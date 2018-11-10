Бобровский стал первой звездой матча. Он остановил Овечкина с Кузнецовым

«Коламбус» в гостях выиграл у чемпионов.

2018-11-10T09:27:43+03:00 «Коламбус» в гостях выиграл у чемпионов.

Шесть матчей состоялись минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге. Самой любопытной для российских болельщиков стала игра в Вашингтоне.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) – «Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 33 броска из 34 и был назван первой звездой матча. Александр Овечкин за 23 минуты нанес два броска, Евгений Кузнецов стал соавтором единственного гола «Кэпиталз».

Одна передача на счету лидера «Коламбуса» Артемия Панарина.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) – «Колорадо Эвеланш» (Денвер) – 5:2 (2:0, 0:0, 3:2)

А вот другой наш голкипер Семен Варламов провел не совсем удачный матч – всего 82,6% отраженных бросков (19 из 23). Защитник Никита Задоров отметился результативной передачей, форвард Владислав Каменев очков не набрал.

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов получил травму в первом периоде и больше на площадку не возвращался. Первой звездой встречи стал форвард «Джетс» Блэйк Уилер, поучаствовавший во всех голах своей команды (1+4).

«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) – «Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк) – 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)

Матч в Торонто был посвящен введению новых членов в Зал хоккейной славы, среди которых легендарный вратарь «Нью-Джерси» Мартин Бродер. Только вот «Дэвилз» своего ветерана не порадовали. Российские защитники «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов провели на льду по 17 минут.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) – «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Владимир Тарасенко сделал голевую передачу. Его партнеры Иван Барбашев и Никита Сошников очков не набрали.

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) – «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) – 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Гости вели в счете к последнему перерыву, но проиграли в овертайме. Дилан Ларкин принес два очка «Детройту» за шесть секунд до окончания дополнительной пятиминутки.

Одну результативную передачу сделал форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич. Его партнер Владислав Наместников ушел с площадки без очков.

«Анахайм Дакс» (Анахайм) – «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

«Миннесота» благодаря этой победе забралась на второе место в Западной конференции. Впереди только «Нэшвилл». Маркус Фолиньо и Люк Шенн устроили в середине первого периода неплохой кулачный поединок.