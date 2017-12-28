В 2017-м это случилось впервые. Еврочемпионаты

«Матч ТВ» продолжает сериал, посвященный главным итогам года. На очереди – события в топ-5 европейских лиг.

Рекорды «Челси», «Сити» и Кейна

За умопомрачительной серией «Манчестер Сити», которая все еще продолжается, все как-то подзабыли о том, что действующий рекорд по количеству побед за сезон премьер-лиги был установлен совсем недавно. В 38-м туре сезона-2016/17 «Челси» разгромил «Сандерленд» и одержал 30-ю победу, побив свое же предыдущее достижение.

В активе нынешнего «Сити» пока лучший старт в истории АПЛ (58 очков в 20 турах) и рекордная серия из 18 побед. Также «горожане» стали первыми в премьер-лиге, кому удалось забить 100 голов за календарный год.

При этом главный бомбардир Англии играет в другой команде. Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн первым в АПЛ забил 39 раз за год, преодолев планку великого Алана Ширрера. Также до него никому не удавалось сделать сразу шесть хет-триков за год. Последний – «Саутгемптону» – Гарри оформил буквально на прошлых выходных. Сам Кейн лучшим своим голом назвал мяч в ворота скромного «Хаддерсфилда».

«Тоттенхэм» в 2017-м настолько ярок и результативен, что команда стала соавтором нового рекорда посещаемости в премьер-лиге. 22 октября на игру с «Ливерпулем» пришло 80 827 человек. Понятно, что сильно помог переезд на «Уэмбли», но все же.

Кроме того, стоит перечислить первую в истории победу в АПЛ Арсена Венгера над Жозе Моуринью (2:0 в конце предыдущего сезона), первый в истории итальянской серии А дуплет команд, стартовавший с шести побед («Ювентус» и «Наполи»), а также первые в истории «ПСЖ» пять голов за один тайм (6:2 с «Бордо» в этом сезоне).

Ну, и не забудем, что в этом году впервые английскую команду возглавил российский специалист. Да, Леонид Слуцкий с «Халлом» уже не работает, но и того, что его на стыке сентября и октября признали лучшим тренером недели, тоже не отнять.

Историческое класико

Заключительный матч года в Испании, возможно, дал ответ на вопрос о чемпионской гонке. И совершенно точно дважды напросился в нашу рубрику. «Барселона» впервые в истории примеры три раза подряд обыграла «Реал» на его поле. Также класико впервые состоялось в час дня по местному времени. Руководство лиги пошло навстречу азиатскому рынку, где раньше самую афишную встречу Европы приходилось смотреть за полночь.

Настроение «Реалу» может поднять тот факт, что королевский клуб стал первой командой Испании, одержавшей 13 побед подряд на выезде (с 26 февраля по 14 октября) и забивавшей в 35 гостевых матчах кряду (с 3 января по 29 октября).

В подразделе «наши маленькие радости» надо упомянуть достижение «Валенсии». Она впервые в своей истории выиграла восемь матчей подряд в примере. Затем что-то пошло не так, но клубный рекорд уже есть.

Женщина-судья

Бибиана Штайнхаус стала первой в истории немецкой высшей лиги женщиной, работавшей на матче в качестве главного судьи. Ранее дама периодически оказывалась в разных забавных ситуациях: в лицо попадали мячом, случайно (?) трогали за грудь, Франк Рибери специально развязывал шнурки, Пеп Гвардиола в сердцах лез обниматься и т.п. Однако на встрече «Герты» с «Вердером» (1:1) в третьем туре этого сезона обошлось без инцидентов. Со своими обязанностями она отлично справилась.

Любопытно, из-за Бибианы женщины, которые захотели посетить матч, смогли приобрести билет со скидкой в 50 процентов. Такой вот в меру агрессивный маркетинг.

Четверо новичков

И все как на подбор! Итальянский «Беневенто», испанская «Жирона», английский «Брайтон» и французский «Амьен» впервые вышли в высший дивизион своих лиг.

Их пути там сложились по-разному, но это определенно не скучные истории. «Беневенто» проиграл 14 стартовых матчей серии А, оформив антирекорд топовых чемпионатов Европы, но затем на 95-й минуте с помощью гола вратаря вырвал ничью у «Милана» (2:2). Тот самый голкипер Альберто Бриньоли признался, что за сутки количество его подписчиков в Инстаграме увеличилось в шесть раз. Это очко пока остается единственным для «Беневенто».

«Жирона» в данный момент расположилась ровно посредине турнирной таблицы и уже успела впервые в своей истории выиграть дерби у «Эспаньола» (1:0), а – самое главное – победить «Реал» (2:1). Да, именно каталонский клуб прервал ту самую выездную серию команды Зидана, о которой мы писали выше.

«Брайтон» вряд ли поборется за еврокубки, но и вылетать не собирается. В октябре-ноябре команда выдала пятиматчевую беспроигрышную серию.

«Амьен» умудрился не пропустить больше двух мячей от «ПСЖ» и последовательно отобрал очки у команд, которые относительно недавно были лучшими во Франции («Монпелье» – 1:1, «Монако» – 1:1).

Новые технологии

Бундеслига и серия А стали первопроходцами для топ-5 лиг в плане внедрения системы видеповторов. Что такое VAR (Video Assistant Referee) и каковы первые результаты его использования, мы уже писали. Остается добавить, что в конце года система была протестирована и в Кубке Англии. А со следующего года ее задействуют в испанской примере.

Возвращаясь к Англии, давайте вспомним, что там впервые дисквалифицировали за симуляцию. Отличился хорошо знакомый нам по «Локомотиву» нападающий Умар Ниасс, сейчас выступающий за «Эвертон». В 12-м туре этого сезона с «Кристал Пэлас» (2:2) он изобразил фол на себе в штрафной, заработал пенальти, но постфактум специальная комиссия, внимательно изучив эпизод, пришла к выводу, что игрок ввел арбитра в заблуждение. Ниассу влепили штраф и отстранили на два матча.

Фото: Michael Regan/Getty Images Sport/Getty Images, Getty Images, globallookpress.com, Matthias Kern/Bongarts/Getty Images, Maurizio Lagana/Getty Images Sport/Getty Images, Maja Hitij/Bongarts/Getty Images

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