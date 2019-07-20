«Краснодар» выиграл у «Уфы», уступая два мяча. Арбитр отменил гол, но через минуту передумал

В матче второго тура РПЛ произошел неоднозначный эпизод, но рефери разобрались. Разберемся и мы.

В матче второго тура РПЛ произошел неоднозначный эпизод, но рефери разобрались. Разберемся и мы.

49-я минута. 2:0 в пользу «Уфы». Юнес Намли делает роскошный финт на фланге и убирает соперника, дальше — отдает на Ольссона, у которого Тилль выбивает мяч из-под ноги.

Фото: © Матч ТВ

В следующем моменте все тот же Намли здорово работает на подборе и точно бьет в дальний угол.

Фото: © Матч ТВ

Главный арбитр встречи Александр Еськов разобрался не сразу. Посчитав, что защитник «быков» находился в офсайде, он сначала отменил взятие ворот, но позже, с подсказки коллег, изменил свое решение и все же засчитал гол. Разобрались без VAR. Чудо.

Интересно, что пока рефери совещались, тренер «Краснодара» Сергей Матвеев с бровки кричал то, что сразу было понятно не всем: «Ну это же красный отдал!»

Менее чем через 25 минут после гола датского новичка «Краснодара» отличился голландский новичок. Тонни Вильена пробил с дальней дистанции, голкипер до мяча добрался, но зафиксировать его не смог. Позже полузащитника признали лучшим игроком встречи.

— Это был нелегкий матч, я счастлив, что мы заработали три очка, надеюсь, и на следующей неделе мы тоже выиграем. После первого тайма мы уступали (0:2), но из раздевалки вышли с мыслью, что должны побеждать, — сказал после игры Вильена в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Последнее слово в этом матче было за «Уфой». За четыре минуты до окончания основного времени матча защитник хозяев Джемал Табидзе после мощного прострела Рамиреса срезал мяч в собственные ворота и подарил «Краснодару» первую победу в сезоне.

После двух туров в активе «Краснодара» три очка, у «Уфы» пока — ноль.

РПЛ. 2-й тур

«Уфа» (Уфа) — «Краснодар» (Краснодар) — 2:3 (2:0)

Голы: Карп, 29 (ВИДЕО). Табидзе, 40 (ВИДЕО). — Намли, 49 (ВИДЕО). Вильена, 73 (ВИДЕО). Табидзе, 86, в свои ворота (ВИДЕО)

Еще о российском футболе: