«А вот и два моих главных подарка». Как звезды футбола отметили Рождество

Месси, Роналду, Неймар и другие отпраздновали католическое Рождество.

Лионель Месси с супругой и детьми отправились в гости к Санте. Какие подарки они там получили, неизвестно, но избушку джерси с 25-м номером украсили.

Криштиану Роналду собрался шумной компанией, включая внушительный детский сад, подписав снимок: «Мир, любовь, Бог и здоровье = СЕМЬЯ».

Неймару на этом фото одиноко, но он не унывает.

Маленькая Иви Кейн впервые встречает Рождество. На руках у заботливого папаши Гарри.

И симметричный ответ из Германии от Роберта Левандовски.

Филипе Коутинью в образе доброго эльфа, склонного к изучению философии.

Рождество по-итальянски. Джанлуиджи Буффон поднимает бокал за ваше здоровье и желает всем приятного вечера.

Златан Ибрагимович сделал благое дело – привез подарки в детский фонд, которому покровительствует «Манчестер Юнайтед».

Тьяго Алькантара и семейные ценности. Подпись: «А вот и два моих главных подарка».

Прошлое Рождество Уэйн Руни наверняка встречал в красном. Сейчас, естественно, предпочитает синие цвета.

Юная леди Родригес уговариает Хамеса не возвращаться в Мадрид.

Генрих Мхитарян желает всем волшебного 2018-го. Надеемся, что таким же он будет и у самого полузащитника.

Слушать видео до конца! Примерно такой звук издает Давид Луиз, когда идет в подкаты.

Семья Тьяго Силва одета совсем не по-зимнему. Хотя они будут уверять вас, что в Бразилии прямо сейчас именно зима.

Приз за лучший костюм и лучший ракурс фото определенно уходит Джесси Лингарду.

Праздник на одного для Алекса Окслейда-Чемберлена.

Тот момент, когда забываешь обо всех остальных подарках. Дэйли Блинд и его вторая половинка.

Альберто Морено усыновил Санту, схватив того для надежности за колпак.

Джорджиньо Вейналдум охраняет чью-то чужую елку.

Диего Коста уверен, что 2018-й – это год ящерицы, а не собаки.

Ну и, наконец, улыбающийся очкарик Бафетимби Гомис. Всем веселых праздников!

Фото: instagram.com/thiagosilva_33