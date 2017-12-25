Кто главный в РФС? Мутко всех запутал

Непредсказуемое заседание исполкома РФС.

Александр Алаев станет исполняющим обязанности главы Российского футбольного союза на шесть месяцев, Виталий Мутко приостанавливает деятельность в этой должности, сообщает «Р-спорт», ссылаясь на свой источник.

Ранее Алаев занимал должность генерального директора. В 2016-м году Виталий Мутко, избранный годом ранее на год, был переизбран на четыре года.

Про сборную

«Относительно сборной: спустя 30 лет сборная вернулась в „Лужники“. На этой неделе включаем второе поле, подогрей. К концу февраля полностью будет готова база в Новогорске.

Молодёжная сборная продолжает квалификацию. Неудовлетворенность вызвала работа юношеских команд. Не смогла выйти в этичные раунды. Сейчас тех комитет рассмотрит отчеты тренеров.

Женская команда играла на ЧЕ. Продолжает борьбу на мундиале. По команде есть вопросы, но в целом выступление считаем успешным. Третье место на универсиаде – стоящее достижение».

Допинг и сборная

«На текущий момент все пробы, сданные игроками за время моей работы в сборной (их было более 100) – чистые.» – цитирует Gazeta.ru главного врача сборной России Эдуарда Безуглова

Шох про Мутко

– Будут ли ему платить зарплату в это время?

– Он ее и не получает.

– Теперь Мутко будет судиться?

– Спросите у него.

– Как вы отреагировали?

– Самое главное, что мы два года назад приняли правильное решение, когда поменяли руководителя. РФС был на грани.

– А теперь нет?

– Вышли в ноль.

Передает корреспондент «Матч ТВ» Артем Терентьев

Про стратегию

«Серьезный большой документ. Будет выложен на сайте РФС во всех подробностях. Мы договорились о сроках, лигах и соревнования. Последовательно, спокойно рассмотрим все вопросы на исполкоме в январе. Речь пойдет о структуре, кадровых изменений, вопросах календаря. Главной нашей задачей пока было стабилизировать финансы. По всем вопросам дам комментарии позже»

Про лимит

«Мы приняли решение по лимиту. Осталось его доработать до конца января. В течение трех лет не будем давить на клубы, но в 2020–2021 году предложим всего 7-8 легионеров в заявке. Заявка будет ограничены 25 футболистами. К легионерам должны быть применены качественные требования. Плюс должен быть введен потолок на первый профессиональный контракт. Мы даем 2,5 года клубам, чтобы они привели контракты в порядок, плюс за это время подтянем детско-юношеский футбол».

Про деньги

«Бюджетных денег у нас нет – всё приходится делать самим. Прогноз бюджета на следующий год – мы предполагаем, что он будет бездефицитный, доход будет 3,4 млрд рублей. 18 процентов будет направлено на программы развития футбола. В первую очередь детский футбол, содержание и строительство футбольных полей, обучение тренеров, запуск информационной системы».

Про допинг

«Я обратился к исполкому. В последнее время очень большие нападки на российский спорт. Очень много чего политизировано. Престиж наших побед дискредитируется. Наша анти-допинговая система работала, и этому есть доказательства. Очень важно создать имидж нашему спорту. Никакой государственной программы поддержки допинга не было. Но мы на добросовестной основе поддержали инициативу ВАДА и выполнили все их требования. Прошли комиссию Освальда и Шмидта. Сам информатор говорил, что на определенной основе поддерживал допинг, а теперь решил всех всех сдать.

На наш взгляд ни одного факта нарушений допингового регламента в Сочи не было. Но есть решение МОК. Еще раз хочу сказать: „По отношению ко мне нет никаких вопросов касательно употребления допинга“. Готов и по сей день нести ответственность. Для меня игры в Сочи – лучшие в истории. Теперь будем поддерживать наших спортсменов под нейтральным флагом.

Касательно меня вынесено решение: „В связи с тем, что в 2007 были антидопинговые нарушения, нужно отстранять министра“. Но мы как поддерживали спортсменов, так и будем поддерживать. Понимая все обвинения и отдавая себе отчет, что моей вины в этом нет. Мы построили лаборатории и передали их МОК и ВАДА».

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев