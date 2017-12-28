В 2017-м это случилось впервые. Допинг

Неприятные итоги года.

В списке самых популярных слов уходящего года «допинг» оказался на шестом месте, как раз между «баттлом» и «криптовалютой». Действительно, на фоне непрекращающихся скандалов вокруг российского спорта многое из произошедшего в этой сфере в 2017-м случилось впервые.

Персонализация образа допинга

Без сомнения, никогда ранее в сознании российских СМИ и их аудитории слово «допинг» не ассоциировалось так четко с одним человеком. Сбежавший в США бывший директор московского антидопингового центра Григорий Родченков обрел известность, которую так жаждал ранее, пусть и кровавой ценой. На Западе он - главный герой допинговой программы России, темный гений, перешедший на сторону добра. У нас - предатель, сумасшедший, мошенник и подлец. Равнодушных нет, ну, или практически нет, особенно после того как обвинения беглого химика коснулись святого - сборной России по футболу.

Ранее в отдельных странах или видах спорта были персоны, которые заметно выделялись, например, Виктор Конте в легкой атлетике или Микеле Феррари в велоспорте, но их знали лишь узкие сегменты интересовавшихся, а Родченков стал мировой «звездой».

Нейтральный статус легкоатлетов

Поскольку IAAF на момент проведения чемпионата мира 2017 года не восстановила ВФЛА, которая была исключена из состава IAAF после начала разоблачений Родченкова, то выступать российским спортсменам пришлось в нейтральном статусе. На ЧМ по легкой атлетике ничего подобного ранее не было. Да, случались команды беженцев, в которые собирали представителей стран, где идут войны или состоялись государственные перевороты. Такие спортсмены и раньше выступали на международных стартах разных федераций, не только IAAF, но беженцы - это одно, а то, что предложили россиянам, - совсем другое.

Для получения допуска на чемпионат нужно было представить доказательство того, что атлет соответствует ряду требований, прежде всего в области допинг-контроля. То есть что его много и постоянно проверяли, ничего не находили, и все уверены в том, что он «чистый». Это решение выносилось монопольно IAAF, и каких-то гарантий дано не было.

Помимо допуска от IAAF такой спортсмен должен был выполнить общие квалификационные требования, и наложение двух этих фильтров привело к тому, что в Лондон на легкоатлетическое первенство мира поехало из России 19 человек. И все они носили обозначение ANA (Authorized neutral athlete), что дало повод для шуток вроде «ты она и я она» в разговоре двух метателей молота.

Итогом выступления россиян в статусе ANA стали золото Марии Ласицкене и пять серебряных наград, которые завоевали Сергей Шубенков, Сергей Широбоков, Данил Лысенко, Валерий Пронкин и Дарья Клишина. Нейтральных спортсменов не включили в общекомандный зачет, но если бы это сделали, то они заняли бы девятое место, опередив Германию, Ямайку и Нидерланды.

Пожизненное отстранение от Олимпиад

После того как Григорий Родченков рассказал свою версию происходивших в Сочи-2014 событий, руководство МОК приняло решение о проведении двух собственных расследований, одно из них возглавил швейцарец Денис Освальд. Расследование длилось почти год, и результатом его работы (на данный момент) стали 46 дел, которые были открыты в отношении российских олимпийцев по обвинению в сговоре с целью подмены проб на Играх.

Первые слушания прошли 30 октября, фигурантами их стали лыжники Евгений Белов и Александр Легков. Решение по спортсменам, вынесенное 1 ноября, гласило, что они лишаются всех результатов и титулов Олимпиады в Сочи, а также пожизненно не смогут аккредитоваться на Играх в любом качестве. Контроль за исполнением и возвратом наград был возложен на Олимпийский комитет России.

Легков и Белов явились только первыми вестниками надвигающейся бури. На сегодня прошло уже пять слушаний, в которых приняли участие 43 российских спортсмена из 46, по которым открыты дела. Трое оставшихся, фигуристка Аделина Сотникова, конькобежец Денис Юсков и хоккеистка Анна Шохина, были сочтены невиновными в том, что по мнению МОК, происходило в Сочи.

Комиссия Освальда перепроверила еще не все пробы, результаты очередной партии будут переданы в МОК в конце января 2018 года, и если там окажутся подозрительные образцы, пожизненные дисквалификации продолжатся.

Практически все попавшие под санкции российские спортсмены заявили о том, что будут подавать иски в спортивный арбитраж, и по ряду случаев это уже было сделано.

Отстранение ОКР

Второе расследование МОК касалось уже не спортсменов, а степени вины руководства и организаторов Олимпиады в Сочи. Его проводил бывший президент Швейцарии Самуэль Шмид, который представил свои результаты несколько позднее Освальда.

Заключение комиссии Шмида гласило, что сговор несомненно был, но свидетельств вовлеченности в него министра спорта, которым на тот момент являлся Виталий Мутко, а также вышестоящих по отношению к нему лиц, не обнаружено.

В результате санкции коснулись в первую очередь ОКР: он был временно исключен из МОК и, как следствие, потерял возможность заявлять спортсменов на Игры. А это означало, что российские спортсмены станут выступать в Пхенчхане под флагом МОК.

ОКР однажды уже был близок к тому, чтобы не быть допущенным на ОИ: в 1994 году перед Играми в Лиллехаммере. Но тогда это было связано с развалом СССР и задержкой организации новой российской структуры, а не допингом. Факты отстранения национальных олимпийских комитетов имели место и ранее, например, в случае с Кувейтом, однако речь шла о лишь бюрократических несоответствиях.

Президент ОКР Александр Жуков заявил, что если МОК не найдет поводов для продления санкций во время Олимпиады-2018, то уже на параде закрытия российские спортсмены смогут пройти под национальным флагом. Будет ли при этом прекращено расследование комиссии Освальда, он не сообщил.

Запрет на посещение Игр

МОК и ранее выносил запреты на посещение Олимпиад, но в основном они касались частных лиц, как правило, совершивших дисциплинарные проступки либо дискредитировавших себя перед МОК. В случае с санкциями против Министерства спорта России такой запрет коснулся всех сотрудников этого ведомства, по факту трудоустройства. Подобные меры до этого никогда не применялись ни к одному ведомству или политический партии целиком.

Фото: globallookpress.com, Андрей Голованов и Сергей Киврин, РИА Новости/Валерий Мельников