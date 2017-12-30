В 2017-м это случилось впервые. Летние виды

«Матч ТВ» продолжает подводить итоги уходящего года.

Серия Ласицкене

В этом сезоне Мария Ласицкене выиграла все турниры, в которых принимала участие, в том числе чемпионат мира и чемпионат России (его многие лидеры сборной пропускали). Всего за 2017 год, включая зимний сезон, набралось 24 победы.

Последнее поражение Марии датировано чемпионатом России-2016, когда в конце июня в Чебоксарах она проиграла Анне Чичеровой.

Серия Ласицкене интересна прежде всего частотой побед, поскольку до абсолютного рекорда в легкой атлетике ей еще очень далеко. Пока что он принадлежит еще одной высотнице, Йоланде Балаш, которая с декабря 1956-го по июнь 1967-го не проиграла никому более 140 турниров подряд. На втором месте идет Эдвин Мозес: с сентября 1977-го по июнь 1987-го американский специалист бега на 400 метров с барьерами одержал 122 победы. Нетрудно подсчитать, что, если Ласицкене будет выигрывать примерно по 25 турниров в год, то до рекорда Балаш ей остается еще пять лет. Звучит, конечно, нереально в условиях современного профессионального спорта.

Впрочем, Мария уже продолжила свою серию победой на коммерческом турнире в Минске, в декабре взяв два метра ровно. Ближайший старт, на котором ее можно будет увидеть в январской Москве, – еще один коммерческий турнир «Битва полов».

Золотой день нашего плавания

28 июля 2017 года в Будапеште на чемпионате мира по водным видам спорта наши пловцы завоевали три золотые награды в рамках одного соревновательного дня. Почин сделал Евгений Рылов (200 метров на спине), поддержала Юлия Ефимова (200 метров брассом), а завершил Антон Чупков (200 метров брассом), и каждый из этих триумфов важен.

Рылов прервал затянувшуюся паузу побед наших мужчин-пловцов на чемпионатах мира на длинной воде. Представители сильного пола не могли выиграть 5116 дней, с 26 июля 2003 года, когда Александр Попов добыл золото на 50 метров вольным стилем на чемпионате мира в Барселоне.

Ефимова в предыдущие сезоны прошла через целую череду трагических случайностей, которая настроила против нее часть соперниц и болельщиков. Юлии пришлось сменить тренера, вернуться в Россию из США, создать собственную команду и заново доказывать, что все сплетни и слухи вокруг ее фамилии - не более чем признак слабости оппонентов. Мы ждали золота в Рио, куда спортсменка попала в последний момент, доказывая свое право выступать в суде, но получили серебро. Мы ждали золота в Будапеште на 100 метров, но случилась бронза. Хейтеры активировались, начав упрекать Ефимову в утрате прежнего доминирования и тактического чутья. Все ждали женских 200 м брассом, чтобы понять: та это Ефимова или уже нет. После финиша и особенно последнего бассейна стало ясно: та. Последний бассейн Ефимовой — это вообще триумф одного человека, одного характера на все восемь дорожек. Это не просто монументальный финиш, который оставил впечатление того, что Юлия могла проплыть лишние метров сто, а еще и абсолютное деклассирование соперниц. Только когда на отметке 2.19,64 остановился секундомер, стало понятно, насколько тугая пружина сжалась внутри россиянки, проигравшей сотню.

В мужских 200 м брассом за все время проведения мировых первенств, начиная с 1973 года, ближе всех к победе из наших побирались Арсен Мискаров в 1978-м и Робертас Жулпа в 1982-м, которые взяли серебряные медали. Затем была долгая пауза вообще без наград, пока в 2017 году Антон Чупков не вышел на старт финального заплыва ЧМ. Начал он спокойно, отпустив соперников, и лишь на второй половиной дистанции, проходя отметку 100-150 метров, начал выбирать отставание. На последний бассейн ему потребовалось 23 гребка. Касание бортика - рекорд Европы и золотая медаль. Впервые в нашей истории.

Бронза Болта

Непобедимых, как известно, не бывает, и на заре своей карьеры Усэйн Болт проигрывал, и довольно регулярно. Спортсмен долго рос и формировался, поэтому еще в Афинах-2004 не смог показать ничего достойного. На чемпионате мира в Хельсинки-2005 он получил травму и прибежал последним. Большинству зрителей Болт знаком с 2008-го, когда он триумфально выиграл Олимпиаду в Пекине, однако первый большой медальный дебют у него состоялся годом ранее, на чемпионате мира в Осаке, где ямайский спринтер взял два серебра – на двести метров и в составе эстафеты 4х100 м. Эти два серебра долгое время были худшим результатом в исполнении взрослого и нетравмированного Болта на крупнейших турнирах – чемпионатах мира и Олимпиадах. С 2008-го по 2016-й, если Усэйн не делал фальстарт, то выигрывал.

В 2017-м по сезону было понятно, что готов он не лучшим образом, но практически все, помня потрясающий перелом борьбы на Играх в Рио, верили в чудо. Тогда, в Бразилии, именно в финале Болт психологически сломал своего основного соперника, американца Джастина Гэтлина, и одержал очередную победу.

Но за прошедший с Олимпиады год Гэтлин тоже поработал и уже не допустил той ошибки, справившись с нервами. А Болт в итоге проиграл на стометровке не только ему, но и еще одному американцу, Кристиану Коулману. Это единственная бронзовая медаль в коллекции Усэйна с мировых первенств, которая насчитывает еще одиннадцать золотых и две серебряные награды.

Аверины

В художественной гимнастике с именами Дины и Арины Авериных в этом году связаны сразу несколько дебютов.

Во-первых, никогда прежде сестры-близнецы не делили между собой все личное золото чемпионата мира. Близнецы в этом виде спорта случались и ранее, но всегда уровень одной из них оказывался заметно ниже, чем у другой, и подобный двойной удар был невозможен.

Во-вторых, Дина Аверина стала самой возрастной российской гимнасткой «эпохи Винер», впервые взявшей один из двух главных титулов – золото ЧМ или ОИ в многоборье. На момент победы Дине было девятнадцать лет, в то время как Алина Кабаева выиграла свое первое многоборье на мировом первенстве в шестнадцать, Яна Кудрявцева – в пятнадцать, а Евгения Канаева начала серию больших побед с Олимпиады в восемнадцать. Старше Авериной из российских гимнасток, бравших подобные титулы впервые, остается только Оксана Костина, ставшая чемпионкой мира в двадцать, но она выступала еще до того как в Новогорске произошли коренные изменения, а вид заметно омолодился.

В-третьих, внимательный читатель из предыдущего абзаца мог заметить, что фамилии всех российских чемпионок мира в многоборье (Костина, Кабаева, Канаева, Курявцева) начинались на букву «к», пока Дина Аверина не положила конец этой закономерности и, хочется верить, не создала новую.

Тур без русских

До этого года последний «Тур де Франс» без российских участников прошел в 1989-м. Уже год спустя, выступая еще под советским флагом, наши гонщики ворвались в профессиональный пелотон. С тех пор были разные Туры, и те, где россиян было более десятка, и те, где страну представлял лишь один спортсмен. Но в 2017-м мы вернулись на тридцать лет назад, когда наших на «Большой петле» не было вовсе. И если тогда это объяснялось лишь политическими обстоятельствами, то причина нынешнего провала – снижение уровня российских гонцов. Можно сколько угодно долго рассказывать про потенциал Закарина, но фактор присутствия страны на Туре - это показатель не наличия одной звезды, а развития велоспорта в целом. Ирония судьбы в том, что тот первый для наших бывших «любителей» Тур 1990 года ехал нынешний президент ФВСР Вячеслав Екимов, который должен прекрасно помнить, как сборная СССР вошла в мир профессионального велоспорта, словно к себе домой, освоилась и росла там, разбежавшись по разным командам и странам.

Фото: Getty Images, globallookpress.com, Reuters