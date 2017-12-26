«А вот и два моих главных подарка». Как звезды футбола отметили Рождество

«А вот и два моих главных подарка». Как звезды футбола отметили Рождество

09:46

Месси, Роналду, Неймар и другие отпраздновали католическое Рождество.

Лионель Месси с супругой и детьми отправились в гости к Санте. Какие подарки они там получили, неизвестно, но избушку джерси с 25-м номером украсили.

https://www.instagram.com/p/BdGO260nbss/

Криштиану Роналду собрался шумной компанией, включая внушительный детский сад, подписав снимок: «Мир, любовь, Бог и здоровье = СЕМЬЯ».

https://www.instagram.com/p/BdGYLhdFPe9/

Неймару на этом фото одиноко, но он не унывает.

https://www.instagram.com/p/BdG3L3IDMoU/

Маленькая Иви Кейн впервые встречает Рождество. На руках у заботливого папаши Гарри.

https://twitter.com/HKane/status/945218129441054725

И симметричный ответ из Германии от Роберта Левандовски.

https://www.instagram.com/p/BdF-ehoHhkt/

Филипе Коутинью в образе доброго эльфа, склонного к изучению философии.

https://www.instagram.com/p/BdGb8iYBP3w/

Рождество по-итальянски. Джанлуиджи Буффон поднимает бокал за ваше здоровье и желает всем приятного вечера.

https://www.instagram.com/p/BdAyYdolfT6

Златан Ибрагимович сделал благое дело – привез подарки в детский фонд, которому покровительствует «Манчестер Юнайтед».

https://www.instagram.com/p/BdFSW-qF0D4/

Тьяго Алькантара и семейные ценности. Подпись: «А вот и два моих главных подарка».

https://twitter.com/Thiago6/status/945079494565613568

Прошлое Рождество Уэйн Руни наверняка встречал в красном. Сейчас, естественно, предпочитает синие цвета.

https://www.instagram.com/p/BdFfKEHn9BF

Юная леди Родригес уговариает Хамеса не возвращаться в Мадрид.

https://www.instagram.com/p/BdG-pUrFJQF/

Генрих Мхитарян желает всем волшебного 2018-го. Надеемся, что таким же он будет и у самого полузащитника.

https://twitter.com/HenrikhMkh/status/945062831996788736

Слушать видео до конца! Примерно такой звук издает Давид Луиз, когда идет в подкаты.

https://www.instagram.com/p/BdGVPtFhhEO/

Семья Тьяго Силва одета совсем не по-зимнему. Хотя они будут уверять вас, что в Бразилии прямо сейчас именно зима.

https://www.instagram.com/p/BdGnm6eFB7f/

Приз за лучший костюм и лучший ракурс фото определенно уходит Джесси Лингарду.

https://twitter.com/JesseLingard/status/945072897911115776

Праздник на одного для Алекса Окслейда-Чемберлена.

https://twitter.com/Alex_OxChambo/status/944977501071298565

Тот момент, когда забываешь обо всех остальных подарках. Дэйли Блинд и его вторая половинка.

https://www.instagram.com/p/BdGXXK9ga2D/

Альберто Морено усыновил Санту, схватив того для надежности за колпак.

https://twitter.com/lfc18alberto/status/945041301703151621

Джорджиньо Вейналдум охраняет чью-то чужую елку.

https://www.instagram.com/p/BdGXFqrl6H1/

Диего Коста уверен, что 2018-й – это год ящерицы, а не собаки.

https://twitter.com/diegocosta/status/945104336505524227

Ну и, наконец, улыбающийся очкарик Бафетимби Гомис. Всем веселых праздников!

https://twitter.com/BafGomis/status/945051705284218880

Фото: instagram.com/thiagosilva_33

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