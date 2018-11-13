«Пока ты спал, я пахал». Путь в хоккей Севы Селявина, которого в пять лет назвали бесперспективным

«Матч ТВ» начинает рассказывать о будущих звездах российского спорта. Возможно, это будущее уже совсем рядом.

2018-11-13T10:47:36+03:00 «Матч ТВ» начинает рассказывать о будущих звездах российского спорта. Возможно, это будущее уже совсем рядом.

Абсолютно всем хоккейным болельщикам сейчас известны такие игроки, как Никита Гусев, Никита Кучеров, Игорь Ожиганов. Это звезды российского хоккея. Но мало кто знает, что почти до выпускного класса эти ребята играли в ДЮСШ «Белые медведи», которой сложно конкурировать с такими школами как ЦСКА, «Спартак», «Динамо». Примеров, когда талант начинает свой путь в хоккее с местной, районной команды и дорастает до клубов КХЛ и НХЛ, не так мало, как думают многие родители. Детский спорт в Москве – не только СДЮШОР ЦСКА, «Динамо» или «Крыльев Советов», где, как говорят, делают чемпионов. Детский спорт – прежде всего множество спортшкол, в которых мальчики становятся мужчинами, а некоторые из них вырастают в звезд хоккея. История обычного 9-летнего хоккеиста команды «Серебряные Акулы» Всеволода, или как называют его друзья – Севы, Селявина только начинается, но уже показательна для многих родителей.

Отбор из ста претендентов

Мама Севы Полина не отрицает, что имеет амбиции и желание сделать из своего ребенка профессионального хоккеиста:

– Я родилась в «Ярославле», где хоккейный клуб «Локомотив» – городская национальная идея. Все девчонки либо мечтают выйти замуж за хоккеиста, либо сделать хоккеистом своего ребенка, либо уже живут с хоккеистом. Еще в школе я заразилась всеобщей любовью к спорту номер один в России. Ходила на все матчи тогда еще «Торпедо». Многие одноклассники занимались в спортшколе. А, например, Илья Горохов стал настоящей звездой. С Ильей мы жили в одном подъезде, но на разных этажах. Дружили семьями, так что история про поход с баулом в пять утра мне знакома с детства. Когда встал выбор, куда отдавать ребенка, как раз открывался отбор в школу ЦСКА, рядом с которой мы живем. Сомнений, что надо туда поехать не было никаких. Хотя Сева очень творческий парень – любит рисовать, танцевать, поэтому уверенности, что ему понравится не было. Но мы прошли отбор из 100 претендентов. Так в пять лет мы пришли в хоккей.

Тренер сказал: "Пора заканчивать с хоккеем"

В ЦСКА Севе не повезло. Там готовы были работать с теми, кто катался на коньках с двух лет. Сева кататься не умел. Его надо было учить с нуля. В каких-то школах этот самый первый период вхождения в хоккей может быть полгода или даже год. Здесь же времени много не дали. Тренер сказал, что пора заканчивать со спортом.

– Мне было страшно ошибиться, – вспоминает Сева. – Я реально боялся тренера и часто плакал от страха.

Еще одна проблема СДЮШОР – время тренировок на льду. «Могли поставить лед в 5 утра, а могли и в 10 вечера», – говорит Полина. Работающему человеку очень сложно подстроится под такой график. Либо надо увольняться, либо нанимать няню, которая бы еще и жила хоккеем. Три месяца мальчик и его мама терпели все тяготы большого клуба. Это не хорошо и не плохо, это данность, с которой либо смиряешься, либо нет. После того как семья Селявиных вместо поддержки услышала от тренера жесткую фразу: «Вам пора заканчивать с хоккеем!», Полина решила перевести Севу в школу «Серебряные акулы».

– Когда мы перешли в ДЮСШ «Серебряные акулы», то вздохнули полной грудью. Тут родители отлично ладят друг с другом, а в команде создана отличная атмосфера. Такого, что мамы орут на своих детей за то, что те не забили гол, здесь не бывает. В «Акулах» ты на месяц вперед знаешь свое расписание и можешь подстроить жизнь и работу под тренировки и игры ребенка. Хорошо, что мы попали в руки Дмитрия Михайловича Теплякова. Тренера строгого, но справедливого.

Во дворце «Серебряный» с Севой стали работать, учить его кататься, владеть клюшкой и в итоге спустя пять лет он стал одним из лидеров команды, защитником первого звена, который успевает еще учиться в математической школе, танцевать и ходить на кружок рисования. Полина говорит, что остается и время, чтобы почувствовать себя ребенком.

– Сейчас сложно сказать, станет ли Сева профессиональным хоккеистом. Я вижу перспективы у сына, но стараюсь подходить объективно. У меня есть друзья, которые реально делают ставку на своих детей. Но на этих ребят тяжело смотреть. Мальчики проводят по три тренировки в день. У некоторых даже нервный тик появляется от нагрузок. То есть люди поставили цель – воспитать Александра Овечкина или Евгения Малкина. Но мы же понимаем, что звездами становятся единицы из десятков тысяч людей. Я пока не готова лишать Севу детства и обычной жизни из-за своих внутренних амбиций. Все должно идти своим чередом.

Путь от плачущего мальчика к мужчине

Сейчас Севе девять лет и, по словам Полины Селявиной, ее сын уже не плачет даже после поражений. Сначала мама напрягалась: «Может быть, сыну все равно на команду?». После одного из матчей, Полина была очень недовольна действиями Севы на льду. Команда проиграла, дети в слезах, а он как будто вообще не испытывает никаких эмоций. Мама решила поговорить с сыном начистоту.

– Почему ты не плачешь?

– Разве я должен плакать?

– Ты плохо сыграл, команда проиграла, тебе вообще все равно?

– Роди себе бабу и плачь вместе с ней. Сегодня я проиграл, а завтра выиграю. Давай больше не возвращаться к этому разговору.

И эти слова не мальчика, но мужчины Сева сказал в семь лет. Парень в мужском коллективе, где его не прессует тренер, уважают партнеры, почувствовал уверенность в своих силах и обрел психологическое равновесие.

– Во многом это заслуга тренера «Акул», который никогда не сюсюкается с ребятами, – рассказывает Полина. – Дмитрий Михайлович живет по принципу: мало слов, много дела. Этот девиз передается и ребятам. Уверена, Всеволод уже стал взрослым человеком. Это случилось во многом благодаря хоккею, который учит дисциплине. 50% воспитания ребенок получает именно на льду. Именно там формируется мужской характер. Наставник сумел внушить ребятам, что уже в девять лет ко всему надо относиться серьезно. Например, по четвергам тренировки начинаются в шесть утра. Иногда в среду я могу задержаться на работе или пойти на какое-нибудь мероприятие. Сами понимаете, после очень сложно проснуться в пять утра. Понимая это, прошу Всеволода пропустить завтрашнюю тренировку. Он тогда очень серьезно говорит, что я его подведу, и чтобы я решала вопрос как угодно, но на тренировку он должен попасть. Один раз я не разбудила его. Так он со мной два дня не разговаривал.

Еще один пример. После тренировки, чтобы успеть в школу мы часто не успеваем высушить волосы и бежим сразу на занятия. Он может приехать впритык к началу урока. Естественно Всеволод забегает в класс весь красный и мокрый. Один мальчик задал вопрос, что с ним. Я еще больше загордилась сыном после его ответа. «Пока ты спал, я пахал», – сказал сын. Больше ему таких вопросов никто не задавал. Для меня очень ценно, что сын воспитывается в мужском коллективе.

Номер в память о хоккеисте

– Вы говорили, что знали многих хоккеистов «Локомотива». Были ли знакомые среди ребят, которые погибли 7 сентября 2011 года?

– Сева играет под 57 номером. Это номер, под которым играл друг нашей семьи – защитник Виталий Аникеенко. Сын не знал Виталика, но мы предложили ему взять этот номер в память о хорошем человеке, и он согласился. Мама Виталика сейчас живет в Киеве, знает, что Сева взял 57 номер и очень гордится этим фактом. Иногда она приезжает в Москву, приходит посмотреть на Севу. Для нас это очень важно.

Сколько раз родители известных хоккеистов признавались, что был момент, когда тренер говорил: «Ваш сын не станет хорошим игроком, лучше подумайте о другой профессии». Но мама с папой верили в своего ребенка и продолжали работать над его хоккейным воспитанием. В итоге их труд награждался победами в Кубке Гагарина и Кубке Стэнли. Есть и обратные примеры, когда амбиции родителей превышали потенциал их любимого чада. Надо понимать, что лишь 5% от общего числа занимающихся становятся профессиональными хоккеистами. Но нельзя отрицать, что почти 100% из всех мальчишек, формируют в хоккейных спортшколах мужской характер, помогающий им в обычной жизни.

История хоккейной карьеры Севы только начинается. Никто не знает, станет ли он профессиональным хоккеистом. Но то, что в девять лет мальчик рассуждает как взрослый, ответственный мужчина, отрицать нельзя. А значит, хоккей уже многое дал ему в жизни.