Радулов вернулся и забросил, Свечников сделал две передачи

У наших два гола, две передачи и три звезды

2018-11-13T08:58:13+03:00 У наших два гола, две передачи и три звезды

В трех из четырех матчей, состоявшихся минувшей ночью в НХЛ, на первых ролях были российские игроки.

Александр Радулов вернулся на лед после травмы, из-за которой он пропустил четыре недели, и сразу же отметился голом. Российский нападающий стал третьей звездой встречи.

В игре приняли участие два наших вратаря и каждый отразил по 26 бросков. Сергей Бобровский пропустил на одну шайбу меньше Антона Худобина и был назван второй звездой. А вот Артемий Панарин и Валерий Ничушкин никак себя не проявили.

Самым ярким моментом моментом матча стала драка Джейми Бенна и Джоша Андерсона.

Николай Голдобин открыл счет в матче, выскочив со скамейки штрафников. Это второй гол в сезоне для 23-летнего нападающего «Ванкувера». Его признали третьей звездой встречи.

Шведский голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист одержал 437-ю победу в карьере и по этому показателю стал седьмым за всю историю НХЛ.

Андрей Свечников сделал две голевые передачи, в том числе в эпизоде, когда Себастьян Ахо забросил победную шайбу в овертайме. «Чикаго» не может выиграть уже восемь матчей подряд.