тимур нанес удар.

— Вам дадут реванш?

— Мы поговорили с Майрбеком Хасиевым о реванше, реванш лиге интересен.

— Если бы Георгий после удара встал и пошел в свой угол, они могли бы продолжить?

— Если бы он так сделал – да. Там не было сильного удара, но он решил использовать это, чтобы не продолжать дальше.

Георгий Караханян практически сразу покинул арену, отказавшись общаться с прессой с формулировкой «я ничего не помню».

Тимур Нагибин вышел из раздевалки примерно через час после инцидента:

— Довольны раундом, который у вас был?

— В целом, да. Можете у судей спросить, кто выиграл по запискам. Я ударил, его шатало. Он перевел в партер, но я перевернулся и был минуту на нем. Он начал говорить, что я сдался, но там со всех ракурсов видно, что удушающего не было.

Я поднялся, он сказал кое-какие слова лишние и я ударил по его лысойй башке.

— Что сказал?

— Он оскорбил семью. Теперь говорит, что этого не помнит. Это как с пьяным: набарагозил, а потом говорит, что не помнит. Пусть это с ним останется.

— Вы еще до этого по ходу раунда о чем-то говорили. О чем?

— Он сказал, что он псих и что меня задушит, а я сказал: «Ну попробуй». В конце – да, он взял гильотину, я знаю, что это его коронка, но не было удушающего приема, я не отключался, не терял сознание, у меня не было красного лица, рефери не останавливал поединок – зачем он отпустил? Гонг я правда не слышал.

Я думал, что бой продолжится после перерыва: я не так уж сильно ударил, попал куда-то в нос или щеку, но это еще раз говорит о том, кто он как мужчина. Если бы меня так ударили, я бы продолжил бой. А он смелый только на публике и когда рядом с ним толпа орет. Когда приходит время быть мужиком, он не может быть мужиком.

Ему это нужно было, потому что он устал, он потратил много сил, а толку не было, а я попадал ему по голове в первом раунде и во втором раунде ему было бы тяжелее.

— Интересен реванш?

— Этот бой будет, вы увидите. Будет нокаут.