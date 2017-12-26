«А вот и два моих главных подарка». Как звезды футбола отметили Рождество

Месси, Роналду, Неймар и другие отпраздновали католическое Рождество.
Лионель Месси с супругой и детьми отправились в гости к Санте. Какие подарки они там получили, неизвестно, но избушку джерси с 25-м номером украсили.https://www.instagram.com/p/BdGO260nbss/
Криштиану Роналду собрался шумной компанией, включая внушительный детский сад, подписав снимок: «Мир, любовь, Бог и здоровье = СЕМЬЯ».https://www.instagram.com/p/BdGYLhdFPe9/
Неймару на этом фото одиноко, но он не унывает.https://www.instagram.com/p/BdG3L3IDMoU/
Маленькая Иви Кейн впервые встречает Рождество. На руках у заботливого папаши Гарри.https://twitter.com/HKane/status/945218129441054725
И симметричный ответ из Германии от Роберта Левандовски.https://www.instagram.com/p/BdF-ehoHhkt/
Филипе Коутинью в образе доброго эльфа, склонного к изучению философии.https://www.instagram.com/p/BdGb8iYBP3w/
Рождество по-итальянски. Джанлуиджи Буффон поднимает бокал за ваше здоровье и желает всем приятного вечера.https://www.instagram.com/p/BdAyYdolfT6
Златан Ибрагимович сделал благое дело – привез подарки в детский фонд, которому покровительствует «Манчестер Юнайтед».https://www.instagram.com/p/BdFSW-qF0D4/
Тьяго Алькантара и семейные ценности. Подпись: «А вот и два моих главных подарка».https://twitter.com/Thiago6/status/945079494565613568
Прошлое Рождество Уэйн Руни наверняка встречал в красном. Сейчас, естественно, предпочитает синие цвета.https://www.instagram.com/p/BdFfKEHn9BF
Юная леди Родригес уговариает Хамеса не возвращаться в Мадрид.https://www.instagram.com/p/BdG-pUrFJQF/
Генрих Мхитарян желает всем волшебного 2018-го. Надеемся, что таким же он будет и у самого полузащитника.https://twitter.com/HenrikhMkh/status/945062831996788736
Слушать видео до конца! Примерно такой звук издает Давид Луиз, когда идет в подкаты.https://www.instagram.com/p/BdGVPtFhhEO/
Семья Тьяго Силва одета совсем не по-зимнему. Хотя они будут уверять вас, что в Бразилии прямо сейчас именно зима.https://www.instagram.com/p/BdGnm6eFB7f/
Приз за лучший костюм и лучший ракурс фото определенно уходит Джесси Лингарду.https://twitter.com/JesseLingard/status/945072897911115776
Праздник на одного для Алекса Окслейда-Чемберлена.https://twitter.com/Alex_OxChambo/status/944977501071298565
Тот момент, когда забываешь обо всех остальных подарках. Дэйли Блинд и его вторая половинка.https://www.instagram.com/p/BdGXXK9ga2D/
Альберто Морено усыновил Санту, схватив того для надежности за колпак.https://twitter.com/lfc18alberto/status/945041301703151621
Джорджиньо Вейналдум охраняет чью-то чужую елку.https://www.instagram.com/p/BdGXFqrl6H1/
Диего Коста уверен, что 2018-й – это год ящерицы, а не собаки.https://twitter.com/diegocosta/status/945104336505524227
Ну и, наконец, улыбающийся очкарик Бафетимби Гомис. Всем веселых праздников!https://twitter.com/BafGomis/status/945051705284218880
Фото: instagram.com/thiagosilva_33