В 2017-м это случилось впервые. Бокс/ММА

На «Матч ТВ» продолжение сериала, посвященного людям и событиям, которые сделали 2017 год неповторимым.

Владимир Кличко завершил карьеру

Кроме Кличко в этом году из бокса ушли Мигель Котто, Тимоти Брэдли, Андре Уорд, Жан Паскаль, Хуан Мануэль Маркес и Бейбут Шуменов. В России то же самое сделали Евгений Градович (проблемы со зрением), Григорий Дрозд (две травмы во время подготовки к боям) и Рахим Чахкиев (тяжелые поражения от Влодарчика, Афолаби и Власова).

Завершать боксерскую карьеру можно более одного раза, и для Кличко это пока первая попытка. Часто фраза «я ухожу» должна восприниматься как «я уже достаточно заработал, поэтому готов долго ждать по-настоящему достойного предложения», но Владимир впитал в себя многое из Германии, в том числе и последовательность в выборе пути. Смешно, конечно, что он рискует остаться одним из самых недооцененных боксеров за пределами Европы. Ему приписывают скучный стиль, но из 20 последних боев Владимира только шесть дошли до решения. Ему приписывают небоксерскую осторожность, но Кличко приезжал боксировать и в Англию, и в Россию, и в США с соперниками, которые там жили.

Завершение карьеры получилось львиным – Кличко выступил против лучшей версии самого себя, боксера из Великобритании Энтони Джошуа, и проиграл, отправив соперника в нокдаун и поднявшись после двух тяжелых ударов.

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Сергей Ковалев проиграл досрочно

Сергей Ковалев мог стать первым российским боксером, которого признали бы лучшим в мире вне зависимости от весовых категорий, но в 2016-м выигранный у Андре Уорда бой судьи Ковалеву не отдали. А в 2017-м взять реванш получилось не слишком хорошо. За полгода, пока реванш организовывали, Ковалев назвал Уорда ублюдком, куском говна и «не мужиком». Возможно, это как-то особенно возмутило Уорда, и в бою он начал добавлять удары ниже пояса, на которые рефери вдруг не стал обращать внимания. Закончилось плохо: в восьмом раунде Ковалев пропустил тяжелый удар в челюсть, Уорд снова добавил в пах, и рефери остановил бой, посчитав, что россиянин уже не может сопротивляться.

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Федор Емельяненко провел бой в Bellator

Трендом 2017-го были отмены боев с участием русскоговорящих бойцов: Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов и Валентина Шевченко не смогли провести бои, до которых в каждом случае оставалось меньше 48 часов. Емельяненко должен был дебютировать в Bellator в феврале, но Мэтт Митрион попал в больницу из-за проблем с почками, и поединок пришлось перенести на лето. В итоге Федор Емельяненко провел год без боев, чтобы оказаться в клетке на 74 секунды, - ровно столько продлился бой против Мэтта Митриона, первый для Федора в промоушене Bellator.

Емельяненко должен вернуться весной, его соперником станет крупногабаритный Фрэнк Мир, и победить его будет не проще, чем Мэтта Митриона.

Действующий чемпион UFC вышел на боксерский поединок

Проводить боксерские поединки у бойцов ММА было принято до начала большой карьеры. Тем более контракт с UFC вообще запрещает выступать где-либо, где тебя могут ударить в голову. Но даже не поэтому про бой Флойда Мейвезера и Конора МакГрегора, случившийся 26 августа, еще в декабре 2016-го чаще всего писали «бред», «смех», «фарс» и еще какие-то слова из четырех букв, но только не «бокс».

Бой Конора МакГрегора и Флойда Мейвезера должен был быть неосуществимым, но совпало вообще все, что нужно. Начиная от цифр (одна весовая категория и 49 побед у Флойда, которые он хотел исправить на 50) и заканчивая людьми, которые все это устроили. В итоге Конор держался дольше, чем многие предполагали, заработал минимум 30 миллионов долларов, а UFC теперь не знает, что делать с ирландцем. Хабиб Нурмагомедов может бить МакГрегора еще больнее, чем это делал Флойд Мейвезер, но организация не сможет заплатить даже половину боксерского гонорара МакГрегора.

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Сражение двукратных олимпийских чемпионов

Василий Ломаченко из Украины, Геннадий Головкин из Казахстана и россиянин Сергей Ковалев уверенно держатся в первой пятерке лучших боксеров мира и каждый по своему пробуют оказаться на первой строчке. Ломаченко не хватает яркого соперника, и искать приходится в других категориях. Пришедший на помощь Гильермо Ригондо дал историю, но не сделал ее. Ригондо и Ломаченко оказались первыми двукратными олимпийскими чемпионами, встретившимися в профессиональном боксе. К сожалению (для профессионального бокса), это осталось единственной интересной деталью. Ломаченко разобрал соперника - и в поисках чего-то нового прямо сейчас.

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Началась Всемирная боксерская суперсерия

Количество талантливых боксеров весом до 76 и до 91 кг достигло критической массы - Ричард Шефер и Калле Зауэрланд нашли инвесторов и сумели организовать такой турнир, где уровень боев и призовых отодвинул на второе место пояса. Теперь 16 боксеров, по восемь в двух весовых категориях, дерутся за Кубок Мохаммеда Али и четыре миллиона долларов для победителя.

Для России более близкой оказалась весовая до 91 кг. В турнире участвовало двое россиян: Дмитрий Кудряшов и Мурат Гассиев. Еще двое владело русским не хуже, чем боксом: Александр Усик и Майрис Бриедис. Именно им нужно будет определить первого финалиста 27 января. Второй определится 3 февраля в Сочи, драться будут Гассиев и победивший Дмитрия Кудряшова Юниер Дортикос.

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Боец ММА стал самым популярным российским спортсменом в Instagram

В начале минувшего года Хабиб отставал от Марии Шараповой по подписчикам в инстаграме на двести тысяч, при том что у каждого из них было больше двух миллионов читателей. Шараповой был нужен очень насыщенный год, чтобы по его итогам не проиграть более яркому, актуальному и мультикультурному Хабибу. 2017-й не слишком задался у теннисистки, Нурмагомедов же провел только один бой, но все равно постоянно был в повестке. Примерно 10 декабря Хабиб обошел Шарапову, и сейчас он единственный российский спортсмен, на которого подписано 3,2 миллиона читателей. В 2017-м Хабиб впервые в карьере получил бонус от UFC за выступление вечера, когда 31 декабря был уничтожен Эдсон Барбоза на турнире UFC 219. В 2018-м Хабиба точно ждет очень большой бой, и, кажется, ММА все активнее наступает на привычные виды спорта.

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