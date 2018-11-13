«Ак Барс» против «Слована» — в прямом эфире на «Матч ТВ»

Прямая трансляция матча КХЛ из Казани.

2018-11-13T18:47:41+03:00 Прямая трансляция матча КХЛ из Казани.

Во вторник в календаре регулярного чемпионата КХЛ запланированы три игры. Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет встречу в Казани, где «Ак Барс» примет братиславский «Слован».

После перерыва «Ак Барс» начинает трехматчевую домашнюю серию. На прошлой неделе сразу шесть игроков казанской команды разъехались в различные сборные, но все уже вернулись в расположение команды.

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов в интервью корреспонденту «Матч ТВ» Альберту Сафиуллину рассказал о том, как команда провела перерыв:

— Игроки в нормальном функциональном состоянии. Мы и отдохнули, и поработали. В целом готовы к играм. Нас ждут непростые матчи. Впереди девять игр подряд, поэтому мы готовились с прицелом на длительную серию. Что касается сборников, то все они будут готовиться к матчу.

Прямая трансляция встречи на телеканале «Матч ТВ» начнется в 18 часов 50 минут

.

Факты перед матчем:

«Ак Барс» идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от третьего на два очка

«Слован» — на десятом месте в Западной конференции, но до восьмерки всего три очка

У «Ак Барса» впереди домашняя серия из трех матчей, у «Слована» — гостевая из четырех

Букмекеры считают «Ак Барс» безусловным фаворитом. Коэффициент на победу хозяев – 1,17 к 1. Победа «Слована» оценивается из расчета 5 к 1

Еще о хоккее:

Кулемин упаковал три шайбы в ворота «Спартака» за пять с половиной минут. Это один из самых быстрых хет-триков в истории КХЛ

Больше позитива. Главный итог первого этапа Евротура для команды Воробьева

Сборная России сравняла счет в Суперсерии. Видео голов

«Пока ты спал, я пахал». Путь в хоккей Севы Селявина, которого в пять лет назвали бесперспективным