Анна Тихомирова: «Когда играю против команды мужа, дети болеют за того, кто первый придет домой»

Одним из самых заметных событий чемпионата ПЛНТ стал дебют в суперлиге титулованной российской спортсменки, опытной Анны Тихомировой, которая в этом сезоне выступала за команду «МГФСО-Резерв». Несмотря на большой опыт и выступления на крупнейших международных соревнованиях и в высшем дивизионе клубного чемпионата страны, игра в Суперлиге не стала для нее спокойной прогулкой, так как молодые быстрые соперницы с особым настроем выходят к столу во встречах с ней.

— Как прошёл ваш дебют в Суперлиге?

— Дебют получился непростым, так как в целом всё оказалось примерно так же, как и в Премьер-лиге: с каждой соперницей приходится серьёзно работать. Чувствуется постоянное давление и напряжение. Многие молодые спортсменки выходят на матч со мной с особым настроем, видно, что им интересно играть против более опытного соперника. У них горят глаза, поэтому в каждой встрече борюсь, как могу (улыбается).

— Побеждаете за счёт опыта?

— Возможно, отчасти. Но, если честно, я просто стараюсь выходить к столу и играть, не перегружая себя лишними мыслями. Со многими теннисистками я встречалась впервые, поэтому, как и им, и мне приходилось по ходу матча искать решения: нащупывать тактику, пробовать разные варианты, что-то менять в игре.

— Настольный теннис — это ведь не только скорость и мощь, но и тактика.

— Конечно. Но Суперлиге очень много молодых спортсменок — быстрых, шустрых. Поэтому одним только игровым интеллектом здесь не победить. Нужно постоянно держать себя в тонусе, настраиваться. Бывает, чуть отвлёкся — и уже проигрываешь. Тогда приходится собираться, заново включаться в игру. В одной из встреч именно так и произошло, но в итоге всё сложилось удачно — победила 3:0.

— В матче с «АПФ-Трейдинг» (Москва) вы играли против команды, которую возглавляет ваш муж — известный в прошлом теннисист, а ныне тренер Игорь Рубцов. Были ли особые эмоции?

— Нет, особых эмоций не было, ничего не ёкало. Не было и какой-то принципиальной задачи обязательно обыграть именно его команду. Мы давно привыкли к подобным ситуациям и понимаем, что это работа: у него своя, у меня своя. Поэтому состоялся обычный матч, такой же, как и любой другой.

— Вы мама двух замечательных дочек. А за кого они болеют, когда мама и папа оказываются по разные стороны стола?

— Думаю, им просто важно, кто первым вернётся домой (улыбается). Они понимают, что мы оба на работе, поэтому никого особенно не выделяют.

— Часто ли они смотрят ваши игры?

— Нет, довольно редко. Их больше интересует, когда я приду домой и что принесу. Поэтому они скорее просто ждут дома, чем следят за матчами.

— На турнире вы играли с очень быстрыми и боевыми бурятскими теннисистками. Как настраивались на матч с «Алтаной»?

— Как обычно, старались продумать тактику, понять, какие решения могут сработать. Расстановка тоже имеет значение. И здесь всё зависит от состояния игроков. Иногда у кого-то есть пожелания по номеру, на котором удобнее сыграть. Обычно такие вещи обсуждаются ближе к матчу.

— В целом впечатления от Суперлиги положительные?

— Да, конечно. Все борются, к моему сожалению (улыбается). Некоторых спортсменок мы уже видели раньше в Премьер-лиге. В целом уровень турнира оказался очень достойным.

— Кто главный соперник в борьбе за путёвку в Премьер-лигу?

— Таких соперников не один. Это команды «ТМК-Тагмет» (Таганрог), «УГМК-Юниор» (Верхняя Пышма) и «УОР № 3» (Химки). Результаты в турнирной таблице очень плотные, поэтому каждый матч получается напряжённым. Лёгких игр практически не нет.

Анна Тихомирова — одна из самых титулованных российских теннисисток, многолетний капитан женской национальной команды России. Родилась в Самаре и там же начала заниматься настольным теннисом. Уже в 13 лет выполнила норматив мастера спорта и затем стала одной из ведущих спортсменок страны. В её активе — участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, бронзовые медали чемпионатов Европы 2013 и 2015 годов в составе сборной России, 13 золотых медалей чемпионата страны, в том числе три в одиночном разряде.