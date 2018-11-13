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«Ак Барс» против «Слована» — в прямом эфире на «Матч ТВ»

18:47
«Ак Барс» против «Слована» — в прямом эфире на «Матч ТВ»
Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Прямая трансляция матча КХЛ из Казани.

Во вторник в календаре регулярного чемпионата КХЛ запланированы три игры. Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет встречу в Казани, где «Ак Барс» примет братиславский «Слован».

После перерыва «Ак Барс» начинает трехматчевую домашнюю серию. На прошлой неделе сразу шесть игроков казанской команды разъехались в различные сборные, но все уже вернулись в расположение команды.

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов в интервью корреспонденту «Матч ТВ» Альберту Сафиуллину рассказал о том, как команда провела перерыв: 

— Игроки в нормальном функциональном состоянии. Мы и отдохнули, и поработали. В целом готовы к играм. Нас ждут непростые матчи. Впереди девять игр подряд, поэтому мы готовились с прицелом на длительную серию. Что касается сборников, то все они будут готовиться к матчу.

Прямая трансляция встречи на телеканале «Матч ТВ» начнется в 18 часов 50 минут

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Факты перед матчем:

  • «Ак Барс» идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от третьего на два очка
  • «Слован» — на десятом месте в Западной конференции, но до восьмерки всего три очка
  • У «Ак Барса» впереди домашняя серия из трех матчей, у «Слована» — гостевая из четырех
  • Букмекеры считают «Ак Барс» безусловным фаворитом. Коэффициент на победу хозяев – 1,17 к 1. Победа «Слована» оценивается из расчета 5 к 1

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