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Бобровский стал первой звездой матча. Он остановил Овечкина с Кузнецовым

09:27
Бобровский стал первой звездой матча. Он остановил Овечкина с Кузнецовым
Сергей Бобровский / Фото: © Getty Images
«Коламбус» в гостях выиграл у чемпионов.

Шесть матчей состоялись минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге. Самой любопытной для российских болельщиков стала игра в Вашингтоне.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) – «Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 33 броска из 34 и был назван первой звездой матча. Александр Овечкин за 23 минуты нанес два броска, Евгений Кузнецов стал соавтором единственного гола «Кэпиталз».

https://twitter.com/Capitals/status/1061068105630314499

Одна передача на счету лидера «Коламбуса» Артемия Панарина.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) – «Колорадо Эвеланш» (Денвер) – 5:2 (2:0, 0:0, 3:2)

А вот другой наш голкипер Семен Варламов провел не совсем удачный матч – всего 82,6% отраженных бросков (19 из 23). Защитник Никита Задоров отметился результативной передачей, форвард Владислав Каменев очков не набрал.

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов получил травму в первом периоде и больше на площадку не возвращался. Первой звездой встречи стал форвард «Джетс» Блэйк Уилер, поучаствовавший во всех голах своей команды (1+4).

https://twitter.com/NHLJets/status/1061096078236360705

«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) – «Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк) – 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)

Матч в Торонто был посвящен введению новых членов в Зал хоккейной славы, среди которых  легендарный вратарь «Нью-Джерси» Мартин Бродер. Только вот «Дэвилз» своего ветерана не порадовали. Российские защитники «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов провели на льду по 17 минут.

https://twitter.com/TSN_Sports/status/1060987806615527427

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) – «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Владимир Тарасенко сделал голевую передачу. Его партнеры Иван Барбашев и Никита Сошников очков не набрали.

https://twitter.com/NHL/status/1061084693527957504

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) – «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) – 3:2 ОТ  (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Гости вели в счете к последнему перерыву, но проиграли в овертайме. Дилан Ларкин принес два очка «Детройту» за шесть секунд до окончания дополнительной пятиминутки.

https://twitter.com/NHL/status/1061100000640450560

Одну результативную передачу сделал форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич. Его партнер Владислав Наместников ушел с площадки без очков.

«Анахайм Дакс» (Анахайм) – «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

«Миннесота» благодаря этой победе забралась на второе место в Западной конференции. Впереди только «Нэшвилл». Маркус Фолиньо и Люк Шенн устроили в середине первого периода неплохой кулачный поединок.

https://twitter.com/ForeverMightyFM/status/1061107541269192704
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