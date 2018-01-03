В 2017-м это случилось впервые. Зимние виды

«Матч ТВ» продолжает подводить итоги года.

Мужская эстафета в биатлоне

Мужская сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина впервые за 9 лет выиграла эстафету на ЧМ. Все участники квартета впервые в карьере получили звание чемпионов мира.

Евгения Медведева

В 2017-м Медведева стала самой молодой в истории двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании, завоевав второй титул в возрасте 17 лет и четырех месяцев. До этого самой молодой двукратной была Мишель Кван, взявшая второе золото в 1998 году, когда американской фигуристке исполнилось 17 лет и шесть месяцев. Плюс Евгения первой из наших одиночниц выиграла второй ЧМ подряд, потому что Ирина Слуцкая, единственная до Медведевой отечественная двукратная чемпионка мира в женском одиночном, второй раз поднялась на высшую ступеньку после трехлетнего перерыва – в 2005-м.

Никита Крюков

После победы в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам, где Крюков выступал в паре с Сергеем Устюговым, Никита стал единственным в советской и российской истории лыжных гонок трехкратным чемпионом мира в спринте.

Сергей Устюгов

Впервые в своей карьере выиграл «Тур де Ски» и золото чемпионата мира. На «Тур де Ски» установил рекорд по количеству побед в рамках одного тура – пять. На ЧМ повторил рекорд Бьерна Дели и Петтера Нортуга по количеству медалей на одном чемпионате мира – пять (2 золота и 3 серебра), став первым российским лыжником, добившимся такого успеха.

Денис Юсков

Впервые с 2012 года проиграл дистанцию 1500 метров на чемпионате мира. Юсков выигрывал ее последовательно в 2013, 2015 и 2016 годах, став первым в истории трехкратным чемпионом на 1500 м, но в 2017-м продолжить серию не получилось.

Взял реванш в декабре, установив мировой рекорд на этой дистанции, первый в истории российских коньков. В предыдущий раз мировой рекорд на «полуторке» получил отечественную прописку в 1987 году – автором достижения тогда стал Андрей Бобров.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Алексей Даничев, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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