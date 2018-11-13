Больше позитива. Главный итог первого этапа Евротура для команды Воробьева

Что появилось у сборной России после Кубка Карьяла?

2018-11-13T12:49:27+03:00 Что появилось у сборной России после Кубка Карьяла?

Трофей, впервые в истории врученный за победу на Кубке Карьяла – далеко не главное, что получила сборная России на финском этапе Евротура. Улеглись эмоции после трех разных матчей на «Хартвалл-Арене», и теперь можно сделать выводы, чем этот турнир оказался полезным для Ильи Воробьева.

В первую очередь, возникло понимание того, что базовые клубы все-таки можно и нужно разбавлять. Команда из девяти клубов играет лучше, чем из двух. Даже в сыром виде, с 8 новичками и без целого ряда лидеров.

Россия – Финляндия – 3:0. Голы

Армейская связка Капризов – Григоренко была традиционно хороша, но центром у них был ярославец Локтионов. И он не просто заменил им Линдена Вэя, но и добавил креатива. И это несмотря на то, что в «Локомотиве» обладатель Кубка Стэнли сейчас играет на фланге. Это звено было самым опасным в составе сборной России, хоть и реализовало далеко не все свои моменты. Правда, матч с чехами смазал впечатление, но это относится ко всей команде.

Юлаевец Кадейкин образовал с Телегиным и Кетовым мощную чекинг-лайн – их трио выполняло не только основную задачу по сдерживанию атак, но и само портило нервы защите соперников. Против финнов и шведов за меньшинство можно было не переживать. Такого объема черновой работы в команде не делал больше никто.

Россия – Швеция – 4:1. Голы

Во-вторых, оказывается, с защитниками в России не так все плохо. В семье Василевских выросло сразу два таланта. Пока первый тащит все подряд в воротах «Тампы», второй проводит прорывной сезон в «Автомобилисте». Сметающий нынче всех на своем пути уральский клуб в его отсутствие был жестоко избит СКА. Не пропускала при нем и сборная. Шайба в пустые ворота от чехов не в счет – в продвинутой статистике этот компонент для анализа не учитывается. Уместнее вспомнить гол плюс пас в его исполнении в том же матче. Василевский – едва ли не единственный, кому он удался. Не вызвать Алексея на российский этап Евротура будет преступлением.

Ни разу не пропускала команда и при Александре Елесине. Защитник «Локомотива» был очень полезен и в своей зоне, и в большинстве. Как минимум, еще на один турнир он тоже наиграл. Такая свежая кровь – как раз то, что нужно оборонительной линии сборной России. А вот к Андрею Педану вопросы есть. Суперматч с Финляндией был перечеркнут двумя роковыми ошибками против Чехии. Возможно, с ним тренерский штаб пока повременит. Но два оправдавших надежды игрока из трех – это все равно успех.

Россия – Чехия – 2:5. Голы

Наконец, едва ли не впервые за сезон по-настоящему заработала тройка Кузьменко – Бывальцев – Барабанов. Это звено – целиком и полностью творение Ильи Воробьева. Они для него как Панарин, Шипачев и Дадонов для Вячеслава Быкова. Или Гусев, Дацюк и Капризов для Олега Знарка. Тренер очень рассчитывает на этих парней и будет ставить их в состав вплоть до чемпионата мира. Чем быстрее они начнут забивать, тем лучше будет для сборной. В этот раз зажечь у них получилось только в матче с «Тре Крунур» — маловато, но уже лучше, чем ничего.

Вряд ли на российском этапе Евротура эксперимент будет настолько масштабным. Здесь руководству и широкому зрителю нужны в первую очередь победы и много голов. Особенно в Петербурге под открытым небом. Поэтому в декабре новичков мы, скорее всего, не увидим. Но доработать то, что хорошо пошло в Хельсинки, будет признаком движения команды в правильном направлении.

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