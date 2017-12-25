В 2017-м это случилось впервые. Еврокубки

«Матч ТВ» начинает сериал, посвященный главным итогам года.

«Реал» и его крыша

Завершающийся год запомнился прежде всего тем, что наконец-то нашлась команда, выигравшая Лигу чемпионов дважды подряд. Символично, что таковой стал самый титулованный в истории турнира клуб – мадридский «Реал». В финале «сливочные» обыграли «Ювентус», и это был своего рода прецедент – впервые решающий матч Лиги чемпионов был сыгран с закрытой крышей, на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

«ПСЖ» и его голы

Собственно, рекорд «Реал» успел установить и на старте нового сезона, попав в финальную часть Лиги чемпионов в 21-й раз подряд, что тоже ранее не происходило ни с кем и никогда. Ну а в группе в дело включились уже основные конкуренты – «ПСЖ» да «Барселона». Французский клуб стал первым, кому удалось забить 25 мячей на групповой этапе и завершить его с разницей голов +21. А каталонцы первыми 11 раз подряд выигрывали свою группу.

Англия и ее команды

Впервые в групповом раунде Лиги чемпионов игрок отличился во всех шести матчах. Разумеется, речь о Криштиану Роналду. Впервые та или иная страна делегировала в плей-офф Лиги чемпионов сразу пять команд – Англию весной будут представлять «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Ранее подобное удавалось испанцам и тем же англичанам, но только в рамках группового этапа.

«Тоттенхэм» и его фанаты

Этот сезон уже точно стал особенным и для Лиги Европы, где собрался такой кворум участников, что хоть называй их всех Лига чемпионов-2. «Арсенал», «Атлетико», «Наполи», «Боруссия», «Милан» – афиша что надо, и приятно, что в этой компании лишними не будут сразу четыре российских клуба. Однако нечто принципиально новое в турнире случилось в плей-офф прошлого сезона. Зимой посещаемость отдельно взятого матча Лиги Европы впервые перевалила за 80 тысяч. Переехавший на «Уэмбли» «Тоттенхэм» на игру с «Гентом» собрал 80 465 зрителей. Выиграть, правда, тогда не получилось (2:2), и «шпоры» благополучно вылетели.

Македония и ее финал

В перерыве между еврокубковыми сезонами традиционно игралась уйма товарищеских матчей, а также официальный турнир, победить в котором стремятся далеко не все и не всегда, но тем не менее. Так вот, впервые еврокубковый финал был проведен в Македонии. В Скопье на Суперкубок УЕФА приехали «Реал» и «МЮ» и выдали там довольно бодрый футбол. Как видим, почти все «впервые» в 2017-м были связаны с командой Зинедина Зидана. Пусть осознание этого греет душу игрокам «Реала», это был их год. С двумя домашними поражениями в класико (о них – в одной из следующих частей сериала), но кучей титулов и рекордов.

Фото: David Ramos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, https://globallookpress.com