Бывший работник отдела кадров и лучший бомбардир РПЛ. О ком вспомнил Черчесов

В понедельник был объявлен состав сборной России на ноябрьские игры с Германией и Швецией. Всего в списке 26 фамилий.

2018-11-05T14:45:13+03:00 В понедельник был объявлен состав сборной России на ноябрьские игры с Германией и Швецией. Всего в списке 26 фамилий.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – «Рубин»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба – «Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»), Федор Чалов (ЦСКА).

С 2016 года сборная находилась в поиске своего лица. В это почти никто не верил, но отыскать его удалось в самый нужный момент – на домашнем чемпионате мира. И пускай уже после турнира сразу несколько ключевых персон завязали со сборной, а кто-то и вообще с футболом, узнаваемые черты никуда не исчезли. Во многом это связано и с постоянством Черчесова, который по сравнению с октябрьским сбором внес лишь косметические изменения в состав.

В этот раз он оставил без приглашения Смольникова, Набиулина и Дзагоева. Причины на поверхности – травмы, потеря места в составе и не самое лучшее состояние. В субботу Сергей Семак рассказал, что Смольников получил серьезное повреждение, не раскрыв, правда, подробности. В строй правый защитник должен вернуться уже после перерыва в чемпионате. Набиулин в октябре в премьер-лиге на поле не появился ни разу, проиграв конкуренцию Чернову. Кроме того, ни Смольников, ни Набиулин так и не вышли на поле в матчах со Швецией и Турцией в прошлом месяце. Неудивительно, ведь у Черчесова на их позициях выступают Фернандес (справа) и Кудряшов или Рауш (слева). Железные игроки основы сборной этой осенью.

Никуда не исчезли проблемы Дзагоева со здоровьем. Из-за травмы он пропустил большую часть ЧМ, не был вызван в сборную в сентябре, а в октябре повреждение, полученное уже на сборе национальной команды, опять же не позволило ему выйти на поле. В ЦСКА он по-прежнему не может выдержать все 90 минут. Учитывая уровень конкуренции в средней линии команды Черчесова, вполне понятно, почему в своем нынешнем состоянии Алан – сборной не помощник.

После долгого перерыва в главную команду страны возвращается 32-летний Кирилл Набабкин, на счету которого пока всего 2 матча в составе сборной, последний из которых - в 2013 году. Опытный крайний защитник из-за кадрового дефицита в ЦСКА начинал сезон в качестве опорника, но вскоре вернулся на привычный левый фланг обороны. Старый конь борозды на своей бровке точно не портит. В том числе и в Лиге чемпионов, где он отыграл все три матча. Едва ли его можно считать фаворитом в борьбе за свою позицию в сборной при любой схеме. При четырех защитниках слева мы, скорее всего, увидим Кудряшова, а при пяти – Рауша. Черчесову на скамейке нужен игрок в тонусе, готовый в любой момент выйти на поле и не испортить картину. На сегодняшний день Набабкин полностью соответствует этой роли.

Впервые в своей карьере в сборную приглашен другой армеец – Ильзат Ахметов. Минувшей весной он числился работником отдела кадров казанского «Рубина». Так в клубе отреагировали на нежелание молодого игрока переподписывать контракт. Летом уже в качестве свободного агента он стал частью глобальной трансформации ЦСКА. 20-летний хавбек быстро завоевал доверие Гончаренко, который выпускал новичка на поле во всех матчах чемпионата и Лиги чемпионов. Отсутствие опыта не мешает Ахметову проявлять себя в РПЛ, где он в этом сезоне один из лучших по количеству ключевых передач в среднем за матч. По рейтингу InStat он опережает Зобнина и Кузяева, которые уже успели завоевать в сборной доверие Черчесова. Ильзату же пока это только предстоит сделать.

Вполне логично возвращение в сборную Антона Миранчука. В сезон атакующий полузащитник входил тяжело, но октябрьский отрезок провел весьма бодро. На его счету голы в ворота «Порту», «Ростова» и победный дубль в матче с «Арсеналом». Не обратить внимание на такой прогресс Черчесов не имел права.

Месяц назад не все поняли отсутствие в сборной лучшего бомбардира РПЛ Федора Чалова, но в сентябре и октябре его услуги больше нужны были молодежной сборной. Правда, в ключевой игре с Сербией армейца в составе не оказалось. Теперь Чалов свободен для Черчесова, но вот результативность Федора в последних встречах совсем не впечатляет. В шести матчах – только один гол. Весной Чалову не удалось убедить Черчесова, который в итоге не включил его в заявку на ЧМ. Возможно, сейчас он хотя бы получит шанс впервые появиться на поле в майке сборной России.

15 ноября в Лейпциге наша команда проведет контрольный матч против Германии, а спустя пять дней в Стокгольме сыграет со Швецией в заключительной встрече Лиги наций.

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф/ Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru