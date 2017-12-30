Это случилось в 2017-м впервые. Видеоповторы

5 моментов чемпионата России, которые изменил бы VAR.

Они пришли в футбол, и в России показались даже раньше, чем в ведущих лигах Европы. Из-за Кубка конфедераций видеоассистенты рефери (VAR) использовались на наших стадионах уже летом, раньше, чем в новаторских чемпионатах Германии и Италии. Видеоповторы, которые лоббируются новой формацией болельщиков – болельщиками у телевизора, – уже добавили разнообразия картинке матчей, которые транслируются по ТВ. Но даже горячие сторонники повторов вынуждены признать, что система сыровата.

В учебном центре Итальянской федерации футбола в Коверчано с января 2018 года открываются специальные курсы, на которых будут обучать видеоарбитров. Хотя они уже несколько месяцев работают на матчах серии А. Ясно, что значительная часть мелких технологических трудностей системы вскоре будет изжита. Но в нее заложена пара фундаментальных проблем.

Во-первых, в футболе навсегда останутся настолько сложные моменты, после просмотра которых разными людьми непременно появятся как минимум две версии, две противоположных трактовки. А значит, одна команда в таких ситуациях обязательно останется недовольной. Причем ее чувство несправедливости будет усилено тем, что судейское решение принято не на поле, человеком, которому можно посмотреть в глаза, что-то разъяснить и услышать ответные аргументы, а удаленным обезличенным арбитром, у которого можно будет заподозрить любые манипуляторские мотивы.

Во-вторых, новых судей в поле при обучении необходимо доводить до уровня самосознания, близкого к сократовскому. То есть эти люди буквально должны выходить на работу с жизненной установкой: «я знаю, что ничего не знаю». Судья в эпоху видеоповторов – это человек с раздвоенным сознанием. С одной стороны, он готовил себя к тому, чтобы видеть, понимать и анализировать моменты игры, брать на себя ответственность за решения. С другой – он каждую секунду должен не верить своим глазам и подозревать, что ему не хватает информации для оценки эпизода. И, следовательно, обращаться за консультацией к своему удаленному видеопомощнику. Ведь существующий алгоритм именно такой: судья в поле решает, запросить или не запрашивать консультацию свыше.

Арбитр, который слишком часто запрашивает видеопросмотр, однажды заставит заподозрить себя в недостатке компетенции. Если ты не можешь судить, не подглядывая постоянно в экранную шпаргалку, возможно, ты занимаешь чье-то чужое место в этой профессии? Обязательно будут судьи, которые не станут обращаться к видео, даже если у них возникнут сомнения. Просто чтобы не ронять авторитета. Будет честнее, используя видео, судью в поле признать лицом подчиненным. Который обязан реагировать на команды из видеобудки.

Когда видеопомощники судей станут внедряться в России, важно будет перестать путать два их типа: системы фиксации гола, которые работают автоматически и сигнализируют о том, что мяч влетел в ворота, и, собственно, VAR, систему, которая выглядит так: видеоассистент и его помощник сидят в специальном помещении перед мониторами и по радио связываются с арбитром в поле. У VAR область применения шире: правильность голов, назначение пенальти, показ красных карточек и ошибки в показе разных карточек, когда те предъявляются не тем, кто нарушает правила.

В чемпионате России самым последовательным сторонником новых технологий зарекомендовал себя президент «Краснодара» Сергей Галицкий, который даже уже оборудовал стадион системой фиксации гола Hawk Eye. Но она, конечно, не могла исправить ошибку судейской бригады Сергея Иванова, который на 56-й минуте поставил в ворота «Ахмата» пенальти вместо штрафного, ведь нарушение Ризвана Уциева на Федоре Смолове случилось за пределами штрафной площади. VAR мог это увидеть, а Hawk Eye туда даже не смотрел. Эту ошибку исправил Андреас Гранквист, не реализовавший этот несправедливый 11-метровый.

В самом начале сезона тот же «Ахмат» извлек выгоду из того, что в России нет системы VAR. Гол в ворота ЦСКА был забит мячом, который в ходе атаки вышел за пределы поля от ноги Виктора Васина. Но Магомед Митришев не остановился, вернул мяч пасом в поле, и Заур Садаев забил гол, ставший в той игре единственным.

VAR как система, повышающая точность раздачи красных карточек, наверняка поправил бы судью Игоря Федотова. Ведь нарушение, пропущенное им в матче «Зенит» - «Ахмат», потом открыто признал и нарушитель – вратарь «Зенита» Андрей Лунев, сообщивший, что заслуживал удаления. Лунев сыграл рукой за пределами своей штрафной, останавливая быструю атаку Лео.

Одна из самых резонансных историй про пенальти случилась в игре с участием чемпиона. Арбитр Павел Кукуян не увидел нарушения Александра Селихова против Брайна Идову из «Амкара». Это решение отбрасывает тень на распределение очков в игре, которая закончилась со счетом 0:0.

Но в чемпионате России есть футболист, с которым не справился бы даже VAR. Решительно неясно, как следовало бы поступить Сергею Карасеву в матче «Локомотив» - ЦСКА, когда Понтус Вернблум двинул локтем в сторону челюсти Алексея Миранчука. Это точно желтая? Или все-таки красная?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

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