В 2017-м это случилось впервые. РФС

«Матч ТВ» продолжает сериал, посвященный главным итогам года. На очереди – события, связанные с РФС, которые впервые произошли именно в 2017-м.

Мутко и перерыв

Исполком РФС от 25 декабря Виталий Мутко сделал историческим.

- Я подам иск в CAS на решение МОК. Речь не о должности, а о чести страны. На время разбирательства я слагаю свои полномочий в РФС, устав предусматривает такую возможность. Я не ухожу в отставку. Мои полномочия приостановлены максимум до 6 месяцев, - сказал вице-премьер РФ.

Мутко предложил исполкому временно назначить президентом РФС генерального директора организации Александра Алаева. Исполком поддержал инициативу. Таким образом, можно зафиксировать: никогда прежде президент РФС не пользовался подобной опцией в уставе организации. И никогда до этого глава российского футбола не брал паузу, чтобы судиться с МОК.

Что будет, если CAS примет сторону МОК, неизвестно. Получается, окажется потеряно время для выбора нового кандидата. Или Виталий Мутко после 6 месяцев приостановления полномочий в любом случае вернется в РФС? Но ход, несомненно, сильный.

Во-первых, РФС и ЧМ-2018 выведены из под удара, если новый виток допингового скандала вдруг каким-то образом попробуют перекинуть на футбол. Во-вторых, в случае удачного судебного разбирательства в CAS (но, может, и без такового) Мутко легко и непринужденно займет оставленную на время должность уже летом. Ну и, в-третьих, очевидно, что покидает РФС Мутко лишь номинально. Он по-прежнему главный человек в футболе, просто теперь не обязан в режиме нон-стоп реагировать на каждый неназначенный пенальти.

Новый лимит: только в заявке

На том же исполкоме впервые был принять проект нового образца лимита: не по количеству игроков на поле, а по заявке на сезон. Планируется, что сезоны-2018/19 и 2019/20 лига проведет при нынешнем лимите – «6+5» на поле (не больше шести иностранцев), а затем начнется переход к лимиту по заявке. Его формат еще будет обсуждаться, но предварительный вариант такой: «8+17». То есть на сезон клубы РФПЛ смогут заявлять не больше восьми легионеров.

Самые вежливые выборы

Выборы президента РФС в 2017 году тоже получились в чем-то неповторимыми. Никогда прежде двое участников не снимались с голосования до первого тура в пользу одного из кандидатов. Причем не за месяц, неделю или день до даты икс, а прямо на Конференции РФС, по ходу своей предвыборной речи. Удивили тогда глава ФНЛ Игорь Ефремов и глава РФПЛ Сергей Прядкин. Оба отдали свои голоса Мутко, который в итоге победил Газзаева.

В 2005 году был похожий случай, когда еще генеральный директор РФС Александр Тукманов и вице-президент ярославского «Шинника» Михаил Жуков тоже отказались от борьбы до начала голосования, но агитировал в пользу Мутко только Жуков.

Судьям дали оклад

В новейшей российской истории судьи в РФПЛ получали лишь за отдельно взятый матч, окладов не было. Поэтому если арбитр получал травму, возникали серьезные проблемы. Не забываем и про отстранения от судейства, перерывы в чемпионате. Стабильность давали международные матчи, но на них назначались только лучшие рефери.

С нового сезона благодаря судейскому комитету РФС действует другая система: создан единый список судей Высшей группы, которые находятся на окладе – 30 тысяч рублей. Доплата за проведенный матч осталась – и она равняется 65 тысячам, плюс бонус за хорошее судейство – 50 тысяч.

Киберфутбол - теперь официально спорт

В начале лета Министерство спорта официально признало новую дисциплину - интерактивный футбол. Затем в РФС в рамках Комитета по разновидностям футбола появился соответствующий подкомитет. А уже осенью начался первый официальный чемпионат страны по FIFA 18, организованный РФС и Федерацией компьютерного спорта России. Первый победитель турнира - Хан «hantigr_4» Балабеков - получил 500 тысяч рублей призовых.

«Амкар» впервые чисто прошел лицензирование, но...

Перед сезоном-2017/18 комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов выдала «Амкару» лицензию для выступления в новом чемпионате. По словам пресс-службы клуба, «Амкар» впервые получил допуск к соревнованиям следующего сезона с первого раза и без штрафов.

«Красно-черные раньше большинства соперников по РФПЛ стали полноправными участниками чемпионата России-2017/18, - радовались на официальном сайте пермяков летом. - Это свидетельствует как об устойчивом финансовом положении клуба, так и о том, что «Амкар» полностью соответствует всем требованиям РФС, которые с каждым годом становятся все более жесткими и охватывают все больше сторон клубной жизнедеятельности».

К сожалению, к зиме появилась новость, что клуб может сняться с сезона уже зимой 2018-го. Министр спорта Пермского Края Олег Глызин, который занял пост в начале 2017 года, считает, что клуб должен сам себя обеспечивать. Денег на это у «Амкара» пока нет.

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Александр Вильф, РФПЛ

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