Константин Рауш как находка для сборной России

Рассказываем, чем он лучше Комбарова и Жиркова.

2017-й стал последним, когда еще можно было успеть войти в костяк сборной России в качестве полноправной косточки. Это не исключает экстренных трансплантаций перед домашним чемпионатом мира, но круг футболистов, с которыми Станислав Черчесов намерен серьезно работать, замкнулся.

И в тот момент, когда от поиска игроков команда переходила к поиску стабильной игры и результата, вдруг нашелся человек. Причем на позицию, где дефицит не казался очевидным. Слева у нас способны играть и Дмитрий Комбаров, и Юрий Жирков. А если отфильтровать район поиска условием, что нужен футболист, играющий в своем клубе по схеме с тремя центральными защитниками, то подойдет и Федор Кудряшов. Но Федор в сборной играет именно в тройке, а не на фланге.

Шесть дебютантов сборной этого года из семи появились в команде после Кубка Конфедераций. Перед летним турниром успел закрепиться только Георгий Джикия. А основную группу дебютантов Черчесов привез в начале осени в Химки – на просмотр в неофициальном матче против «Динамо». Это был первый сбор после турнира, и группу новых футболистов правильно воспринимать как новое издание сборной – исправленное и дополненное. Андрей Лунев, Марио Фернандес, Антон Заболотный, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Константин Рауш.

Защитник «Кельна» по уровню международного опыта превосходил всех. Рауш с 15 лет играл за немецкие возрастные сборные, и к моменту дебюта во взрослой российской провел 51 матч за Германию. Выиграл бронзу на юношеском чемпионате мира-2007. Выходил на поле вместе с Тони Кроосом и Себастьяном Руди, Марио Гетце и Кевином Траппом.

Можно мечтательно смотреть на немецкую систему подготовки резерва со стороны. Можно пытаться ее копировать. Можно вдохновиться ее примером и изобрести свою. А Константин Рауш, не отменяя всего перечисленного, добавляет еще одну возможность: взять в свою сборную футболиста, который эту школу прошел, который был там внутри. И его выучка, его выправка навсегда остались с ним, даже после того как Германия сделала ставку на Филиппа Лама и Йосуа Киммиха.

Рауш – взрослый, бывалый солдат. Когда в 27 лет его призывают в качестве новичка – он не зевает по сторонам, он сразу делает работу. В матче против «Динамо» с его передачи забил Заболотный. Это была одна из трех точных передач Константина в динамовскую штрафную, а всего он направил в эту зону пять мячей, и обе цифры оказались лучшими среди всех игроков сборной России. Константин предпринял четыре попытки обвести соперников – все оказались удачными. В общем, Раушу не потребовалось пресловутое время на адаптацию, и это единственный приемлемый сценарий для всех сторон: такого времени нет ни у игрока, ни у команды, в которую он явился на смотрины.

После «Динамо» Рауш принял участие в четырех реестровых матчах – дважды в основе, дважды в качестве запасного. И в нашем распоряжении есть цифры, которые помогут понять, какую именно пользу нам приносит этот представитель хвостового клуба бундеслиги.

Во встречах с Кореей и Ираном, а также с «Динамо» Рауш чаще всего играл в пас с братьями Миранчуками. Эта тенденция трех первых выходов Константина в майке сборной может указывать на главную задачу, стоящую перед ним: двигать мяч в атаку. Хотя зона его действий – весь левый фланг, от одной лицевой линии до другой, Рауш – скорее полузащитник, чем защитник. Он, например, не впечатляет умением бороться: во всех своих официальных играх вступил всего в 11 единоборств, из которых лишь в трех вышел победителем. Зато выскочил неожиданной цифрой в матче против Аргентины, где у России, кажется, совсем ничего не вышло: в «Лужниках» Рауш дважды попался в аргентинскую офсайдную ловушку. Всего положение «вне игры» тогда фиксировалось у наших трижды, и кроме Рауша однажды в нее угодил Смолов. Попадаться в капканы – плохо, конечно, но, с другой стороны, на тех, кто отсиживается у своих ворот, никто и не охотится. Это снова открывает нам Рауша как игрока, устремленного вперед. Как минимум – в мыслях.

Но все-таки Константин Рауш – не тот, кто забивает. И не тот, кто отдает на гол. Он – поставщик, снабженец. Главная работа Рауша в сборной России – выполнять передачи в штрафную площадь. В трех своих матчах из пяти, включая первый неофициальный, Рауш стал лучшим в команде по количеству таких пасов. 6 передач в игре с Аргентиной. 9 передач в игре с Ираном, притом что все остальные полевые игроки сборной в Казани сделали 12. Эта выработка дает право говорить, что Черчесов нашел в лице Рауша игрока, способного уравновесить продуктивность двух флангов. Справа есть Самедов, главный в сборной по передачам в штрафную площадь. Марио Фернандес добавляет в этой зоне скорости и остроты. А теперь конвейер экспресс-доставки мячей заработал и на левом фланге. Игрок, который пришел в сборную третьим на позицию, в 2018 году обещает стать там главным.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Владимир Астапкович, Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru