Уходя - не уходи. Мутко недалеко отошел от дел

Вместо отставки, о которой шептались накануне исполкома РФС, Виталий Мутко объявил о полугодовом приостановлении своей деятельности на посту главы РФС. Его обязанности будет временно исполнять генеральный директор РФС Александр Алаев.

Как там у Каверина в «Двух капитанах»? «Одна мысль, одна мысль терзает меня: та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю».

Ну, Николая в нашем сюжете, допустим, нет. Был один - весь вышел. Да и мысли от жизни такой потихоньку выветриваются. Но одна действительно терзает. Что за гамбит придуман в российском футболе? И ради чего?

Процедурно картина ясная. К главе РФС есть претензии со стороны МОК. ФИФА — составная часть международного олимпийского движения. Три пальца легко складываются в комбинацию, дизайн которой объяснять не нужно.

На всякий случай открываем устав РФС. Слово «приостановить» присутствует там в единственном контексте: эта мера применяется по отношению к членам РФС, допустившим нарушения. Членами РФС могут быть только юридические лица. Перелистываем, не наш случай.

А вот статья 27, пункт 5 - теплее. «Исполком большинством голосов… вправе временно отстранить члена исполкома от исполнения его обязанностей в случае привлечения его в качестве обвиняемого в совершении уголовного преступления или в случае осуществления в отношении него разбирательства по обвинению в нарушении основных принципов честной игры, уставов ФИФА, УЕФА, РФС, с немедленным вступлением в силу данного решения. Такое отстранение подлежит рассмотрению на ближайшей конференции РФС для решения вопроса о снятии отстранения или досрочном прекращении полномочий данного члена».

То есть речь не о приостановлении, а об отстранении - раз. И не президента РФС, а члена исполкома — два. Теоретически глава РФС может выполнять обязанности, будучи выведенным из исполкома. Во всяком случае другой нормы устав не предусматривает. Но это, как у нас часто случается, - на взгляд трактующих. Исполкому показалось, что предусматривает. И пойди докажи обратное.

После такого можно было бы и не продолжать, но суть сейчас интересней параграфов. Хорошо, не по уставу, но приостановлен, отстранен. Вопрос первый: почему на полгода? Что изменится за этот срок? CAS, куда обратится Виталий Мутко, вынесет оправдательный вердикт? Или закончится чемпионат мира в России, после которого можно не оглядываться на мнение МОК и ФИФА?

Вопрос второй. Отстранение подлежит рассмотрению на ближайшей конференции РФС. С выносом решения, снимать отстранение или прекращать полномочия. То есть ситуация обязана разрешиться раньше, чем через 6 месяцев. Или за полгода в нашем футболе не состоится ни одной конференции, включая итоговую по сезону?

Вопрос третий. Если мы имеем дело с непредсказуемым судебным разбирательством, зачем терять полгода? Допустим, CAS не оправдает Мутко. Значит, объявляй, РФС, о досрочных выборах, планируй конференцию, отводи кандидатам 90 дней на выдвижение. 6 месяцев возрастают до 9. Не самый долгий срок по галактическим меркам, но снова всплывает тема целесообразности.

Чем, кроме желания самого Мутко, продиктована комбинация «уйти нельзя остаться»?

Это вообще-то страшно для футбола страны, когда человек, совмещающий должность целого вице-премьера и главы РФС, незаменимее любого из потенциальных преемников. Ему тяжело, мы видим. И слышим, кстати, да. А сильней начальника для РФС, оказывается, и нет. По 25 часов в сутки станет пахать новый человек, не вылезать из кабинета и регионов, тянуть за уши детский футбол вместе с тренерами и полями - и все равно окажется хуже Виталия Мутко, обремененного миллионом других забот и в Доме футбола появляющегося куда реже раза в неделю. Это ж какой КПД надо иметь отстраненному президенту? И какую степень доверия подчиненных!

С другой стороны, не все ли равно? Стадионы строятся, поля стелются, с 64-м местом в мировом рейтинге подгадил ФИФА с его иезуитским рейтингом. Детский футбол через два с половиной года подтянем, свежеобещано. Хочет человек руководить — на здоровье, отстраним еще, если надо будет. Или приостановим. Если и впрямь никто рядом не стоял по производственной мощи, почему не пожить полгодика, аккурат во время домашнего чемпионата мира, в странной парадигме?

Экспедиция «Российский футбол» продолжает свое арктическое шествие. И терзаться мыслью насчет поручительства ее «Николаю» точно не нам с вами. Тем более что у самого футбола особых терзаний по данному поводу нет.

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Фото анонса: Российский Футбольный Союз