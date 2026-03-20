«УГМК» обыграл «Родину-ФНТ АО» в женской Премьер-лиге ПЛНТ

В Москве завершился 4-й тур женской Премьер-лиги ПЛНТ сезона-2025/26, по итогам которого определились все участники плей-офф.

Одним из самых ярких матчей заключительного дня стала встреча лидера чемпионата «УГМК» с «Родиной-ФНТ АО». Команда из Верхней Пышмы одержала победу со счетом 3:2, а решающее очко ей принесла Элизабет Абраамян.

Именно в последний день 4-го тура окончательно решалась и судьба двух последних путевок в плей-офф. Их получили «УГМК-УОР» и «Спарта энд К», занявшие 7-е и 8-е места. За пределами первой восьмерки остался «УОР № 1 Москомспорта».

Таким образом, в плей-офф женской Премьер-лиги ПЛНТ вышли: «УГМК», «МГФСО-Москва», «УГМК-Резерв», «СДЮСШОР № 13-НОК», «Родина-ФНТ АО», «Горизонт», «УГМК-УОР» и «Спарта энд К». Решающие матчи сезона примет Казань.

Еще одним заметным событием тура стала победа Марии Долгих из «СДЮСШОР № 13-НОК» над Чжао Шан из «МГФСО-Москва». Долгих прервала 11-матчевую победную серию соперницы.