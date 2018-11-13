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Радулов вернулся и забросил, Свечников сделал две передачи

08:58
Радулов вернулся и забросил, Свечников сделал две передачи
Александр Радулов / Фото: © globallookpress.com
У наших два гола, две передачи и три звезды

В трех из четырех матчей, состоявшихся минувшей ночью в НХЛ, на первых ролях были российские игроки.

«Даллас Старз» (Даллас)  – «Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус)  – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Александр Радулов вернулся на лед после травмы, из-за которой он пропустил четыре недели, и сразу же отметился голом. Российский нападающий стал третьей звездой встречи.

https://twitter.com/NHL/status/1062185304298262530

В игре приняли участие два наших вратаря и каждый отразил по 26 бросков. Сергей Бобровский пропустил на одну шайбу меньше Антона Худобина и был назван второй звездой. А вот Артемий Панарин и Валерий Ничушкин никак себя не проявили.

Самым ярким моментом моментом матча стала драка Джейми Бенна и Джоша Андерсона.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1062173844704804865

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк)  – «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер)  – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Николай Голдобин открыл счет в матче, выскочив со скамейки штрафников. Это второй гол в сезоне для 23-летнего нападающего «Ванкувера». Его признали третьей звездой встречи. 

https://twitter.com/NHL/status/1062153202932551680

Шведский голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист одержал 437-ю победу в карьере и по этому показателю стал седьмым за всю историю НХЛ.

https://twitter.com/NYRangers/status/1062177483640987648

«Каролина Харрикейнз» (Роли)  – «Чикаго Блэкхокс» (Чикаго)  – 3:2 ОТ  (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Андрей Свечников сделал две голевые передачи, в том числе в эпизоде, когда Себастьян Ахо забросил победную шайбу в овертайме. «Чикаго» не может выиграть уже восемь матчей подряд.

https://twitter.com/NHL/status/1062160899350376448 https://twitter.com/NHL/status/1062182885938135040
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