«Зенит» столкнется с лучшим прессингом в РПЛ. Помочь может только Дзюба

ЦСКА доставит петербуржцам много проблем. Прямая трансляция сегодня в 19:00 по мск.

2018-11-11T12:15:56+03:00 ЦСКА доставит петербуржцам много проблем. Прямая трансляция сегодня в 19:00 по мск.

Главная проблема нынешнего «Зенита» та же, что и при Манчини – отсутствие качественного позиционного нападения. Питерцы с трудом вскрывают команды, защищающиеся низким блоком. Яркий пример – домашний матч с «Ахматом»: всего 15 входов в штрафную соперника 3 точных ключевых передачи и 5 ударов из пределов штрафной.

Да, Семак наладил атмосферу, стабилизировал оборону (меньше всех пропущенных голов из пределов штрафной – 5) и доверился Дзюбе, который проводит лучший сезон в карьере. Это уже три важных шага на пути к становлению, но ключевой шаг для топ-клуба еще не сделан. Проблемы при выходе в атаку особенно четко проявляются, когда «Зенит» попадает под соперника, умеющего прессинговать. Именно из-за этого матчи в Лиге Европы – такие сложные (по результатам все хорошо, но к игре есть серьезные вопросы).

В Бордо, например, петербуржцы абсолютно не знали, что делать с мячом. Вот топ-5 самых популярных взаимодействий:

Маммана – Мевля – 21 пас

Маммана – Нету – 19

Мевля – Анюков – 14

Нету – Набиуллин – 14

Нету – Маркизио – 14

Это удручающие цифры, потому что «Бордо» сейчас сам испытывает сложности в чемпионате Франции. Но и его качеств хватило, чтобы разрушить выход в атаку лидера РПЛ. Конечно, сказалось отсутствие Дзюбы – именно благодаря его игре «Зенит» лидер сезона. Он выполняет колоссальную работу в плане объемов и разноплановости. Такого форварда в России, наверное, не было никогда. Он одновременно и удачно сочетает функции и столба, и плеймейкера:

Дзюба лучший в лиге по ключевым передачам – в среднем 3,5 паса за 90 минут / 2 точных. Позади Фернандеш (3,2/1,4), Газинский (3,5/1,6), Влашич (3,6/1,8) и Алексей Миранчук (2,5/1,3)

И одновременно с этим Дзюба абсолютно лучший по единоборствам – в среднем 33 за 90 минут. А в атаке к ноябрю только один форвард, кроме Артема, выиграл больше 100 единоборств – это Игбун из «Уфы» (103). Но у Дзюбы выиграно 165 единоборств

Одновременно с этим Дзюба в 15 лучших по обводкам: в среднем 2,1 удачных из 4,7 попыток

Неудивительно, что форвард «Зенита» поучаствовал уже в 13 голах команды в РПЛ. Лучший результат сезона

Участие Дзюбы в матче очень важно для «Зенита». Без него у команды нет четкого плана, как преодолевать отлаженный прессинг (именно отлаженный. Потому как, например, приезжавший в Питер «Локомотив» действовал довольно хаотично). Пока точной информации по участию Артема нет, но, вероятно, такой матч форвард пропустить не должен. По крайней мере от сборной его не отцепили, как Головина, Фернандеса и Черышева.

Интрига матча с ЦСКА будет как раз в том, что Гончаренко, несмотря на глобальную перестройку состава, смог сохранить лучшее, что было в прошлогодней армейской команде – прессинг. В лиге по этому показателю красно-синим нет равных:

В среднем 15 раз за матч ЦСКА овладевает мячом на чужой половине поля. Это лучший результат

ЦСКА раньше всех команд лиги возвращает себе мяч – средняя дистанция до ворот соперника 71,9 метра. Большинство команд делают это на два метра дальше

Армейцы проводят больше всех быстрых атак, примерно каждая шестая из которых завершается ударом

Грамотная структура команды позволяет ЦСКА собирать больше всех ничейных мячей на чужой половине поля – в среднем 32 за 90 минут

В том числе и поэтому армейцы вторые по острым пасам (17, «Краснодар» — 19), третьи по пасам в штрафную (35, «Краснодар» — 40, «Зенит» — 36) и первые по количеству проведенных атак (101)

Такая агрессивная манера позволяет ЦСКА снимать лишнюю нагрузку с обороны, которая пока выглядит нервно – по качеству единоборств в защите и подборов только Бекао входит в 20-ку лучших. Остальные показывают очень средние показатели. Тем не менее за счет организованности ЦСКА, как и «Зенит», лучшая команда по игре в защите (6 и 5 пропущенных голов из пределов штрафной соответственно).

Последние неудачные результаты ЦСКА не выглядит системными. У команды Гончаренко по-прежнему качественный прессинг, который работал даже в меньшинстве против «Ромы». Чалова по-прежнему регулярно выводят на удар (Федор чаще всех в лиге бьет по воротам – в среднем 4,1 удар за 90 минут, 2 – в створ). Сразу четверо армейцев находятся в 20-ке лучших по ключевым передачам (Влашич, Чалов, Ахметов и Фернандес), это к слову о качестве нападения (у «Зенита» помимо Дзюбы стабильно исполняет ключевые передачи только Паредес).

Да и последние потери очков очень разные, чтобы их можно было объединить в систему: «Динамо» просто не дожали, с «Краснодаром» упустили победу из-за не лучших замен Гончаренко, с «Локомотивом» была равная игра, в которой армейцам просто не повезло пропустить в большинстве. Системного кризиса в ЦСКА нет. А есть, как думается, функциональный спад, помноженный на некоторое ощущение полета от победы над «Реалом» и кадровый голод (нет Абеля, травмировался Дзагоев, без Бистровича не хватает ротации в центре поля). Все это поправимо – особенно в контексте важнейшего матча, где каждый выжмет из себя максимум. Независимо от того, есть у него функциональный спад или нет.

Единственное, что может настораживать Гончаренко перед игрой с «Зенитом» — это травма Марио.

Это самый пасующий игрок ЦСКА в сезоне. Именно через него команда обычно строит выход из обороны

Он также важная опция у чужой штрафной соперника: в среднем 1,7 ключевых передачи за 90 минут (19-й результат среди всех игроков сезона) и три голевых передачи (больше только у 4 игроков)

Ко всему этому Марио давал мощнейший объем – в 10-ке лучших по единоборствам. Причем из тех, кто много атакует, у него один из самых высоких КПД – 62%

С другой стороны, Щенников хорошо вышел на левый фланг в матче с «Ромой», а Набабкин в плане оборонительных действий вполне может заменить Марио. Варианты у Гончаренко есть.

Прямую трансляцию матча смотрите сегодня, начиная с 19:00 по Москве на «МАТЧ ПРЕМЬЕР».

Футбол. ЦСКА – Зенит. Российская Премьер-лига. 14 тур

Читайте также:

Хорен Оганесян: «Во время землетрясения поехал к Варданяну в разрушенный Гюмри. А позавчера Юрик умер»

»Из Мостового получился бы хороший тренер для «Спартака». Мы поговорили с директором академии «Барселоны» в России, который знает Рианчо

Россия приблизилась к Франции в рейтинге ассоциаций УЕФА

Головину нужно уходить из «Монако». Пять веских причин

»В «Спартак» надо приходить, чтобы выигрывать еврокубки». Черчесов – о составе сборной, Заболотном и «Спартаке»

Бывший работник отдела кадров и лучший бомбардир РПЛ. О ком вспомнил Черчесов

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев, РИА Новости/Александр Вильф