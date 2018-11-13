Радулов вернулся и забросил, Свечников сделал две передачи
В трех из четырех матчей, состоявшихся минувшей ночью в НХЛ, на первых ролях были российские игроки.
«Даллас Старз» (Даллас) – «Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Александр Радулов вернулся на лед после травмы, из-за которой он пропустил четыре недели, и сразу же отметился голом. Российский нападающий стал третьей звездой встречи.https://twitter.com/NHL/status/1062185304298262530
В игре приняли участие два наших вратаря и каждый отразил по 26 бросков. Сергей Бобровский пропустил на одну шайбу меньше Антона Худобина и был назван второй звездой. А вот Артемий Панарин и Валерий Ничушкин никак себя не проявили.
Самым ярким моментом моментом матча стала драка Джейми Бенна и Джоша Андерсона.https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1062173844704804865
«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) – «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Николай Голдобин открыл счет в матче, выскочив со скамейки штрафников. Это второй гол в сезоне для 23-летнего нападающего «Ванкувера». Его признали третьей звездой встречи.https://twitter.com/NHL/status/1062153202932551680
Шведский голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист одержал 437-ю победу в карьере и по этому показателю стал седьмым за всю историю НХЛ.https://twitter.com/NYRangers/status/1062177483640987648
«Каролина Харрикейнз» (Роли) – «Чикаго Блэкхокс» (Чикаго) – 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Андрей Свечников сделал две голевые передачи, в том числе в эпизоде, когда Себастьян Ахо забросил победную шайбу в овертайме. «Чикаго» не может выиграть уже восемь матчей подряд.https://twitter.com/NHL/status/1062160899350376448 https://twitter.com/NHL/status/1062182885938135040