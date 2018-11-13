Больше позитива. Главный итог первого этапа Евротура для команды Воробьева

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
12:50 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США. Ч. Сунг Юнг - Я. Родригес. Д. Серроне - М. Перри [16+]
12:50
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США. Ч. Сунг Юнг - Я. Родригес. Д. Серроне - М. Перри [16+]
14:50
"Спартак" - "Рейнджерс". Live. [12+]
15:10
Новости.
15:15
Все на Матч!.
16:00
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Трансляция из США. М. Бриедис - Н. Гевор. М. Власов - К. Гловацки [16+]
18:00
Новости.
18:05
Все на Матч!.
18:50
Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. "Ак Барс" (Казань) - "Слован" (Братислава)
21:25
Новости.
21:30
Ген победы. [12+]
22:00
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. [12+]
22:30
Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша. [16+]
23:00
Все на Матч!.
23:30
Бой без правил. [16+]
01:25
Переломный момент. [16+]
03:00
Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. 5-й матч. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада
05:30
Безумные чемпионаты. [16+]
06:00
Заклятые соперники. [12+]
06:30
Жестокий спорт. [16+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. 5-й матч. Трансляция из Канады. Россия - Канада [0+]
11:30
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. [12+]
12:00
Новости.
12:05
Все на Матч!.
12:35
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Трансляция из США. Ю. Дортикос - М. Мастернак. Э. Родригес - Дж. Молони [16+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Хоккей

Больше позитива. Главный итог первого этапа Евротура для команды Воробьева

12:49
Больше позитива. Главный итог первого этапа Евротура для команды Воробьева
Илья Сорокин / Фото: © globallookpress.com
Что появилось у сборной России после Кубка Карьяла?

Трофей, впервые в истории врученный за победу на Кубке Карьяла – далеко не главное, что получила сборная России на финском этапе Евротура. Улеглись эмоции после трех разных матчей на «Хартвалл-Арене», и теперь можно сделать выводы, чем этот турнир оказался полезным для Ильи Воробьева.

В первую очередь, возникло понимание того, что базовые клубы все-таки можно и нужно разбавлять. Команда из девяти клубов играет лучше, чем из двух. Даже в сыром виде, с 8 новичками и без целого ряда лидеров.

Россия – Финляндия – 3:0. Голы

Армейская связка Капризов – Григоренко была традиционно хороша, но центром у них был ярославец Локтионов. И он не просто заменил им Линдена Вэя, но и добавил креатива. И это несмотря на то, что в «Локомотиве» обладатель Кубка Стэнли сейчас играет на фланге. Это звено было самым опасным в составе сборной России, хоть и реализовало далеко не все свои моменты. Правда, матч с чехами смазал впечатление, но это относится ко всей команде.

Юлаевец Кадейкин образовал с Телегиным и Кетовым мощную чекинг-лайн – их трио выполняло не только основную задачу по сдерживанию атак, но и само портило нервы защите соперников. Против финнов и шведов за меньшинство можно было не переживать. Такого объема черновой работы в команде не делал больше никто.

Россия – Швеция – 4:1. Голы

Во-вторых, оказывается, с защитниками в России не так все плохо. В семье Василевских выросло сразу два таланта. Пока первый тащит все подряд в воротах «Тампы», второй проводит прорывной сезон в «Автомобилисте». Сметающий нынче всех на своем пути уральский клуб в его отсутствие был жестоко избит СКА. Не пропускала при нем и сборная. Шайба в пустые ворота от чехов не в счет – в продвинутой статистике этот компонент для анализа не учитывается. Уместнее вспомнить гол плюс пас в его исполнении в том же матче. Василевский – едва ли не единственный, кому он удался. Не вызвать Алексея на российский этап Евротура будет преступлением.

Ни разу не пропускала команда и при Александре Елесине. Защитник «Локомотива» был очень полезен и в своей зоне, и в большинстве. Как минимум, еще на один турнир он тоже наиграл. Такая свежая кровь – как раз то, что нужно оборонительной линии сборной России. А вот к Андрею Педану вопросы есть. Суперматч с Финляндией был перечеркнут двумя роковыми ошибками против Чехии. Возможно, с ним тренерский штаб пока повременит. Но два оправдавших надежды игрока из трех – это все равно успех.

Россия – Чехия – 2:5. Голы

Наконец, едва ли не впервые за сезон по-настоящему заработала тройка Кузьменко – Бывальцев – Барабанов. Это звено – целиком и полностью творение Ильи Воробьева. Они для него как Панарин, Шипачев и Дадонов для Вячеслава Быкова. Или Гусев, Дацюк и Капризов для Олега Знарка. Тренер очень рассчитывает на этих парней и будет ставить их в состав вплоть до чемпионата мира. Чем быстрее они начнут забивать, тем лучше будет для сборной. В этот раз зажечь у них получилось только в матче с «Тре Крунур» — маловато, но уже лучше, чем ничего.

Вряд ли на российском этапе Евротура эксперимент будет настолько масштабным. Здесь руководству и широкому зрителю нужны в первую очередь победы и много голов. Особенно в Петербурге под открытым небом. Поэтому в декабре новичков мы, скорее всего, не увидим. Но доработать то, что хорошо пошло в Хельсинки, будет признаком движения команды в правильном направлении.  

Еще о хоккее:

Россия расправилась со Швецией и досрочно выиграла Кубок Карьяла. Как это было

Сборная России сравняла счет в Суперсерии. Видео голов

«Пока ты спал, я пахал». Путь в хоккей Севы Селявина, которого в пять лет назвали бесперспективным

Радулов вернулся и забросил, Свечников сделал две передачи

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+