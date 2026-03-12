Тренер сборной Москвы о командном чемпионате России-2026: «Главная его особенность, что никто в стране по новой системе не играл никогда»

Впервые в истории отечественного настольного тенниса командные соревнования чемпионата России пройдут в смешанном формате — в одной команде сыграют и мужчины, и женщины. Именно такая система командных соревнований будет на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. В чем особенности смешанной команды и как к чемпионату страны будет готовиться сборная Москвы, рассказал старший тренер сборной России и Москвы Андрей Крутов.

— В чем главная особенность новой системы проведения командных соревнований?

— Главная особенность в том, что мы еще никогда не принимали участие в соревнованиях смешанных команд. Ни тренеры, ни спортсмены — никто ни разу в жизни.

— У сборной Москвы, наверное, самая сбалансированная команда. Кого считаете главными соперниками на чемпионате России, который пройдет в столичных Лужниках 26 апреля — 3 мая?

— Не думаю, что сборная Москвы будет фаворитом на командном турнире чемпионата России. Считаю, что мы и Санкт-Петербург находимся даже в менее выигрышном положении, чем другие региональные команды, которые участвовали в чемпионатах федеральных округов, прошедших по новой системе. Поэтому для нас это будет чемпионат полностью с чистого листа, и неизвестно, чем дело кончится.

Да, сборная Москвы будет входить в круг претендентов на победу, однако этот круг широк. Вместе с нами хорошие шансы у сборной Свердловской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Татарстана, Ленинградской, Московской и Оренбургской областей. Может быть, еще кто-то сможет удивить. Уверен, что новая система проведения принесет нам неожиданности.

Андрей Крутов / Фото: © ФНТР / Екатерина Лызлова

— Насколько сложно перестроиться и спортсменам, и тренерам ориентироваться на победу в каждой партии, а не во встрече в целом внутри командного матча?

— Думаю, что сложность будет заключаться главным образом в том, что в отличие от обычного командного матча на одной скамейке будут два старших тренера, и, по сути, две команды — мужская и женская. А ведь атмосферы в мужских и женских командах разные.

Нам всем предстоит притереться друг к другу, распределить роли, соединить вместе эмоции отдельных игроков, их психологию, которые совершенно разные на мужской и женской скамейках. Посмотрим, как это всё будет функционировать.

Известно, что многое в командном матче зависит от атмосферы на скамейке, от которой должна идти волна поддержки, хотя бывает наоборот. Необходимо найти баланс взаимоотношений игроков и тренеров, и найти его прежде, чем теннисист выйдет к столу играть по новой системе. Вот в этом, по-моему, главная особенность.

Надеюсь, что наши спортсмены и тренеры сборной Москвы, все достаточно опытные, и это позволит оперативно сориентироваться по ходу турнира с учетом всех факторов новой системы: борьба за каждый сет, а не только встречу (командный матч проводится до восьми выигранных партий, а в каждой личной встрече играется всегда три сета. — прим.ред.), большое количество парных игр, баланс взаимоотношений на скамейке и другое.

— Наигрываете ли вы смешанную пару, которая будет всегда открывать командный матч?

— Нет. Мы пока мы даже не знаем состава своей команды. Он, в соответствии с критериями, будет определен в самый последний момент — уже в апреле. Сейчас со 100-процентной уверенностью можем только сказать, что в составе команды будут чемпионы Москвы 2026 года Лев Кацман и Алина Заварыкина. Остальные участники будут определены на основе апрельского рейтинга ФНТР и результатов выступления на всероссийских соревнованиях «ТОП-16» памяти Сергея Власова в середине апреля.

— Когда и где сборная Москвы будет готовиться к чемпионату страны?

— Поскольку календарь у ведущих спортсменов очень сложный (кто-то играет за свои клубы, кто-то ездит на сборы национальной команды, кто-то проводит тренировочные мероприятия в Китае и т. д.), то собраться вместе для подготовки получится только за неделю до чемпионата. Составы пар, в том числе и смешанной, будут определены на этом сборе. Есть несколько вариантов, среди которых дуэты, выступавшие вместе и на чемпионате страны, и на международных соревнованиях. Плюс у нас в команде, по крайней мере в мужской части, точно есть левши, что важно в парной игре. Думаю, мы сможем определить оптимальный вариант и подготовить его к чемпионату.

Чемпионат России пройдет в Москве, УСЗ «Дружба» 26 апреля — 3 мая 2026 года. В нем примут участие сильнейшие спортсмены страны — чемпионы и призеры чемпионатов Европы, чемпионатов России, победители международных соревнований: Владимир Сидоренко, Максим Гребнев, Лев Кацман, Кирилл Скачков, Александр Шибаев, Денис Ивонин, Вильдан Гадиев, Элизабет Абраамян, Мария Тайлакова, Яна Жукова, Ольга Воробьева, Полина Михайлова и другие ведущие игроки.

