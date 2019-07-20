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Веселье в Самаре и супергол Соболева, который должен увидеть каждый

20 июля 18:23
Веселье в Самаре и супергол Соболева, который должен увидеть каждый
Александр Соболев / Фото: © РИА Новости / Анар Мовсумов
«Крылья Советов» и «Арсенал» выдали очень бодрый матч, забив на двоих пять мячей.
  • «Арсенал» обыграл самарцев со счетом 3:2 и вышел на первое место в турнирной таблице премьер-лиги.
  • Нападающий «Крыльев» Александр Соболев забил третий гол за два матча, и сделал это невероятно красивым ударом.
  • В двух первых субботних матчах второго тура РПЛ команды забивали по пять мячей. Подробнее об игре «Уфа» — «Краснодар» — ЗДЕСЬ.

В прошлые выходные «Крылья» испортили настроение Виктору Гончаренко и всем болельщикам ЦСКА. Целую неделю самарцы красовались на первом месте в РПЛ, но «Арсенал» перед лидером не стушевался. Уже к 24-й минуте на табло «Самара Арены» горели цифры 0:2. Счет открыл бывший игрок «крылышек» Александр Ткачев.

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Спустя две минуты он выступил уже в роли ассистента, отпасовав на Эванса Кангва.

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В шоковом состоянии хозяева находились до конца тайма, когда из него их вывел герой прошлого тура Александр Соболев. Высоченный форвард, оформивший дубль в ворота ЦСКА, на этот раз отметился изумительным акробатическим этюдом.

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Голевая феерия продолжилась после перерыва. Новичок «Арсенала» Александру Тудорие восстановил преимущество гостей в два мяча.

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Тут же Тарас Бурлак подкараулил мяч в нескольких метрах от ворот Левашова.

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В оставшееся время на поле шел довольно открытый футбол, но уже без голов. «Арсенал» сместил «Крылья» с первой строчки в таблице. По крайней мере, на несколько часов.  

РПЛ. 2-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Арсенал» (Тула) — 2:3 (1:2)

Голы: Соболев, 43 (ВИДЕО). Бурлак, 56 (ВИДЕО). — Ткачев, 22 (ВИДЕО). Кангва, 24 (ВИДЕО). Тудорие, 52 (ВИДЕО). 

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