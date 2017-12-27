В 2017-м это случилось впервые. Квалификация ЧМ-2018

«Матч ТВ» продолжает сериал, посвященный главным итогам года. На очереди – события из квалификационного турнира ЧМ-2018.

Важные цифры от FIFA

335 тысяч человек составляет население Исландии – это самая малонаселенная страна, когда-либо принимавшая участие в чемпионате мира по футболу. Раньше этот рекорд принадлежал Тринидаду и Тобаго (1,6 млн человек), который сыграл на ЧМ-2006 в Германии.

90 – такой процент побед был в квалификации у Швейцарии. Выиграв 9 матчей из 10 в европейской группе B, команда все равно заняла лишь второе место. Это первый случай в истории, когда европейская сборная, имеющая столь высокий процент побед, не завоевала прямую путевку на ЧМ. Победа Португалии со счетом 2:0 в матче последнего тура прервала 27-матчевую беспроигрышную серию швейцарцев в отборочных матчах чемпионатов мира.

«+39» – положительная разница мячей сборной Германии в квалификации: при 43 забитых всего 4 пропущенных гола. Подопечные Йоахима Лева выиграли все десять матчей и стали единственной командой в этом отборочном цикле, которая не потеряла в ходе квалификации ЧМ-2018 ни одного очка.

21 гол забил в отборочных турнирах ЧМ Лионель Месси, столько же на счету Луиса Суареса. Это рекорд в истории южноамериканской квалификации. Перед началом отборочного турнира ЧМ-2018 Месси и Суарес имели в активе соответственно 14 и 16 мячей, уступая Ивану Саморано (17), Марсело Саласу (18) и лидеру – Эрнану Креспо (19).

16 голов забил всего в десяти матчах поляк Роберт Левандовски, установив новый рекорд результативности в отдельно взятом отборочном турнире ЧМ в Европе. Его ближайший преследователь португалец Криштиану Роналду забил на один гол меньше.

12 отборочных матчей подряд не пропускала сборная Ирана – это лучший показатель среди всех сборных, участвовавших в квалификации. «Сухая» серия «львов Персии» продлилась 18 часов 41 минуту и завершилась в последней отборочной игре против Сирии, когда иранцы уже обеспечили себе путевку в Россию.

9 чемпионатов мира подряд – таков результат сборной Южной Кореи. До начала этой впечатляющей серии корейцы лишь один раз участвовали на ЧМ – в 1954 году. Только Бразилия (21), Германия (17), Аргентина (12) и Испания (11) опережают азиатскую команду по данному показателю.

Исландия и Панама – новички чемпионата мира

Мы помним, как сборная «ледяной страны» зажигала в 2016-м во Франции. В квалификации ЧМ-2018 исландцы вновь удивили. Заняли первое место в группе с Хорватией, Украиной и Турцией (неплохо, да?). Викинги впервые участвуют в финальном турнире ЧМ. И это будет круто.

ЧМ в России станет первым так же и для панамцев. Взгляните на болельщиков. Они в прямом смысле сходят с ума от радости. Баннер на русском все объясняет: сбылась мечта.

Прощание Буффона

Драматичная развязка квалификации ЧМ не только оставила Италию за бортом мирового первенства, но и заставила рыдать миллионы людей вместе с Джиджи Буффоном. Легендарный вратарь после ответного стыкового матча со Швецией (0:0) объявил об окончании карьеры в национальной команде. Вскоре его примеру последовали Даниэле Де Росси, Джорджио Кьеллини и Андреа Барцальи.

Жеребьевка

Логическим итогом квалификационного турнира ЧМ-2018 стала церемония жеребьевки предстоящего мирового первенства. Впервые в истории в одном зале встретились Марадона, Пеле, Путин, Каннаваро, Пуйоль, Симонян… Гари Линекер поднимал бокалы за Россию, а Марии Командной было безумно приятно.

Мария Командная: «На банкете Гари Линекер поднял бокал за Россию. Было безумно приятно»

Все для болельщиков

Перед заключительным туром квалификации ЧМ аргентинская сборная занимала 6-е место в таблице и не попадала даже в стыковые матчи. Ирландская группа U2, выступавшая в день матча в Буэнос-Айресе, отложила на несколько часов начало концерта. Музыканты перенесли шоу, чтобы болельщики смогли сперва посмотреть футбол. Организаторы мероприятия транслировали матч Аргенитины с Эквадором на большом экране. Возражавших в зале не было.

Фото: Shaun Botterill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookprees.com

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