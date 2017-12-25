Почему Мутко взял «тайм-аут»? Объясняют Алаев и Прядкин

Почему Мутко решил временно оставить свой пост в РФС
Об этом «СЭ» рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин:
– Виталий Леонтьевич выступил перед исполкомом, сказав, что на период разбирательств и апелляции в CAS (на решение МОК о его пожизненной дисквалификации и решении по ОКР и олимпийцам сборной России после Игр-2014 в Сочи. – "Матч ТВ") он приостанавливает свою деятельность на посту президента РФС. Члены исполкома утвердили это решение. Его полномочия будет исполнять генеральный директор союза Александр Алаев. Дело больше в моральной точке зрения и личном престиже.
Как Мутко сформулировал собственное решение
– Во вторник я подам иск в CAS на решение МОК. Речь не о должности, а о чести страны. На время разбирательства я слагаю свои полномочия в РФС, устав предусматривает такую возможность. Я не ухожу в отставку. Мои полномочия приостановлены максимум на 6 месяцев. Никита Симонян попросил не возлагать на него такие обязанности, Прядкин и Анохин тоже заняты, поэтому предложил исполкому временно назначить президентом РФС Александра Алаева. Исполком поддержал. Я продолжаю работать вице-премьером, пока президент мне доверяет. Я сужусь теперь, а у него (Алаева. - "Матч ТВ") теперь есть возможность работать спокойно. Давайте от ля-ля перейдем к делам. Никто не замечает просто, что мы по 25 полей в год кладем. Сейчас обговорили план действий. А я всегда буду рядом.
Что говорит Александр Алаев
– Готов к вступлению в должность. Буду стараться. Главная заслуга Виталия Леонтьевича в том, что мы говорим о футболе. Полгода осталось до старта ЧМ. И у нас в РФС сейчас большая футбольная семья. Главное – сохранить стабильность. Надеюсь, время приостановки (деятельности Мутко. – «Матч ТВ») будет минимальным. Виталий Леонтьевич лучше всех разбирается в футболе. Хочу поблагодарить его за доверие. У нас есть программа 2030, но любая программа может превратиться в пыль на полке. Мы сейчас должны сделать все, чтобы не было ни одного срыва, ни одного скандала.
Что будет дальше? Отвечает Виталий Мутко
– Может быть, вернусь раньше, чем через полгода. Для меня в приоритете спортсмены. Нам же не по 16 лет. Я персонально несу ответственность за ошибки. Но нести ответственность за ложь нельзя и предсказать предательство невозможно. Логика диктует, что все, связанное с общественной работой, я теперь оставлю и перейду к делам государственным.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Евгений Биятов
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