Россия приблизилась к Франции в рейтинге ассоциаций УЕФА

По итогам еврокубковой недели копилка сборной России в рейтинге УЕФА пополнилась на 0,833.

2018-11-09T02:25:01+03:00 По итогам еврокубковой недели копилка сборной России в рейтинге УЕФА пополнилась на 0,833.

Участники Лиги чемпионов, «Локомотив» и ЦСКА, свои матчи проиграли, зато представители Лиги Европы взяли почти максимум. «Спартак» на своем поле обыграл «Рейнджерс» (4:3), «Краснодар» дома взял три очка в игре со «Стандардом» (2:1), а «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Бордо» (1:1). С учетом того, что при формировании коэффициентов за победу клуба ассоциация получает 2 очка (которые делятся на изначальное количество участников еврокубков от страны), Россия на неделе взяла ровно половину от возможного.

Не в пример хуже складывались дела у идущей пятой, на строчку выше, Франции: «Монако», «Ренн» и «Марсель» проиграли, «ПСЖ», «Лион» и «Бордо» сыграли вничью, — всего 0,5 очков.

В свою очередь, наш главный преследователь, Португалия, усилиями трех оставшихся клубов из пяти улучшил свои позиции на 0,8. «Порту» в прямом противостоянии с представителем конкурирующей ассоциации обыграл «Локомотив» (3:1), «Бенфика» не удержала победный счет в споре с «Аяксом» (1:1), а «Спортинг» выстоял против «Арсенала» (0:0).

Таким образом, на минувшей еврокубковой неделе Россия приблизилась к Франции на 0,333 и оторвалась от Португалии на 0,033 балла. Но это неполный взгляд на вещи. «Локомотив» де-юре, а ЦСКА де-факто лишились шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. «Порту» почти обеспечил себе место в плей-офф, что автоматически даст Португалии плюс пять очков. У Франции вне игры в главном турнире остался только «Монако», тогда как «ПСЖ» и «Лион» ведут борьбу за ⅛ финала и при удачном для себя раскладе могут улучшить положение страны на 10 очков.

Хуже обстоят дела у конкурентов с Лигой Европы: «Ренн» почти вылетел из турнира, а «Бордо» с «Марселем» — уже официально. «Спортинг», скорее всего, продолжит выступления весной, а к землякам из Лиссабона присоединится «Бенфика». Впрочем, в этом турнире бонусные очки начисляются только со стадии четвертьфинала и всего по одному.

На данный момент Франция занимает в рейтинге ассоциаций УЕФА пятое место – 53,165 балла. Россия идет шестой (48,382), Португалия – седьмой (42,832).