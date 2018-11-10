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Россия — Швеция. Лидеры Евтотура встречаются на «Матч ТВ»

13:46
Россия — Швеция. Лидеры Евтотура встречаются на «Матч ТВ»
Илья Воробьев / Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко
Прямая трансляция матча.
  • После первого тура Россия и Швеция идут во главе турнирной таблицы
  • Россия обыграла Финляндию со счетом 3:0, а Швеция – Чехию – 3:2
  • Победитель этого матча с большой долей вероятности станет победителем турнира
  • В составе сборной Швеции – семь игроков из КХЛ, включая обоих вратарей Ларса Юханссона (ЦСКА) и Магнуса Хелльберга (СКА)
  • Россияне 7 раз выигрывали «Кубок Карьяла», больше побед (12) только у хозяев турнира
  • Сборная России считается фаворитом встречи, по мнению букмекеров. Котировки на победу наших 1,7 к 1. Победа шведов оценивается из расчета 2,2 к 1.

Прямая трансляция:

Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия – Швеция

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